Đoạn clip gây bàn tán nhất của AMEE lúc này

Hành động của AMEE trong bài đăng mới nhất khiến dân tình phải bàn tán khắp mạng xã hội.

Sau màn tái xuất trước truyền thông hồi đầu tháng 8, mới đây, AMEE khiến người hâm mộ chú ý với một đoạn clip đời thường được đăng trên Instagram có 1,7 triệu người theo dõi. Trong clip, AMEE để mặt mộc, quay cận gương mặt và thưởng thức một múi quýt. Nữ ca sĩ gần như không trang điểm, để lộ làn da và đường nét gương mặt ở khoảng cách rất gần. Đáng chú ý, chính những biểu cảm của AMEE trong vài giây ngắn ngủi lại trở thành tâm điểm bàn luận.

Từ nụ cười, ánh mắt cho đến những lần chớp mắt, nữ ca sĩ liên tục thay đổi biểu cảm trước camera. Một số khán giả nhận xét thần thái của giọng ca Mộng Yu có phần mệt mỏi, nhợt nhạt. Những hình ảnh của AMEE được các diễn đàn chia sẻ lại và nhiều ý kiến bàn tán về hành động khó hiểu của nữ ca sĩ, từ đó đặt câu hỏi liệu cô đang mệt mỏi hay chỉ đơn giản là đang nghịch ngợm trước camera.

Story gây chú ý của AMEE

Biểu cảm của AMEE trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội

Thực tế, sự quan tâm dành cho đoạn clip này còn đến từ việc AMEE vừa trải qua một khoảng thời gian khá im ắng. Trước đó, nữ ca sĩ gần như "đóng băng" các hoạt động công khai trong khoảng 3 tháng. Cho đến đầu tháng 8 vừa qua, AMEE mới chính thức lộ diện trở lại tại sự kiện thời trang của NTK Chung Thanh Phong.

Tại sự kiện, AMEE lựa chọn hình ảnh sang trọng và trưởng thành hơn thường thấy. Nữ ca sĩ diện chiếc váy ngắn màu đen ôm dáng với phần cúp ngực được nhấn nhá bằng chi tiết lông vũ mềm mại, tạo điểm nhấn nổi bật nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Thiết kế giúp AMEE khoe bờ vai thanh mảnh cùng vóc dáng nhỏ nhắn đặc trưng. Cô phối cùng đôi giày cao gót quai mảnh đồng điệu và chiếc túi xách mini màu đen, hoàn thiện tổng thể theo phong cách tối giản nhưng đẳng cấp.

Trên thảm đỏ, AMEE liên tục ghi điểm với thần thái tự tin, lạnh lùng nhưng không kém phần cuốn hút. Cô thoải mái tạo dáng trước ống kính, liên tục thay đổi góc mặt và biểu cảm chuyên nghiệp. Những khoảnh khắc nghiêng đầu, nhìn thẳng vào máy ảnh hay xoay người khoe đường cong đều được cư dân mạng nhận xét "slay", cho thấy sự tự tin sau thời gian dài vắng bóng.

AMEE lộ diện tại sự kiện thời trang sau gần 3 tháng biến mất

AMEE (Trần Huyền My, sinh năm 2000) là một trong những ca sĩ Gen Z nổi bật nhất Vpop. Cô chính thức ra mắt solo vào năm 2019 với ca khúc hit Anh Nhà Ở Đâu Thế (ft. B Ray), nhanh chóng định hình phong cách Pop R&B trẻ trung. Năm 2020, AMEE phát hành album đầu tay dreAMEE và đạt nhiều giải thưởng uy tín như Nghệ sĩ Châu Á Mới Xuất sắc nhất (Best New Asian Artist Vietnam) tại MAMA 2020 và Album của năm tại Làn Sóng Xanh. Amee khẳng định vị thế với hàng loạt bản hit như Đen Đá Không Đường, Sao Anh Chưa Về Nhà, Shay Nắnggg, Ưng Quá Chừng, Em Bé,...

Sau 7 năm đồng hành, đầu tháng 12 năm ngoái, AMEE thông báo kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment. Trong bài đăng, AMEE khẳng định quyết định rời công ty được đưa ra sau thời gian cân nhắc, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn hoạt động cùng những định hướng cá nhân mới. Cô gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành, gọi đó là nền tảng quan trọng để bản thân tự tin bước tiếp. Đáng chú ý, từ thời điểm này, AMEE sẽ hoạt động dưới sự quản lý độc quyền của Công ty TNHH Giải Trí T.H.M - đơn vị được giới thiệu là nơi đồng hành mới trong việc hoạch định chiến lược nghệ thuật.

AMEE được khán giả ưu ái gọi là "công chúa Vpop" vì màu sắc âm nhạc lẫn phong cách "kẹo ngọt"

Tuy nhiên sau khi rời khỏi công ty quản lý, các hoạt động của AMEE khá nhỏ giọt

Ảnh: IGNV