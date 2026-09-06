Cảnh tượng bất ngờ trong căn nhà ở quê của Trần Văn Nguyễn Quốc

Gần 20 người ngồi trước màn hình ti vi, reo hò cổ vũ ở Đà Nẵng.

Trần Văn Nguyễn Quốc là kình ngư vừa gây chú ý của đội tuyển Việt Nam tại Giải bơi vô địch nhóm tuổi châu Á 2026 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). Trần Văn Nguyễn Quốc đã thi đấu xuất sắc và giành 5 huy chương vàng các nội dung gồm 100m tự do, 200m tự do, 400m tự do, 800m tự do và 1.500m tự do trong Giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026.

Sau giải đấu những khoảnh khắc trong căn nhà ở quê của kình ngư sinh năm 2008 tuổi mới được gia đình hé lộ. Trong thời gian Nguyễn Quốc thi đấu, cả gia đình của kình ngư này đã cùng nhau tụ họp, gần 20 người ngồi trước màn hình tivi hồi hộp reo hò, cổ vũ anh thi đấu dưới làn nước xanh. Khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng xúc động bởi tình cảm sự đồng hành của gia đình với các VĐV đỉnh cao. Đặc thù của các môn như bơi, điền kinh, bắn súng, cầu lông... có lượng người hâm mộ không quá đông đảo, nhất là ở các giải đấu không được truyền thông rộng rãi. Chỉ người nhà vẫn luôn âm thầm cổ vũ và tiếp thêm động lực cho các vận động viên.

Cả gia đình cổ vũ Nguyễn Quốc thi đấu giải châu Á (Ảnh: Trần Thảo)

Gia đình ăn mừng mừng Nguyễn Quốc giành chiến thắng (Ảnh: Trần Thảo)

Trần Văn Nguyễn Quốc là ai?

Ở tuổi 18, Trần Văn Nguyễn Quốc đang vươn mình trở thành một trong những gương mặt trẻ triển vọng nhất của bơi lội Việt Nam. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m85, sải tay dài vượt trội cùng khớp vai linh hoạt, kình ngư gốc Đà Nẵng sở hữu những thông số thể hình lý tưởng để chinh phục các đường bơi xanh ở nội dung bơi tự do.

Trần Văn Nguyễn Quốc (giữa) thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026 (Ảnh: Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam)

Tên tuổi của Nguyễn Quốc bắt đầu ghi dấu ấn đậm nét tại kỳ SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm 2025. Trong lần đầu bước ra đấu trường khu vực, tay bơi sinh năm 2008 đã thi đấu bùng nổ khi sát cánh cùng các đồng đội mang về tấm Huy chương Vàng ở nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam. Không dừng lại ở đó, Nguyễn Quốc còn đóng góp thêm 1 Huy chương Bạc ở nội dung 200m tự do nam sau màn rượt đuổi nghẹt thở ở những mét cuối, cùng 1 Huy chương Đồng ở cự ly 100m tự do nam.

Tiếp đà hưng phấn, Nguyễn Quốc khẳng định vị thế vượt trội ở cấp độ trẻ khi thi đấu rực rỡ tại Giải Bơi nhóm tuổi châu Á diễn ra vào tháng 7/2026. Anh xuất sắc giành tới 5 Huy chương Vàng ở nhóm tuổi 17–18, trong đó ghi dấu ấn đậm nét với tấm HCV cự ly 400m tự do nam và phá kỷ lục trẻ châu Á. Bên cạnh đó, anh cũng bỏ túi thêm tấm HCB ở nội dung tiếp sức 4x100m tự do hỗn hợp nam nữ.

Thể hiện bản lĩnh thi đấu tự tin và tâm lý vững vàng của thế hệ Gen Z, Trần Văn Nguyễn Quốc đang nhận được sự đầu tư trọng điểm từ ngành thể thao. Việc liên tục được tạo điều kiện tập huấn tại các trung tâm huấn luyện chất lượng cao ở Trung Quốc được kỳ vọng sẽ giúp kình ngư trẻ này hoàn thiện kỹ thuật, gia tăng thể lực để sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục đấu trường ASIAD 20 vào tháng 9.