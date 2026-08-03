Không còn gì để nói với nàng thơ giấu cả thế giới sinh con cho chủ tịch nổi tiếng showbiz

Nàng thơ đình đám cứ đẹp như này thì chịu rồi!

Tháng 10/2025, Hà Tuệ bất ngờ thông báo đã sinh con cho tài tử Trần Vỹ Đình. Trước đó, cặp đôi gần như giữ kín toàn bộ quá trình yêu đương lẫn mang thai, chỉ đến khi "ván đã đóng thuyền" mới chính thức công khai với khán giả. Chính vì vậy, tin vui năm ấy từng gây chấn động mạng xã hội và khiến không ít người hâm mộ "đứng hình". Do đó, kể từ sau khi lên chức mẹ, cuộc sống cũng như sắc vóc của Hà Tuệ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng.

Vào ngày 2/8, siêu mẫu Victoria’s Secret đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại Aranya kèm dòng trạng thái: "Mùa hè vẫn chưa kết thúc". Điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất không phải khung cảnh tuyệt đẹp, xa hoa của khu nghỉ dưỡng mà chính là ngoại hình của Hà Tuệ. Chỉ chưa đầy một năm sau sinh, cô đã lấy lại thân hình gần như hoàn hảo. Đôi chân dài miên man, vòng eo săn chắc cùng cơ thể không chút mỡ thừa của siêu mẫu hàng đầu khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nếu không biết trước, khó ai có thể tin người đẹp đã trải qua hành trình sinh nở. Làn da trắng sáng thương hiệu của cô cũng trở thành tâm điểm khi gần như "phát sáng" dưới ánh nắng, giúp mọi khoảnh khắc đời thường đều mang cảm giác như ảnh tạp chí thời trang.

Lần này, Hà Tuệ không gây chú ý vì chuyện tình cảm mà bởi màn khoe sắc hậu sinh nở quá đỗi ấn tượng. Ảnh: Sina.

Loạt ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng mới nhất khiến cư dân mạng phải dụi mắt nhiều lần vì vóc dáng của cô gần như không thay đổi so với thời còn độc thân. Ảnh: Sina.

Mỗi khung hình đều phô diễn trọn vẹn đôi chân dài trứ danh, vòng eo nhỏ cùng thân hình mảnh mai chuẩn siêu mẫu của Hà Tuệ. Đặc biệt, làn da trắng sáng vốn là "thương hiệu" của cô càng nổi bật dưới ánh nắng mùa hè, giúp mọi khoảnh khắc đời thường đều mang cảm giác như ảnh chụp tạp chí. Ảnh: Sina.

Ngay sau khi bộ ảnh được đăng tải, phần bình luận nhanh chóng tràn ngập những lời khen ngợi cho sắc vóc của Hà Tuệ. Một cư dân mạng may mắn bắt gặp Hà Tuệ ngoài đời tại Aranya cho biết nữ siêu mẫu sở hữu gương mặt nhỏ đến kinh ngạc, đã đeo kính râm nhưng vẻ ngoài vẫn vô cùng nổi bật. Người này cho biết vì ngại làm phiền nên chỉ dám chụp lại bóng lưng của siêu mẫu hàng đầu, song vẫn bị vẻ đẹp "trắng phát sáng" và khí chất như tiên nữ của cô làm choáng ngợp. "Đúng là không còn gì để nói, Hà Tuệ xinh đẹp miễn bàn luôn" , người hâm mộ cho biết.

Một cư dân mạng từng tình cờ gặp Hà Tuệ tại Aranya cũng chia sẻ rằng ngoài đời cô sở hữu gương mặt cực nhỏ, làn da trắng đến mức nổi bật giữa đám đông. Dù chỉ nhìn thấy từ xa và không dám đến xin chụp ảnh, người này vẫn không giấu được sự choáng ngợp trước nhan sắc quá xinh đẹp của nữ siêu mẫu. Ảnh: Sina.

Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ vướng nghi vấn hẹn hò vào tháng 8/2021. Khi đó, nam diễn viên bị bắt gặp đưa đón Hà Tuệ trong nhiều ngày. Tuy nhiên, cả 2 chưa bao giờ lên tiếng về mối quan hệ của mình. Dù vậy, công chúng vẫn rất ủng hộ chuyện tình cảm của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ. Họ kín đáo, không sử dụng đời tư để PR tên tuổi và có ngoại hình lẫn sự nghiệp "xứng đôi vừa lứa".

Vào tháng 3/2023, cặp sao được tiết lộ gặp trục trặc và chia tay nhau 1 thời gian. Đến cuối năm 2023, họ mới cho nhau cơ hội, hàn gắn mối quan hệ tình cảm. Giữa tháng 8/2025, cặp sao gây bão showbiz Trung Quốc khi công bố con trai đầu lòng. Quý tử của cặp sao lập tức trở thành "em bé ngậm thìa vàng" hot nhất xứ tỷ dân, với xuất thân trong mơ.

Xuất hiện trên tạp chí Harper's Bazaa, Hà Tuệ tâm sự cô đã đối mặt với 90 ngày đau đớn, thậm chí gặp nguy hiểm tính mạng và phải phẫu thuật đến 2 lần khi sinh con đầu lòng. Theo siêu mẫu Victoria's Secret, 45 ngày sau ca sinh mổ, cô được phát hiện có cục máu đông ở tử cung, có thể gây nhiễm trùng băng huyết đe dọa tính mạng. Do gặp biến chứng hậu sản, cô phải lên bàn mổ khẩn cấp lần 2 và phải chịu đau đớn thêm 45 ngày nữa. Hai ca phẫu thuật khiến Hà Tuệ kiệt quệ sức khỏe, tâm trạng trở nên nhạy cảm quá mức do bị rối loạn nội tiết tố. Không chỉ vậy, cô còn suýt rơi vào trầm cảm vì gặp áp lực nuôi con khi em bé khóc không ngừng.

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ xác nhận có con chung vào năm ngoái. Quý tử của cặp sao lập tức gây sốt mạng xã hội với xuất thân ngậm thìa vàng ngay từ khi chào đời. Ảnh: Sina

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, ngoài là tài tử hàng đầu showbiz Hoa ngữ, còn là thiếu gia của 1 gia tộc giàu có bậc nhất đất Hong Kong (Trung Quốc). Cha nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm là trùm bất động sản, anh trai Trần Vỹ Đình làm trong ngành vận tải biển, còn chị gái điều hành 1 doanh nghiệp may mặc có nhiều nhà máy ở Dubai.

Bản thân Trần Vỹ Đình nắm giữ gia sản lên tới hàng trăm triệu NDT (hàng trăm tỷ đồng). Nam diễn viên có 2 biệt thự trong The Leighton Hill - khu dân đắt đỏ nhất thế giới. Anh cũng từng khiến dân tình "lác mắt" khi xuống phố với những chiếc xe đến từ các thương hiệu hàng đầu như Rolls-Royce, Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz, Maserati... trong đó có những chiếc là phiên bản giới hạn hoặc được sản xuất riêng.

Trần Vỹ Đình là "tổng tài ngoài đời thực" của Cbiz. Ảnh: Weibo

Trong khi đó, Hà Tuệ là người mẫu hàng đầu Trung Quốc, được mệnh danh là "Hà tiên cô" vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt đậm nét Á Đông. Cô là 1 trong số ít người mẫu Trung Quốc từng biểu diễn cho show thời trang nội y của Victoria's Secret. Hà Tuệ cũng là người mẫu xứ tỷ dân sải bước nhiều nhất ở "đêm thời trang sexy nhất hành tinh" (hơn 8 lần).

Vẻ đẹp ngọt ngào, sexy của Hà Tuệ. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu