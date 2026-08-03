Bùi Công Nam bất ngờ công khai "cốt iu" trong clip sinh nhật, danh tính khiến fan thích thú

Một màn "thả hint" cực duyên và một từ khóa khiến fan thi nhau đoán già đoán non: "cốt iu". Tưởng Bùi Công Nam âm thầm công khai chuyện tình cảm, ai ngờ sự thật lại khiến fans bất ngờ.

Rò rỉ hình ảnh "cốt iu" của Bùi Công Nam

Nếu hỏi điều gì làm nên sức hút của Bùi Công Nam, có lẽ ngoài âm nhạc, đó còn là sự... "tẻn tẻn" rất riêng.

Anh có thể viết những bản nhạc rất "chạm", nhưng cũng có thể khiến cả cõi mạng nghiêng ngả chỉ bằng một câu nói hay caption đầy "tấu hài". Chính vì thế, mỗi lần Bùi Công Nam đăng bài, fan đều chuẩn bị sẵn tinh thần: kiểu gì cũng có "plot twist".

Và sinh nhật năm nay cũng không ngoại lệ.

Chỉ vài phút lên sóng, clip sinh nhật của Bùi Công Nam đã khiến fan "soi" không sót một chi tiết. Giữa những khoảnh khắc vui vẻ, dân mạng nhanh chóng phát hiện một nhân vật xuất hiện xuyên suốt video và lập tức gọi vui đây là "cốt iu" của "chủ tiệm Nui".

Khoảnh khắc Bùi Công Nam "thả hint" về "cốt iu" trong clip sinh nhật khiến fan thi nhau đoán danh tính.

Bình luận vì thế cũng rôm rả hơn hẳn. Người đoán đây là "hint" cho một dự án mới, người lại chắc mẩm Bùi Công Nam đang chuẩn bị công khai một điều gì đó đặc biệt.

Nhưng cú "twist" chỉ thực sự xuất hiện ở cuối clip. Hóa ra, "cốt iu" mà fan thi nhau gọi tên lại chính là VNPAY Phim – người bạn đồng hành mới của Bùi Công Nam trong vai trò Đại sứ.

Sau những ngày chạy show, sáng tác hay ghi hình, điều Bùi Công Nam yêu thích chính là ra rạp xem phim. Với anh, một bộ phim hay không chỉ để giải trí. Đó còn là cái cớ để cả nhóm gặp nhau nhiều hơn, để bố mẹ có thêm một buổi cuối tuần cùng con cái, hay đơn giản là để vài người bạn tạm gác điện thoại xuống và cùng cười, cùng khóc trước màn ảnh rộng.

Nếu Bùi Công Nam kết nối với khán giả bằng âm nhạc và những câu chuyện chân thành, thì VNPAY Phim đồng hành cùng hàng triệu người dùng mỗi ngày bằng những trải nghiệm đặt vé thuận tiện hơn, để mỗi cuộc hẹn xem phim bắt đầu dễ dàng hơn.

Khi "cốt iu" cũng là người đồng hành trong mọi cuộc hẹn

Đồng hành cùng Bùi Công Nam, VNPAY Phim mang đến trải nghiệm đặt vé tiện lợi ngay trên ứng dụng ngân hàng và ứng dụng VNPAY. Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể chọn rạp, suất chiếu, ghế ngồi và thanh toán nhanh chóng.

Đặc biệt, từ nay đến ngày 30/9, VNPAY Phim mang đến ưu đãi Mua 1 tặng 1 cùng nhiều mức giá hấp dẫn như vé CGV từ 89.000 đồng, Lotte Cinema từ 90.000 đồng hay BHD Star từ 74.000 đồng…, giúp người dùng dễ dàng lên lịch hẹn ra rạp với chi phí tối ưu hơn.

VNPAY Phim đồng hành cùng Bùi Công Nam, tung ưu đãi mua 1 tặng 1 vé xem phim trên ứng dụng ngân hàng và ứng dụng VNPAY.

Hiện VNPAY Phim kết nối với nhiều hệ thống rạp lớn trên toàn quốc như CGV, Lotte Cinema, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, BHD Star Cineplex, Beta Cinemas,... Đồng thời, dịch vụ được tích hợp trên hầu hết ứng dụng ngân hàng, tiêu biểu như Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank và ứng dụng VNPAY.

Biết đâu, sau màn "công khai cốt iu" đầy hài hước trong clip sinh nhật, Bùi Công Nam lại khiến không ít người có thêm lý do để nhắn tin rủ hội bạn: "Cuối tuần này đi xem phim không? Tớ có deal mua 1 tặng 1 đây!". Và nếu VNPAY Phim có thể giúp cuộc hẹn ấy bắt đầu chỉ bằng vài thao tác đặt vé, thì đó cũng chính là điều thương hiệu hướng tới đó là trở thành người bạn đồng hành của những trải nghiệm đáng nhớ.