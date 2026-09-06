"Thánh meme" Haaland lập kỷ lục khiến thế giới trầm trồ, thừa nhận: “Nhớ mái tóc dài quá rồi!”

Haaland chạm mốc 300 bàn cấp CLB.

Erling Haaland vừa có thêm một cột mốc khiến giới bóng đá phải trầm trồ. Chân sút người Na Uy ghi bàn duy nhất giúp Man City đánh bại Coventry City, qua đó chính thức chạm mốc 300 bàn thắng ở cấp CLB. Nhưng giữa khoảnh khắc lịch sử, “thánh meme” của Man City lại khiến người hâm mộ chú ý bởi một lời thú nhận rất đời thường: anh bắt đầu nhớ mái tóc dài quen thuộc.

Ghi bàn quyết định, Haaland chạm mốc 300 bàn

Rạng sáng 6/9 (giờ Việt Nam), Man City tiếp đón Coventry City tại vòng 3 Premier League và trải qua một trận đấu không hề dễ dàng. Dù kiểm soát bóng vượt trội, đội chủ sân Etihad chỉ có thể giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Người tạo ra khác biệt vẫn là cái tên quen thuộc Erling Haaland. Phút 26, từ đường chuyền của tân binh Enzo Fernandez và quả tạt của Antoine Semenyo, Haaland bật cao đánh đầu tung lưới Coventry. Pha lập công duy nhất của trận đấu không chỉ mang về 3 điểm cho Man City mà còn đưa tiền đạo người Na Uy chạm một cột mốc đặc biệt: 300 bàn thắng ở cấp CLB.

Đáng chú ý, Haaland đạt con số này sau 368 trận đấu ở cấp CLB. Thành tích được chia đều qua bốn đội bóng anh từng khoác áo: 20 bàn cho Molde, 29 bàn cho RB Salzburg, 86 bàn cho Borussia Dortmund và 165 bàn cho Man City.

Ảnh: IGNV

Ở tuổi 26, đây là tốc độ ghi bàn đặc biệt ấn tượng. Haaland cũng đang vượt qua nhiều chân sút đình đám khác về số trận cần thiết để chạm mốc 300 bàn, trong đó có Kylian Mbappe, Harry Kane và Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, Lionel Messi vẫn là người đạt cột mốc này nhanh hơn, với 365 trận.

Không dừng lại ở đó, Haaland còn thiết lập thêm một dấu ấn khác tại Premier League. Đây là bàn thắng bằng đầu thứ 20 của anh kể từ khi gia nhập Man City vào năm 2022, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong khoảng thời gian này.

300 bàn nhưng “nỗi nhớ” lại nằm trên mái tóc

Nếu trên sân Haaland khiến người ta phải nói về những con số khổng lồ, thì ngoài sân, anh vẫn duy trì hình ảnh “thánh meme” quen thuộc. Mùa giải này, tiền đạo người Na Uy bất ngờ xuất hiện với mái tóc được cắt ngắn gọn gàng. Kiểu tóc mới khiến diện mạo của Haaland thay đổi đáng kể so với hình ảnh mái tóc dài đặc trưng từng trở thành thương hiệu của anh.

Sau trận thắng Coventry, Haaland được hỏi về quyết định thay đổi diện mạo. Và câu trả lời của anh thẳng thắn đến mức khá… Haaland. “Dễ hơn nhiều. Tôi nghĩ đã đến lúc phải thay đổi. Tôi thích nó. Tất nhiên, tôi nhớ mái tóc dài của mình, nhưng đã đến lúc thay đổi và cho đến lúc này tôi vẫn thích kiểu tóc mới. Nó sẽ mọc lại và hy vọng sẽ lại dài như trước”, Haaland chia sẻ.

Nói cách khác, chủ nhân của 300 bàn thắng vẫn chưa hoàn toàn “dứt tình” với mái tóc dài. Và với tốc độ mọc tóc của một người vốn đã quá nổi tiếng với vẻ ngoài đặc biệt, người hâm mộ có lẽ cũng không cần chờ quá lâu để thấy Haaland trở lại với diện mạo quen thuộc.

Ảnh: Man City

“Thánh meme” tiếp tục viết thêm một mùa giải điên rồ

Cột mốc 300 bàn đến ngay đầu mùa giải 2026/27, khi Haaland đang có phong độ rất tốt. Sau ba vòng Premier League, anh đã có 3 bàn thắng và góp phần giúp Man City toàn thắng cả ba trận đầu tiên.

Điều thú vị là Haaland vừa lập cột mốc 300 bàn, vừa chứng kiến một Man City đang bước vào giai đoạn chuyển giao với hàng loạt tân binh. Enzo Fernandez có màn ra mắt và trực tiếp tham gia vào tình huống dẫn đến bàn thắng của Haaland trước Coventry.

Trong khi đó, bản thân Haaland vẫn giữ vai trò trung tâm trên hàng công. Những con số tiếp tục tăng với tốc độ chóng mặt, còn những khoảnh khắc ngoài sân lại khiến anh trở thành một trong những cầu thủ dễ tạo meme nhất làng bóng đá.