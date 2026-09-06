Messi bất ngờ "xuất hiện" tại Miss World theo cách không ai nghĩ tới

Không góp mặt trực tiếp tại sân khấu Miss World 2026, Lionel Messi vẫn bất ngờ trở thành “nhân vật chính” trong phần trình diễn trang phục dân tộc của đại diện Argentina.

Trong bức ảnh đang được chia sẻ rầm rộ, Miss World Argentina xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trong bộ trang phục lấy cảm hứng từ quốc kỳ Argentina. Thiết kế sử dụng hai gam màu xanh - trắng chủ đạo, kết hợp phần tay áo dài, họa tiết trang trí màu vàng và phần chân váy xòe rộng.

Điểm đặc biệt nhất nằm ở phần thân váy. Hàng loạt hình ảnh của Lionel Messi được in phủ kín thiết kế, từ khoảnh khắc anh thi đấu, ăn mừng cho tới những hình ảnh gắn với hành trình cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup.

Khi người đẹp xoay người hoặc di chuyển trên sân khấu, những hình ảnh Messi tiếp tục hiện ra trên các mảng vải của chiếc váy. Có thể thấy rõ hình ảnh đội trưởng Argentina trong nhiều khoảnh khắc khác nhau, khiến bộ trang phục gần như biến thành một “album ảnh Messi” khổng lồ.

Ở một số góc chụp, gương mặt Messi chiếm một phần rất lớn trên thân váy. Những hình ảnh anh nâng cao chiếc cúp, ăn mừng cùng đồng đội hay khoác áo đội tuyển Argentina đều được đưa vào thiết kế. Nếu nhiều đại diện lựa chọn trang phục dân tộc để giới thiệu văn hóa, lịch sử, cảnh quan hoặc ẩm thực của quê hương thì Miss World Argentina lại lựa chọn một biểu tượng thể thao để kể câu chuyện về đất nước mình.

Ảnh: Getty/Nhac Nguyen

Khi Messi trở thành “trang phục dân tộc”

Cách lựa chọn chủ đề đặc biệt này lập tức tạo ra nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Người hâm mộ để lại bình luận hài hước: “Trang phục dân tộc các nước khác: quảng bá văn hóa, ẩm thực... Trang phục dân tộc của Miss World Argentina: Messi Messi Messi”.

Sự khác biệt nằm ở chỗ bộ váy không chỉ có một chi tiết liên quan đến Messi mà sử dụng hình ảnh của anh xuyên suốt phần thân và tà váy. Vì thế, chỉ cần nhìn thoáng qua, người xem cũng có thể nhận ra ngay chủ đề mà đại diện Argentina muốn truyền tải.

Đây cũng là một cách thể hiện niềm tự hào đặc biệt của người Argentina đối với Messi. Với quốc gia Nam Mỹ này, tiền đạo sinh năm 1987 không chỉ là một cầu thủ nổi tiếng mà còn là biểu tượng gắn liền với những thành công lớn của đội tuyển quốc gia.

Hình ảnh Messi nâng cao chức vô địch World Cup 2022, khoảnh khắc anh ăn mừng cùng các đồng đội hay những màn trình diễn trong màu áo Argentina đều đã trở thành một phần ký ức đặc biệt với người hâm mộ nước này.

Ảnh: Getty

Bộ váy gây chú ý giữa dàn mỹ nhân Miss World

Trên sân khấu, Miss World Argentina giữ thần thái tự tin và liên tục nở nụ cười khi trình diễn. Cô tạo dáng với hai tay chống hông, giúp phần thân váy được trải rộng và những hình ảnh Messi xuất hiện rõ hơn trước ống kính. Phần trên của trang phục được thiết kế theo phong cách nữ tính với màu xanh trắng, trong khi tà váy xòe rộng tạo không gian để các hình ảnh được in nổi bật. Những đường viền vàng và họa tiết trang trí ở phần dưới giúp tổng thể không bị đơn điệu dù sử dụng hình ảnh cầu thủ với mật độ dày đặc.

Đáng chú ý, trên sân khấu còn xuất hiện nhiều đại diện quốc gia trong trang phục dân tộc đặc trưng. Chính sự tương phản này càng khiến thiết kế của Argentina trở nên nổi bật: giữa một “rừng” trang phục mang màu sắc văn hóa, đại diện Argentina gần như mang cả Lionel Messi lên sân khấu.

Và nếu xét về mức độ nhận diện, có lẽ không cần giới thiệu quá nhiều. Chỉ cần nhìn vào chiếc váy, người xem đã có thể đoán được ngay đất nước mà cô đại diện.Một lần nữa, Lionel Messi cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt tại Argentina. Dù không xuất hiện trực tiếp tại Miss World, hình ảnh của anh vẫn đủ sức chiếm trọn spotlight theo một cách chẳng giống ai.