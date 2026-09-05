Chồng đại gia đột tử khi tập Pilates, nữ ca sĩ vội từ bỏ quyền thừa kế để đưa con tháo chạy sang Mỹ

Nữ ca sĩ này đã quyết định từ bỏ khối tài sản thừa kế khổng lồ mà chồng để lại.

Đầu tháng 8, nữ diva Mao A Mẫn tái xuất Cbiz sau 1 thời gian dài vắng bóng. Mao A Mẫn đã cùng Tề Dự hát song ca bài Tương Tư trong đêm chung kết cuộc thi The Singer 2026.

Sự trở lại sân khấu âm nhạc của Mao A Mẫn gây chú ý lớn bởi cách đây 5 năm ngôi sao nhạc pop hàng đầu Cbiz từng đứng trước một lựa chọn vô cùng khó khăn: ký vào giấy tờ để nhận khối tài sản thừa kế trị giá 26 tỷ NDT (hơn 95.000 tỷ đồng) do chồng đại gia Giải Trực Côn để lại, hoặc không ký và rời đi với 2 bàn tay trắng. Thời điểm đó, Mao A Mẫn đã chọn vế thứ hai.

Mao A Mẫn thi thoảng tham gia 1 số hoạt động nghệ thuật cho đỡ nhớ nghề. Ảnh: QQ.

Chồng qua đời đột ngột và quyết định từ bỏ tài sản gây sốc của nữ diva Cbiz

Sáng 18/12/2021, vào khoảng 9 giờ 40 phút, Giải Trực Côn - chồng đại gia của Mao A Mẫn - bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim diện rộng khi đang tập Pilates tại nhà. Dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, ông vẫn không qua khỏi. Giải Trực Côn ra đi đột ngột mà không để lại di chúc hay bất kỳ lời căn dặn nào. Điều này vô tình để lại bài toán khó cho những người còn sống. Tờ Hurun China Rich List cho biết, Giải Trực Côn sở hữu khối tài sản khoảng 26 tỷ NDT (hơn 95.000 tỷ đồng), đứng thứ 241 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc.

Theo quy định về luật thừa kế ở Trung Quốc, với tư cách vợ hợp pháp, Mao A Mẫn là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Phản ứng của dư luận khi đó gần như đồng loạt: "Lần này Mao A Mẫn đổi đời rồi!". Thế nhưng, Mao A Mẫn lại đưa ra 1 quyết định khiến ai cũng sốc nặng là ủy thác cho luật sư thực hiện các thủ tục từ bỏ quyền thừa kế, đồng thời thông qua công chứng để làm rõ mối quan hệ "không có sự liên quan" giữa bản thân với tài sản của doanh nghiệp của chồng. Quyền quản lý Tập đoàn Trung Trực sau đó được chuyển giao cho Lưu Dương - cháu trai của Giải Trực Côn.

Năm 2021, Giải Trực Côn - chồng đại gia của Mao A Mẫn - bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim và qua đời ở tuổi 61. Ảnh: QQ.

Sau khi ký thỏa thuận từ bỏ quyền thừa kế khối tài sản nghìn tỷ, Mao A Mẫn lập tức bán một phần bất động sản tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu (Trung Quốc) rồi đưa con gái 17 tuổi và con trai 14 tuổi sang Seattle (Mỹ) sinh sống.

Khi đó, công chúng đều ngã ngửa trước lựa chọn của Mao A Mẫn, thậm chí còn nhiều người trách mắng cô dại dột, ngu ngốc vì có cả một khối tài sản khổng lồ trước mắt mà lại không nhận. Phải đến 2 năm sau, sự thật đằng sau khối tài sản 26 tỷ NDT (hơn 95.000 tỷ đồng) mà Giải Trực Côn để lại chính thức sáng tỏ. Lúc này công chúng mới thấy Mao A Mẫn đã tỉnh táo và có quyết định đúng đắn thế nào.

Sau khi làm thủ tục từ bỏ tài sản thừa kế, Mao A Mẫn bán nhà, đưa 2 con sang Mỹ sống. Ảnh: Baidu.

Theo đó, 22/11/2023, Tập đoàn Trung Trực do người chồng quá cố của Mao A Mẫn sáng lập thông báo vỡ nợ, mất khả năng thanh toán nghiêm trọng, tài sản không đủ để trả các khoản vay ngân hàng. Tổng tài sản trên sổ sách của tập đoàn vào khoảng 200 tỷ NDT (khoảng 777.000 tỷ đồng). Nhưng sau khi loại trừ tiền ký quỹ, tổng quy mô nợ gốc và lãi liên quan lên tới khoảng 420-460 tỷ NDT (khoảng 1.500-1.600 tỷ đồng).

Khối tài sản "26 tỷ NDT" mà Mao A Mẫn từ bỏ thực chất không phải 26 tỷ NDT tiền mặt có thể tùy ý sử dụng. Đằng sau đó là cả một hệ thống doanh nghiệp đang gánh khoản nợ khổng lồ, giống như một “quả bom” tài chính. Và thời điểm đại gia Giải Trực Côn qua đời, Trung Trực vẫn là một đế chế khổng lồ nhìn bên ngoài vô cùng hào nhoáng. Nhưng bên trong, những vấn đề tài chính nghiêm trọng đã bắt đầu tích tụ.

Đến tháng 1/2024, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Bắc Kinh ra phán quyết thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thanh lý đối với Tập đoàn Trung Trực. Tháng 8/2024, cơ quan công tố Bắc Kinh thông báo cảnh sát đã chuyển hồ sơ của 49 nghi phạm, trong đó có cựu Chủ tịch HĐQT Trung Trực cùng những người liên quan, sang viện kiểm sát để xem xét truy tố với cáo buộc huy động trái phép tiền gửi của công chúng.

Tháng 12/2025, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Bắc Kinh tuyên án sơ thẩm đối với 49 người. Các mức án dao động từ 14 năm 6 tháng đến 4 năm tù. Từ tháng 4 năm nay, tòa án tiếp tục thực hiện thanh lý tài sản đối với 316 doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn Trung Trực để trả nợ cho đối tác. Mao A Mẫn được xác định không liên quan đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn nên không trách nhiệm trả nợ.

2 năm sau khi Giải Trực Côn qua đời, tập đoàn của chồng quá cố Mao A Mẫn vợ nợ, phá sản và nhiều lãnh đạo đi tù. Ảnh: Sina.

Sau khi sang Mỹ, Mao A Mẫn sống kín tiếng tại một khu dân cư bình thường ở Seattle. Nữ diva thường xuyên được trông thấy tự mình đi mua đồ, đi xe đạp điện đưa đón con và tự làm việc nhà. Con gái Giải Giai Đồng của cô từng xuất hiện trong bộ phim Chinese Doctors vào năm 2021. Giải Giai Đồng được nhận xét là có tố chất trở thành diễn viên và từng được nhiều công ty quản lý để mắt tới. Tuy nhiên, cô không lựa chọn bước chân vào giới giải trí mà theo học ngành thiết kế môi trường tại California College of the Arts.

Vì sao Mao A Mẫn lại có thể dứt khoát từ bỏ 26 tỷ NDT?

Theo tờ Sina, Mao A Mẫn là người từng trải qua mặt trái của tiền bạc. Năm 1989, khi mới 26 tuổi, cô vướng bê bối liên quan đến cát-xê và thuế. Mao A Mẫn được cho biết đã nhận thù lao 60.000 NDT (233 triệu đồng) trong 5 ngày biểu diễn, nhưng lại trốn nộp 40.000 NDT (155 triệu đồng) tiền thuế. Vụ việc khiến cô bị đoàn ca múa nhạc phạt 600.000 NDT (2,3 tỷ đồng), kỷ luật hành chính và giáng hai cấp bậc. Áp lực quá lớn khiến Mao A Mẫn nghĩ quẫn nhưng may mắn được cha phát hiện và cứu sống giữa đêm mưa bão.

Đến năm 1996, Mao A Mẫn bị cục thuế kiểm tra. Cơ quan chức năng xác định trong giai đoạn 1994-1996, cô đã thực hiện 109 buổi biểu diễn, thu nhập 4,7 triệu NDT (18,2 tỷ đồng), nhưng nộp thiếu số tiền thuế hơn 1 triệu NDT (4,2 tỷ đồng). Người quản lý của Mao A Mẫn đã sợ tội mà tự sát. Sau vướng hàng loạt bê bối tài chính, Mao A Mẫn nhận ra tiền nhiều cũng là 1 loại tai họa.

Đứng trước 26 tỷ NDT mà chồng để lại, điều đầu tiên nữ diva nghĩ đến không phải là nhận lấy, mà là thứ này có thực sự an toàn không? Có lẽ hơn ai hết, Mao A Mẫn hiểu rằng một khối tài sản vượt quá khả năng kiểm soát của bản thân chưa chắc là phúc. Đôi khi, nó lại chính là cái bẫy nguy hiểm chết người.

Thời trẻ, Mao A Mẫn 2 lần dính bê bối trốn thuế. Ảnh: Baidu.

Nguồn: Sina, Sohu