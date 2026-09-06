Nhà Beckham chia rẽ sâu sắc: Brooklyn xuất hiện bên vợ - Nicola ở Liên hoan phim Venice, David Beckham - Victoria đưa các con dự festival

Drama của gia đình Beckham tiếp tục thu hút sự chú ý.

Chỉ vài giờ sau khi Brooklyn Beckham công khai ủng hộ vợ Nicola Peltz tại HLP Venice, Cruz Beckham bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc gia đình quây quần phía sau sân khấu Leeds Festival. Bức ảnh có đầy đủ David, Victoria, Romeo, Harper cùng hai nàng dâu tương lai, nhưng lại không có Brooklyn.

Bức ảnh gia đình gây chú ý

Sáng 5/9 (giờ địa phương), Cruz Beckham chia sẻ một bức ảnh được chụp phía sau sân khấu tại Leeds Festival. Trong khung hình, David và Victoria Beckham đứng cạnh hai người con là Romeo và Harper. Bạn gái Cruz, Jackie Apostel, cùng bạn gái Romeo, Kim Turnbull, cũng xuất hiện.

Cruz chỉ đính kèm một biểu tượng trái tim màu đỏ, nhưng chính sự xuất hiện đông đủ của các thành viên trong gia đình lại khiến bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đáng nói, Brooklyn Beckham không có mặt trong khoảnh khắc này.

Bài đăng của Cruz được chia sẻ chỉ vài giờ sau khi Brooklyn công khai thể hiện sự ủng hộ dành cho bà xã Nicola Peltz tại Liên hoan phim Venice. Vì vậy, động thái mới của Cruz được cho là đang nhấn mạnh sự gắn bó giữa những thành viên còn lại trong gia đình Beckham, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình đang căng thẳng.

Ảnh: IGNV

Cruz được cả gia đình ủng hộ trên hành trình âm nhạc

Bức ảnh được chụp sau màn trình diễn của Cruz cùng ban nhạc The Breakers tại Leeds Festival cuối tuần trước. Đây là giai đoạn khá bận rộn với sự nghiệp âm nhạc của con trai út nhà Beckham. Trước đó một ngày, các thành viên gia đình cũng tới Reading Festival để cổ vũ Cruz.

Sau hai sân khấu lớn, Cruz chia sẻ loạt hình ảnh nhìn lại những màn trình diễn mà anh cho là đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cho tới nay. Nam ca sĩ dành phần lớn lời cảm ơn cho những người đồng hành cùng mình, đặc biệt là bạn gái Jackie Apostel, người đồng thời đảm nhận vai trò quản lý âm nhạc cho anh.

Cruz gọi những người trong ê-kíp là "những người bạn thân nhất" và cũng là gia đình. Riêng với Jackie, anh dành lời cảm ơn vì cô không chỉ chăm sóc mình mà còn tham gia vào nhiều công việc phía sau sự nghiệp, từ sáng tạo, chiến lược cho tới quản lý.

Ảnh: Redferns

David Beckham ôm con trai sau sân khấu

Không chỉ âm thầm tới xem, David và Victoria còn trực tiếp gặp Cruz phía sau sân khấu sau khi anh hoàn thành tiết mục. David được nhìn thấy ôm chặt con trai khi hai cha con gặp nhau bên ngoài khu vực lưu trú của Cruz tại lễ hội. Cựu danh thủ dành lời khen cho màn trình diễn của The Breakers và nói với con trai rằng tiết mục "tuyệt vời", đồng thời động viên: "Làm tốt lắm".

Victoria cũng không giấu được niềm tự hào. Bà mẹ bốn con nói với Cruz: "Mẹ rất tự hào về con!" Harper Beckham cũng dành lời khen cho anh trai, gọi màn biểu diễn là "điên rồ". Cô còn xuất hiện trên sân khấu cùng Cruz để ném áo phông xuống cho khán giả.

Đáng chú ý, Victoria còn để mắt tới trang phục biểu diễn của con trai. Cruz diện crop top màu cam cùng quần jeans, và mẹ anh hào hứng nhận xét: "Mẹ thích những gì con đang mặc". Những khoảnh khắc này cho thấy Cruz đang nhận được sự hậu thuẫn khá rõ ràng từ gia đình khi theo đuổi con đường âm nhạc.

Trong lúc Cruz đoàn tụ với gia đình, Brooklyn ở Venice cùng Nicola

Ở thời điểm Cruz chia sẻ bức ảnh gia đình, Brooklyn đang có mặt tại Venice cùng Nicola Peltz. Nicola vừa xuất hiện tại Venice Film Festival và chuẩn bị nhận giải Rising Star tại Kineo Awards. Brooklyn đi cùng vợ và công khai thể hiện sự ủng hộ dành cho cô.

Cặp đôi tạo dáng tình cảm trước ống kính. Nicola sau đó thay bộ camisole satin bằng một chiếc váy xanh navy thanh lịch kết hợp khăn chiffon, trong khi Brooklyn diện áo sơ mi và quần đen. Sự đối lập về hình ảnh càng khiến câu chuyện gia đình Beckham được chú ý: một bên là Cruz cùng cha mẹ, các anh chị em và những người thân thiết tại lễ hội âm nhạc; bên kia là Brooklyn xuất hiện riêng cùng Nicola tại Italy.

Ảnh: Getty

Nicola Peltz chuẩn bị nhận giải Rising Star

Tại Venice, Nicola Peltz đang được vinh danh với giải Rising Star tại Kineo Awards. Theo thông tin của giải thưởng, cô bắt đầu diễn xuất từ khi còn nhỏ và đã có khoảng hai thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực này. Nicola từng tham gia các bộ phim và series như The Last Airbender, Transformers: Age of Extinction, Bates Motel, Holidate, Welcome to Chippendales và The Beauty. Cô cũng đảm nhận đồng thời vai trò biên kịch, đạo diễn và diễn viên chính trong bộ phim Lola do chính mình đầu tư.

Kineo Awards năm nay kỷ niệm 25 năm tổ chức. Nicola được vinh danh cùng Faye Dunaway, nữ diễn viên kỳ cựu sẽ nhận giải Thành tựu trọn đời và cũng góp mặt trong bộ phim mới Prima của Nicola. Giải thưởng diễn ra trong thời gian Liên hoan phim Venice được tổ chức nhưng không phải một phần chính thức của Liên hoan phim quốc tế Venice.