10 mỹ nhân sáng giá cho vương miện Miss World 2026

Đại diện Đan Mạch - Josephine Bottger cũng được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện. Cô là thí sinh nổi bật nhất khu vực châu Âu. Mỹ nhân 24 tuổi là vũ công chuyên nghiệp. Người đẹp ra nước ngoài năm 17 tuổi để theo đuổi ba lê cổ điển. Cô học tại Học viện Nghệ thuật Quốc gia Oslo và từng biểu diễn với Đoàn Ba lê Thiếu niên Antwerp ở Bỉ. Tại cuộc thi năm nay, Josephine Bottger lọt vào top 24 phần thi nhân ái với dự án hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Ngoài ra, cô cũng lọt vào top 23 phần thi tài năng, top 60 phần thi Top Model.