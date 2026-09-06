Thua 0-4 Mỹ, tuyển pickleball Việt Nam giành Huy chương Bạc Pickleball World Cup 2026

Tuyển Việt Nam giành Huy chương Bạc Pickleball World Cup 2026.

Tối 6/9, trận chung kết nội dung Open Team trong khuôn khổ Giải Pickleball World Cup 2026 đã diễn ra đầy kịch tính tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng). Đội tuyển Việt Nam chạm trán đối thủ mạnh là tuyển Mỹ.

Trải qua 4 trận đấu căng thẳng, đội tuyển Việt Nam đã phải dừng bước trước sự vượt trội của đối thủ với tỉ số chung cuộc 0-4. Chi tiết các tỉ số qua từng trận đấu lần lượt là 17-21, 10-21, 16-21 và 14-21 nghiêng về phía đội tuyển Mỹ.

Tuyển Pickleball Việt Nam thua trận chung kết (Ảnh: FB/ Vinh Hiển)

Mặc dù không thể tạo nên bất ngờ ở trận đấu cuối cùng để bước lên bực cao nhất, tấm Huy chương Bạc nội dung Open Team vẫn là một cột mốc lịch sử và là thành tích rất đáng tự hào của bộ môn pickleball Việt Nam. Trước đó, các tuyển thủ như Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh, Ken Tâm, Trang Huỳnh và Sĩ Bội Ngọc đã có một hành trình ấn tượng khi duy trì chuỗi trận toàn thắng từ vòng bảng, vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh như Nam Phi, Hà Lan, Úc và đè bẹp Nhật Bản 4-0 tại bán kết.

Tuyển Mỹ vô địch giải đấu (Ảnh: Pickleball World Cup )

Trước đó, trưa ngày 6/9, là "chung kết nội bộ" đầy cảm xúc ở nội dung đơn nam Pro Giải Pickleball World Cup 2026 giữa hai đại diện xuất sắc nhất của chủ nhà Việt Nam: Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh.

Trận đấu diễn ra theo thể thức 3 set thắng 2 (mỗi set chạm 15 điểm). Bước vào set thi đấu đầu tiên, Phúc Huỳnh nhập cuộc bùng nổ, thi đấu chủ động và liên tục dồn ép đối thủ. Lối chơi tốc độ giúp Phúc Huỳnh vươn lên dẫn trước và nhanh chóng khép lại set 1 với thắng lợi cách biệt 15-6.

Bị dẫn trước nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu dày dạn, Lý Hoàng Nam nhanh chóng điều chỉnh lại chiến thuật ở set 2. Anh kiên trì bám đuổi, liên tục gây sức ép bằng những cú đánh chính xác và uy lực về phía cuối sân để san bằng tỉ số, đưa trận đấu vào set 3 quyết định.

Tại set đấu cuối cùng, hai tay vợt cống hiến cho khán giả những màn rượt đuổi tỉ số vô cùng nghẹt thở. Nhờ sự ổn định và bản lĩnh ở các thời điểm then chốt, Lý Hoàng Nam đã bứt phá vươn lên dẫn 11-8 trước khi ấn định thắng lợi 15-10. Ngược dòng đánh bại Phúc Huỳnh với tỉ số 2-1, Lý Hoàng Nam chính thức bước lên bực cao nhất và giành tấm Huy chương Vàng (HCV) nội dung đơn nam Pro Pickleball World Cup 2026.

Kết thúc giải đấu trên sân nhà Đà Nẵng, đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế ở nhiều nội dung khi dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn với 106 Huy chương Vàng, khép lại một kỳ World Cup vô cùng thành công.