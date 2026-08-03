Bắt cận visual dàn Hoa hậu Hoà bình Việt Nam: Emoura Phạm vượt ải "cam thường", sắc vóc các Á hậu gây sốt

Dàn Hoa hậu, Á hậu gây sốt bởi nhan sắc ấn tượng trong buổi giao lưu với chúng tôi.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 đã khép lại vơi chiến thắng thuộc về Hoa hậu Emoura Phạm. Sau khoảnh khắc đăng quang, top 5 đã có những lịch trình giao lưu với công chúng. Tuy nhiên, vì lịch trình cá nhân, Á hậu Kim Ngọc không xuất hiện.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, khung hình hội ngộ của Hoa hậu Emoura Phạm cùng các Á hậu Ngô Bảo Ngọc, Võ Đoàn Bảo Hà và Trịnh Yến Nhi đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Tâm điểm của bức hình là tân Miss Grand Vietnam 2026 Emoura Phạm. Người đẹp lai Việt - Anh tiếp tục gây ấn tượng với gương mặt sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng thần thái lạnh đầy cuốn hút. Dù không có hiệu ứng ánh sáng hay chỉnh sửa cầu kỳ, Emoura vẫn giữ được đường nét nổi bật và phong thái tự tin. Nhiều cư dân mạng nhận xét tân Hoa hậu "vượt ải cam thường" khá thuyết phục, visual ngoài đời gần như không có quá nhiều khác biệt so với trên sóng truyền hình.

Clip cận nhan sắc của Hoa hậu, Á hậu trong buổi giao lưu với chúng tôi

Nhan sắc vượt ải camera thường của Emoura Phạm

Đứng cạnh Hoa hậu là Á hậu 1 Ngô Bảo Ngọc. Người đẹp 31 tuổi ghi điểm với gương mặt thanh tú, đường nét sắc nét và thần thái chững chạc. Bộ váy đỏ ôm sát giúp cô tôn đôi chân dài cùng vóc dáng cân đối. Không ít ý kiến cho rằng Bảo Ngọc sở hữu vẻ đẹp sang trọng, càng nhìn càng cuốn hút.

Á hậu 1 Ngô Bảo Ngọc thần thái trong buổi giao lưu

Á hậu 2 Võ Đoàn Bảo Hà cũng nhận nhiều lời khen nhờ nhan sắc ngọt ngào và tỷ lệ hình thể cân đối. Diện thiết kế đỏ xẻ cao, người đẹp khoe đôi chân dài cùng thần thái tự tin. Trong khung hình chụp chung, Bảo Hà giữ phong thái nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật nhờ nụ cười tươi và gương mặt hài hòa.

Visual nổi bật của Á hậu Bảo Hà

Á hậu 4 Yến Nhi ghi điểm với vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng tươi mới. Thiết kế cúp ngực màu đỏ giúp Yến Nhi tôn bờ vai thanh mảnh và vóc dáng gọn gàng. Nhiều khán giả nhận xét người đẹp Đắk Lắk ngoài đời có visual trẻ trung, đúng với hình ảnh nàng hậu Gen Z.

Á hậu 4 Trịnh Yến Nhi

Điểm thú vị là dù theo đuổi bốn phong cách khác nhau, cả Top 4 đều chọn tông váy đỏ đồng điệu kết hợp vương miện và dải băng danh hiệu, tạo nên tổng thể nổi bật. Bức ảnh hậu trường vì thế nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ khi khán giả cùng bàn luận về nhan sắc đời thường của các nàng hậu sau đăng quang.

Ngay sau đêm Chung kết, Top 4 Miss Grand Vietnam 2026 được kỳ vọng sẽ có nhiều hoạt động đồng hành cùng tổ chức và thực hiện nhiệm kỳ mới. Với nhan sắc nổi bật cùng sức hút riêng của từng người, dàn Hoa hậu - Á hậu được dự đoán sẽ tiếp tục là những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian tới.

Khung hình đọ sắc của dàn mỹ nhân gây sốt



