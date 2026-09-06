Lê Giang Patrik chơi xuất sắc, Văn Quyết cũng phải thốt lên: Hay quá!

Thủ môn Lê Giang Patrik rực sáng trong chiến thắng của CLB Công an TP.HCM trước CLB Hà Nội vòng 1 V.League 2026/27.

Tối ngày 5/9, trong khuôn khổ vòng 1 V/League 2026/2027, thủ môn Lê Giang Patrik tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng từng giúp anh giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026. Màn trình diễn ấn tượng của anh đã góp công lớn giúp CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước CLB Hà Nội.

Bước vào trận đấu, CLB Công an TP.HCM chịu nhiều áp lực khi đội chủ nhà Hà Nội liên tục tràn lên tấn công và tạo ra các pha tạt bóng hiểm hóc vào vòng cấm. Tuy nhiên, Lê Giang Patrik đã làm chủ hoàn toàn khu vực khung gỗ với khả năng ra vào hợp lý và đọc tình huống chuẩn xác. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, thủ thành này còn thể hiện khả năng quan sát nhạy bén cùng những đường phát bóng có độ chính xác cao hướng đến tuyến trên, mở ra nhiều cơ hội phản công nguy hiểm cho đội nhà.

Lê Giang Patrik chơi xuất sắc (Ảnh: VP)

(Ảnh: VP)

Điểm nhấn lớn nhất trong trận đấu diễn ra ở đầu hiệp 2, khi CLB Công an TP.HCM đang dẫn trước 1-0. Tiền đạo Yuval Sade bên phía CLB Hà Nội có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc, nhưng Lê Giang Patrik đã phản xạ xuất sắc để cản phá thành công. Tình huống cứu thua xuất thần này khiến ngay cả thủ lĩnh Văn Quyết bên phía đối phương – khi đó đang khởi động ngoài đường biên cũng phải thốt lên ngợi khen: "Patrik phong độ cao quá".

Chỉ ít phút sau pha cứu thua đó, chính Lê Giang Patrik là người châm ngòi cho bàn thắng thứ hai của đại diện TP.HCM. Phút 50, sau khi ôm gọn bóng từ cú đá phạt góc của đối phương, anh nhanh chóng triển khai bóng dài lên phía trên, tạo điều kiện cho Quốc Cường dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Lê Giang có khởi đầu suôn sẻ ở V.League (Ảnh: VP)

(Ảnh: VP)

(Ảnh: VP)

(Ảnh: VP)

(Ảnh: VP)

Dù vẫn còn một khoảnh khắc ra vào thiếu quyết đoán dẫn đến bàn rút ngắn tỷ số của CLB Hà Nội, nhìn tổng thể, Lê Giang Patrik đã có một ngày thi đấu vô cùng đẳng cấp. Nếu tiếp tục duy trì được sự ổn định và phong độ thăng hoa như hiện tại, vị trí thủ môn số 1 ở đội tuyển quốc gia Việt Nam chắc chắn sẽ khó thoát khỏi tay người gác đền này.