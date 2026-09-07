Lamine Yamal bế bạn gái về biệt thự trăm tỷ sau chuyến đi Paris 24 giờ: Chuyện tình đôi trẻ ngập màu sắc xa xỉ, 9 vali hành lý gây choáng

Cuộc sống xa hoa của thần đồng Lamine Yamal bên bạn gái xinh đẹp.

Sau khi cùng nhau xuất hiện tại lễ trao giải AFE ở Madrid, Lamine Yamal và bạn gái Inés García nhanh chóng lên đường tới Paris cho một chuyến đi chỉ kéo dài khoảng 24 giờ. Nhưng trong quãng thời gian ngắn ngủi này, cặp đôi vẫn kịp tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào, ghé các cửa hàng xa xỉ và khiến dân tình chú ý với màn trở về Barcelona đầy tình cảm.

Chuyến đi Paris chớp nhoáng nhưng ngập tràn sự xa xỉ

Ngày 1/9, Lamine Yamal tới Madrid nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga mùa giải 2025/26 do Hiệp hội Cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) bình chọn. Đây là năm thứ hai liên tiếp ngôi sao Barcelona nhận danh hiệu này. Inés García cũng đồng hành cùng bạn trai tại sự kiện và cùng anh xuất hiện trước ống kính.

Ngay sau đó, cả hai lên máy bay riêng tới Paris cho một chuyến nghỉ ngắn. Theo truyền thông Tây Ban Nha, cặp đôi chỉ có khoảng 24 giờ tại thủ đô nước Pháp nhưng vẫn tranh thủ tận hưởng khá nhiều trải nghiệm. Họ lưu trú tại một khách sạn có phòng nhìn ra tháp Eiffel, với mức giá được Divinity đưa tin lên tới khoảng 4.000 euro/đêm. Những hình ảnh do Inés chia sẻ cho thấy hai người cùng dùng bữa, ngồi bên nhau trong khách sạn, đạp xe qua đường phố Paris và tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Tháp Eiffel cũng trở thành phông nền cho một số khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi. Không chỉ vậy, Yamal và bạn gái còn cùng nhau dạo phố, nắm tay và ghé các cửa hàng thời trang cao cấp.

Đi Paris 24 giờ, trở về với 9 vali hành lý

Chuyến đi ngắn nhưng dường như không hề "nhẹ nhàng" ở khoản mua sắm. Theo Europa Press, khi trở về Barcelona vào tối 2/9, đội ngũ an ninh của Yamal phải xử lý tới 7 vali cỡ lớn cùng 2 vali cabin. Tổng cộng là 9 chiếc vali được mang theo sau chuyến đi. Cặp đôi trước đó được nhìn thấy ghé các boutique cao cấp tại Paris, vì vậy loạt hành lý này lập tức khiến truyền thông chú ý.

Các nguồn tin cho biết Yamal và Inés từng xuất hiện tại Balenciaga và một số cửa hàng của các thương hiệu xa xỉ khác, Chanel cũng nằm trong hành trình mua sắm của hai người. Nói cách khác, 24 giờ ở Paris của cặp đôi không chỉ có những màn hẹn hò lãng mạn mà còn đi kèm một chuyến shopping khá "nặng đô".

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Khoảnh khắc Yamal bế bạn gái về tận biệt thự

Nhưng khoảnh khắc gây chú ý nhất lại xuất hiện khi cả hai trở về Barcelona. Sau chuyến bay, Inés được cho là khá mệt. Khi tới nhà, Yamal không để bạn gái tự đi vào mà bất ngờ bế cô trên tay và đưa thẳng vào trong.

Hình ảnh do Europa Press ghi lại cho thấy Inés vòng tay ôm bạn trai, trong khi Yamal bế cô tiến vào căn nhà. Cả hai vừa cười vừa trò chuyện, tạo nên khoảnh khắc khá ngọt ngào sau chuyến đi ngắn ngày. Đáng chú ý, đây chính là căn biệt thự mà Yamal đã mua lại từ Shakira và Gerard Piqué vào cuối năm 2025. Ngôi nhà hiện trở thành nơi ở của nam cầu thủ tại Barcelona và cũng là không gian riêng của anh cùng Inés.

Từ chuyến bay riêng, khách sạn có giá hàng nghìn euro mỗi đêm cho tới màn bế bạn gái vào tận nhà, cuộc sống của cặp đôi trẻ tiếp tục thu hút sự chú ý.

Ảnh: Europa Press, 433

Từ khi công khai, Yamal và Inés ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm

Lamine Yamal và Inés García công khai mối quan hệ vào tháng 5/2026, khi cả hai cùng xuất hiện tại buổi tiệc cuối mùa của Barcelona. Kể từ đó, Inés thường xuyên có mặt trong những cột mốc quan trọng của bạn trai, bao gồm cả hành trình World Cup 2026.

Cặp đôi cũng liên tục chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau trên mạng xã hội, từ các chuyến du lịch, những buổi ăn uống cho tới các sự kiện bóng đá. Đặc biệt, loạt ảnh Paris mới nhất cho thấy cả hai khá tự nhiên khi công khai những khoảnh khắc tình cảm. Trong một bài đăng của Inés, Yamal để lại bình luận khen bạn gái: "Que preciosidad de mujer, elegante, sexy, espectacular" - tạm dịch là "Đúng là một người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch, quyến rũ và ngoạn mục".

Anh còn để lại một lời trêu đùa liên quan đến chuyến đạp xe của hai người: "Te amo, pero no te dejo coger más bicis" - "Anh yêu em, nhưng anh không cho em đi xe đạp nữa".

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Cặp đôi trẻ nhưng cuộc sống đã ngập màu sắc xa xỉ

Ở tuổi 19, Yamal đang có một vị thế đặc biệt trong bóng đá thế giới. Mới đây, anh tiếp tục được các đồng nghiệp bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất La Liga mùa 2025/26, sau một mùa giải thành công cùng Barcelona. Bản thân Yamal cũng cho biết mục tiêu lớn của anh trong mùa giải mới là chinh phục Champions League.

Ảnh: IGNV

Trong khi đó, Inés García ngày càng được chú ý với tư cách một influencer thời trang và bạn gái của ngôi sao Barcelona. Cô thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ Yamal, đồng thời sở hữu phong cách thời trang gắn với những thương hiệu cao cấp.

Ảnh: IGNV

Ảnh IGNV

Chỉ trong một ngày tại Paris, cặp đôi đã cùng đạp xe qua những con phố nổi tiếng, dùng bữa với tháp Eiffel làm phông nền, nghỉ tại khách sạn có giá khoảng 4.000 euro/đêm và ghé các boutique xa xỉ. Khi trở về, họ mang theo tới 9 vali hành lý, trước khi Yamal còn có màn bế bạn gái vào tận biệt thự. Một chuyến đi vỏn vẹn 24 giờ nhưng đủ để cho thấy Yamal và Inés đang ngày càng thoải mái tận hưởng cuộc sống bên nhau, đồng thời khiến chuyện tình của cặp đôi tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.