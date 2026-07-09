Hi hữu: Nữ diễn viên mang thai con của em trai mình nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Việc sử dụng tinh trùng của người thân chịu sự quản lý rất chặt chẽ và không phải quốc gia nào cũng cho phép, do liên quan đến các vấn đề pháp lý, đạo đức và tâm lý gia đình.

Sáng 9/7, tờ Yahoo News đưa tin, nữ diễn viên kiêm đạo diễn Hồng Thiên Hàm và người bạn đời đồng tính Tăng Duệ Tuyền vừa xuất hiện trên sân khấu nhận giải ở 1 liên hoan nghệ thuật lớn. Trên sân khấu, 2 nữ nghệ sĩ Đài Loan (Trung Quốc) không giấu được niềm hạnh phúc vỡ òa khi rinh về tới 2 giải thưởng quan trọng. Được biết, 2 sao nữ Hồng Thiên Hàm và Tăng Duệ Tuyền đã chính thức kết hôn đồng giới từ năm 2022.

Đáng nói, Hồng Thiên Hàm xuất hiện với bụng bầu 8 tháng to vượt mặt trên sân khấu sự kiện mới đây, khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Và theo nhiều nguồn tin, 2 nữ nghệ sĩ đã dùng tới phương pháp hỗ trợ sinh sản để thực hiện ước mơ có con. Cụ thể, họ đã lấy tinh trùng em trai Hồng Thiên Hàm (Hồng Duy Nghiêu) kết hợp với trứng của Tăng Duệ Tuyền, sau đó cấy phôi vào tử cung Hồng Thiên Hàm. Dự kiến, Hồng Thiên Hàm sẽ lâm bồn trong tháng 8 tới đây. Theo kết quả siêu âm, thai nhi trong bụng nữ diễn viên kiêm đạo diễn họ Hồng là 1 bé trai.

Hồng Thiên Hàm vừa sánh đôi cùng bạn tình đồng giới Tăng Duệ Tuyền tại 1 lễ trao giải mới đây. Đáng chú ý, nữ diễn viên kiêm đạo diễn họ Hồng khoe bụng bầu trên sân khấu sự kiện. Ảnh: Yahoo News

Được biết, Đạo luật hỗ trợ sinh sản tại Đài Loan (Trung Quốc) vốn có những quy định nghiêm ngặt về địa điểm và quy trình thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Các cặp đôi đồng tính nữ được phép thực hiện thụ tinh ống nghiệm, nhưng trong luật hiện hành lại có quy định cấm những người có quan hệ huyết thống gần gũi hiến tặng tinh trùng và trứng cho nhau. Như vậy, nếu tiến hành thụ tinh ở Đài Loan (Trung Quốc), cặp đôi Hồng Thiên Hàm - Tăng Duệ Tuyền đã vi phạm quy định hiện hành. Thế nhưng để lách luật, 2 sao nữ đã quyết định ra nước ngoài thực hiện thụ tinh ống nghiệm.

Dù vậy, các chuyên gia pháp lý lại cho rằng, cặp đôi đình đám vẫn có thể đối mặt với nhiều vấn đề xung quanh việc xác định quan hệ cha mẹ, đăng ký khai sinh,... sau khi đứa trẻ chào đời. Việc sử dụng tinh trùng của người thân chịu sự quản lý rất chặt chẽ và không phải quốc gia nào cũng cho phép , do liên quan đến các vấn đề pháp lý, đạo đức và tâm lý gia đình.

Hồng Thiên Hàm - Tăng Duệ Tuyền kết hôn đồng giới cách đây 4 năm. Ảnh: Yahoo News

Thông tin Hồng Thiên Hàm dùng tinh trùng em trai để thụ tinh ống nghiệm đã khiến cộng đồng mạng Đài Loan (Trung Quốc) dậy sóng. Trong đó, nhiều cư dân mạng thắc mắc: “Chị gái mang thai con của em trai, rồi đứa trẻ sau này lớn lên sẽ xưng hô ra sao với Hồng Duy Nghiêu đây? Gọi là cậu hay gọi là bố?”.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả khác cũng tranh luận sôi nổi: “Trứng là của bạn tình, đồng thời Hồng Thiên Hàm mượn tinh trùng em trai, sau đó cấy phôi vào tử cung cô này. Tức là Hồng Thiên Hàm đóng vai trò người mang thai hộ”, “Họ làm ở nước ngoài thì quản lý thế nào được?”, “Trứng của bạn tình, còn tinh trùng lại là của em trai. Đúng là gây rối rắm” ,...

Cộng đồng mạng tranh cãi xung quanh quyết định thụ tinh ống nghiệm của Hồng Thiên Hàm (bên trái) và Tăng Duệ Tuyền. Ảnh: Yahoo News

Nguồn: Koreaboo