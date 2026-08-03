Nữ diễn viên tự làm thụ tinh ống nghiệm để mang thai con của chồng cũ đại gia, nay lộ cuộc sống thật không thể tin nổi

Sau khi ly hôn chồng đại gia, nữ diễn viên này một mình nuôi dưỡng cả con trai lẫn con gái.

Từng trở thành tâm điểm tranh cãi khắp châu Á vì quyết định tự dùng phôi đông lạnh làm thụ tinh nhân tạo để mang thai con thứ hai với chồng cũ đại gia chỉ 4 tháng sau khi ly hôn, Lee Si Young vừa một lần nữa khiến công chúng chú ý khi hé lộ cuộc sống hiện tại của cô. Không chỉ một mình chăm sóc hai con nhỏ, mỹ nhân Vườn Sao Băng còn khiến nhiều người choáng ngợp với cuộc sống sang chảnh, sẵn sàng chi những khoản tiền khổng lồ để đầu tư cho con cái và tận hưởng những chuyến du lịch nước ngoài đắt đỏ.

Mới đây, Lee Si Young đã chia sẻ loạt hình ảnh đầu tiên sau khi đặt chân đến Canada cùng con trai. Nữ diễn viên hào hứng đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc hai mẹ con đứng trước thác Niagara nổi tiếng. Được biết, chuyến tham quan thác Niagara chỉ là lịch trình mở màn cho kế hoạch sống tại Canada trong một tháng của mẹ con Lee Si Young. Nữ diễn viên chia sẻ cô muốn dành thời gian đưa con trai ra nước ngoài trải nghiệm, khám phá cuộc sống và trau dồi ngoại ngữ. Đây cũng không phải lần đầu nữ diễn viên lựa chọn hình thức "một tháng sống ở nước ngoài". Cách đây 1 năm, cô cũng từng đưa các con sang Mỹ sinh sống ngắn hạn.

Lee Si Young đưa các con sang Canada sống và du lịch 1 tháng. Ảnh: Instagram.

Không chỉ vậy, công chúng còn bất ngờ với mức độ đầu tư của Lee Si Young dành cho con trai. Theo truyền thông Hàn Quốc, con trai nữ diễn viên hiện theo học tại 1 trường quốc tế ở Songdo (Incheon). Nếu quý tử nhà mỹ nhân Vườn Sao Băng theo học liên tục từ bậc mẫu giáo đến hết trung học phổ thông tại đây, tổng học phí có thể lên tới khoảng 600 triệu won (khoảng 11,4 tỷ đồng). Chưa dừng lại ở đó, cô còn nhiều lần đưa con sang Mỹ tham gia các trại hè tại New Jersey và Long Island nhằm giúp cậu bé có thêm trải nghiệm quốc tế từ sớm.

Mỹ nhân Vườn Sao Băng đang cho con trai theo học tại 1 trường quốc tế ở Songdo (Incheon). Nếu quý tử của nữ diễn vieen học liên tục từ bậc mẫu giáo đến hết trung học phổ thông tại đây, tổng học phí có thể lên tới khoảng 600 triệu won (khoảng 11,4 tỷ đồng). Ảnh: Instagram.

Lee Si Young không ngần ngại chi khoản tiền lớn để nhiều lần đưa con trai sang Mỹ tham gia các trại hè tại New Jersey và Long Island. Ảnh: Instagram.

Từ tâm bão ly hôn đến quyết định tự sinh con cho chồng cũ gây chấn động của Lee Si Young

Lee Si Young sinh năm 1982, chính thức bước chân vào giới giải trí Hàn Quốc năm 2008 với bộ phim Urban Legends Deja Vu. Chỉ một năm sau, cô vụt sáng nhờ vai diễn phụ trong bộ phim đình đám Vườn Sao Băng. Sở hữu gương mặt trẻ trung, ngọt ngào cùng hình tượng trong sáng, Lee Si Young nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều nhà sản xuất ưu ái.

Sau thành công của Vườn Sao Băng, nữ diễn viên liên tục được giao đảm nhận vai chính trong nhiều dự án như Poseidon, Wild Romance, Golden Cross và Thơ Ngây phiên bản Hàn Quốc. Trong quá trình hoạt động, cô cũng có cơ hội hợp tác với hàng loạt tài tử nổi tiếng như Lee Dong Wook, Choi Siwon cùng nhiều ngôi sao đình đám khác. Người đẹp từng được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của màn ảnh Hàn.

Lee Si Young từng là ngôi sao đắt show nhờ thành công của Vườn Sao Băng. Ảnh: X.

Về đời tư, Lee Si Young công khai hẹn hò với doanh nhân Cho Seung Hyun vào tháng 9/2016. Chỉ sau khoảng một năm, cặp đôi tổ chức hôn lễ hoành tráng trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Vài tháng sau đám cưới, nữ diễn viên hạ sinh con trai đầu lòng. Cô từng được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Theo Koreaboo, Cho Seung Hyun hơn Lee Si Young 9 tuổi và là một doanh nhân có tiếng tại Hàn Quốc. Không chỉ kinh doanh nhà hàng, anh còn giữ vai trò đại diện của Iliac Golf Korea, hoạt động tích cực trong lĩnh vực golf và có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ, trong đó có Heechul (Super Junior). Truyền thông Hàn từng cho biết công ty do Cho Seung Hyun điều hành có giá trị tài sản ròng khoảng 2,5 tỷ won (khoảng 48,5 tỷ đồng), bên cạnh danh mục bất động sản trị giá khoảng 4,75 tỷ won (khoảng 92 tỷ đồng).

Từng được xem là một trong những cặp đôi hạnh phúc của giới giải trí Hàn Quốc, nhưng cuộc hôn nhân của Lee Si Young lại khép lại trong sự tiếc nuối. Tháng 3/2025, nữ diễn viên bất ngờ thông báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng doanh nhân sau 9 năm chung sống. Cả hai không tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ, chỉ cho biết đã đạt được thỏa thuận chia tay trong không khí ôn hòa và tôn trọng lẫn nhau.

Lee Si Young ly hôn chồng đại gia hơn 9 tuổi sau gần 1 thập kỷ chung sống vào năm 2025. Ảnh: X.

Tuy nhiên, sóng gió vẫn chưa dừng lại với Lee Si Young sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chỉ 4 tháng sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, nữ diễn viên khiến dư luận Hàn Quốc bùng nổ tranh cãi khi quyết định chuyển phôi đông lạnh để mang thai con thứ hai mà không có sự đồng thuận của chồng cũ. Doanh nhân Cho Seung Hyun phản đối quyết định này, song Lee Si Young vẫn lựa chọn tiếp tục quá trình mang thai. Sau nhiều tranh cãi, chồng cũ tuyên bố dù không đồng ý từ đầu nhưng vẫn sẽ hoàn thành trách nhiệm của một người cha đối với đứa con thứ 2 mà Lee Si Young sinh ra.

Đến ngày 3/1/2026, Lee Si Young hạ sinh con gái thứ hai bằng phương pháp sinh mổ. Nữ diễn viên sinh sớm hơn khoảng hai tuần so với dự sinh. Trong ca phẫu thuật, cô từng đối mặt với tình huống nguy hiểm khi các bác sĩ phải cân nhắc khả năng cắt bỏ tử cung để đảm bảo an toàn. May mắn, ca sinh diễn ra thành công và cả hai mẹ con đều vượt qua giai đoạn nguy hiểm, sức khỏe dần ổn định sau đó.

Lee Si Young tự làm thụ tinh nhân tạo để sinh con thứ 2 cho chồng cũ. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Nate, Naver