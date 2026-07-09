Ngọc nữ Việt nói thẳng về nhan sắc của Tăng Thanh Hà

Nữ diễn viên này từng công khai nhận xét về vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà.

Sau hơn 13 năm vắng bóng màn ảnh, Tăng Thanh Hà vẫn là cái tên có sức hút đặc biệt trong showbiz Việt. Không chỉ màn tái xuất với Hoàng Hậu Cuối Cùng gây bàn tán, nhan sắc của "ngọc nữ" cũng một lần nữa trở thành chủ đề được cư dân mạng nhắc đến. Giữa hàng loạt lời khen dành cho thần thái và khí chất của nữ diễn viên, một chia sẻ cũ diễn viên Ngọc Lan bất ngờ được "đào" lại và viral khắp mạng xã hội.

Theo đó, trong một cuộc trò chuyện, Ngọc Lan không giấu được sự yêu thích khi nhắc đến Tăng Thanh Hà. Nữ nghệ sĩ dành nhiều mỹ từ để nói về vẻ đẹp của đàn em và cho rằng đây là một trong những gương mặt hiếm có của Vbiz. Nữ diễn viên nói: "Bé Tăng Thanh Hà đẹp lạ kỳ, hầu như nghệ sĩ Việt Nam thì đây là nét đẹp tôi thích nhất. Nét đẹp của Tăng Thanh Hà rất đầy đủ, không thiếu sót điểm nào, rất tự nhiên và cân đối".

Ngọc Lan khen ngợi Tăng Thanh Hà mang nét đẹp kỳ lạ, đẹp nhất trong dàn nghệ sĩ Việt

Chỉ một câu nhận xét ngắn gọn nhưng đủ cho thấy sự đánh giá rất cao mà "ngọc nữ" Ngọc Lan dành cho Tăng Thanh Hà. Theo nhiều khán giả, điều làm nên sức hút của Tăng Thanh Hà không nằm ở những đường nét quá sắc sảo hay xu hướng làm đẹp thời thượng, mà là gương mặt hài hòa, tự nhiên cùng thần thái rất riêng. Đây cũng là lý do sau nhiều năm, nhan sắc của Hà Tăng vẫn được xem là một trong những "chuẩn mực" của làng giải trí Việt.

Ngọc Lan cũng từng được khán giả gọi là một trong những "ngọc nữ", "kiều nữ" màn ảnh Việt

Trước Ngọc Lan, nhiều sao Việt cũng dành mỹ từ cho nhan sắc và sự nghiệp của Tăng Thanh Hà. Theo đó, "ngọc nữ" Ninh Dương Lan Ngọc từng nói về đàn chị: "Thật ra Ngọc nữ đó giờ chỉ có chị Hà thôi, tôi không phải. Tôi không đủ chuẩn đằm thắm để làm Ngọc nữ đâu. Nên đôi khi báo chí, tạp chí kêu tên, tôi khá ngại. Vì đó là một chuẩn mực khác rồi, cần nhiều yêu cầu khác nhau để đạt được. Tôi có định hướng và mong muốn khác. Chính bản thân tôi đang trong cuộc hành trình tìm hướng, tìm cái định nghĩa cho chính bản thân mình. Giờ vẫn đang tìm nha, tìm chưa ra. Kiểu 'bách hợp' nữ hay gì đại loại như vậy. Không có bà Ngọc nữ nào lầy lội như tôi luôn, mỗi lần kêu là thấy ngại".

Không chỉ Lan Ngọc, Jun Vũ cũng từng dành lời khen cho Tăng Thanh Hà: "Ngọc nữ là một mỹ từ để miêu tả những người vừa có sắc vừa có tài, bản thân tôi cần phải cố gắng nhiều. Tôi nghĩ mình vẫn chưa có một bộ phim "để đời" đâu, vì vậy nên tôi vẫn chưa dám nhận danh xưng đó. Tôi nghĩ ngoại hình là một trong những yếu tố khiến ban đầu mọi người chọn tôi. Tuy nhiên, là một diễn viên, tôi vẫn thích được người ta khen diễn hay hơn là khen xinh. Nhưng được khen là thích rồi, nên tôi xin phép không từ chối lời khen nào cả. Tôi quan điểm rằng, muốn làm việc lâu dài, trở thành diễn viên chuyên nghiệp thì đẹp thôi không đủ, mình phải trau dồi nhiều hơn nữa. Và tôi cũng đang cố gắng học hỏi thêm từng ngày".

Dù vắng bóng 13 năm, Tăng Thanh Hà vẫn được rất nhiều đàn em yêu mến

Khi những hình ảnh đầu tiên của Hoàng Hậu Cuối Cùng , đôi mắt của Tăng Thanh Hà tiếp tục nhận nhiều lời khen. Không ít khán giả cho rằng nữ diễn viên sở hữu ánh mắt có chiều sâu, vừa dịu dàng, nền nã nhưng cũng toát lên khí chất quyền quý, đúng tinh thần của nhân vật Nam Phương Hoàng hậu.

Suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Tăng Thanh Hà luôn được xem là một trong những mỹ nhân có vẻ đẹp bền bỉ nhất Vbiz. Dù ít xuất hiện trước công chúng trong nhiều năm để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh, mỗi lần lộ diện, cô vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc gần như không thay đổi theo thời gian. Chính vẻ đẹp thanh lịch, tự nhiên cùng thần thái khó trộn lẫn đã giúp Tăng Thanh Hà giữ vững danh xưng "ngọc nữ" trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Tăng Thanh Hà ngày càng đẹp, tuổi 40 nhưng trẻ trung chẳng kém ai

Ảnh: FBNV