Kun Agüero - bạn thân Messi - xuất hiện trong hồ sơ vụ án ma túy tại Argentina

Vụ việc được phanh phui tại Argentina vào ngày 4/9.

Tên Sergio “Kun” Agüero bất ngờ xuất hiện nhiều lần trong hồ sơ một vụ án ma túy đang được điều tra tại Argentina. Đáng chú ý, các tài liệu thu giữ từ điện thoại của những nghi phạm cho thấy nhóm này từng tìm cách hợp tác với cựu tiền đạo để phát triển một công ty bán vé, thậm chí chuẩn bị cả kịch bản quảng cáo mang tên thương hiệu liên quan đến Kun.

Vụ án gây chú ý sau khi Pablo “Bebote” Álvarez - thủ lĩnh lâu năm của nhóm cổ động viên Independiente - bị bắt. Bebote bị cáo buộc tham gia một tổ chức tội phạm quốc tế liên quan đến việc vận chuyển ma túy tổng hợp từ Tây Ban Nha và cocaine từ Bolivia.

Theo La Política Online, hồ sơ do thẩm phán Pablo Yadarola phụ trách chứa nhiều cuộc trò chuyện và tài liệu đề cập tới Kun Agüero. Những người bị truy tố trong vụ án gồm Diego Francisco Anzalone, Bono Uziel De Carlucci, Raúl Omar “Bruja” Manzone và Bebote Álvarez.

Kun Agüero và Messi là đôi bạn thân (Ảnh: Getty)

Từ đường dây ma túy đến kế hoạch kinh doanh với Kun

Theo hồ sơ điều tra, nhóm của Anzalone bị cáo buộc sử dụng nhiều doanh nghiệp để hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp. Trong đó, ANZ TICKET S.R.L. và MEXPO S.R.L. được cho là những công ty được sử dụng để trộn doanh thu từ hoạt động buôn bán ma túy với nguồn thu hợp pháp từ việc bán vé bóng đá.

Nhóm này sau đó được cho là tìm cách tận dụng danh tiếng quốc tế của Agüero để mở rộng hoạt động kinh doanh. Điểm đáng chú ý nhất là kế hoạch đưa thương hiệu “KRÜ TICKETS” ra thị trường. KRÜ vốn là tổ chức thể thao điện tử do Agüero sáng lập vào năm 2020 và từ năm 2023 đã có thêm Lionel Messi làm đồng sở hữu, vì vậy nhóm của Anzalone muốn gắn nền tảng bán vé với hình ảnh của cựu tiền đạo Argentina.

Kun cõng Messi trên vai khi Argentina vô địch World Cup 2022 (Ảnh: Getty)

Các cuộc trò chuyện được trích trong hồ sơ cho thấy kế hoạch này không chỉ dừng lại ở ý tưởng. Ngày 30/1/2026, Diego Anzalone nhắn cho thư ký Bono De Carlucci: “Và trong 15 ngày nữa chúng ta sẽ ký với Kun / công ty bán vé”.

Đến ngày 25/3, Anzalone tiếp tục bàn về việc chia hoạt động kinh doanh thành hai công ty. Một công ty có liên quan đến Cristian Romano, người bị cho là nhà phân phối ma túy của mạng lưới, trong khi công ty còn lại được mô tả là “dành cho Kun”.

Cuối tháng 3, những người trong nhóm tiếp tục trao đổi về một chuyến đi tới Mexico “cùng Kun để chốt mọi thứ”. Ngày 22/4, Anzalone được cho là thông báo trong một cuộc trò chuyện rằng ông ta vừa có cuộc gặp trực tiếp với Agüero và tuyên bố hai bên đã chốt thỏa thuận.

Trong một đoạn hội thoại khác, Anzalone yêu cầu De Carlucci huy động 10.000 USD từ các nhà đầu tư thay vì đề nghị Kun bỏ vốn ngay từ đầu. “Tôi không muốn ngay từ đầu Kun phải trả tất cả. Tôi muốn anh ấy thấy rằng chúng ta có giá trị bằng chính năng lực của mình”, Anzalone viết.

Đến ngày 12/6, Anzalone gửi cho De Carlucci một file PDF, là kịch bản quảng cáo dành cho video giới thiệu chính thức, trong đó cựu cầu thủ được dự kiến sẽ xuất hiện. Hồ sơ vụ án còn có những ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện được lưu dưới tên “Sergio Kun”, các đoạn ghi âm liên quan đến việc tích hợp công nghệ với nền tảng ADN Pass và hình ảnh logo hoàn chỉnh của “KRÜ TICKETS” được trao đổi ngày 12/5.

Phía Kun lên tiếng phủ nhận thương vụ

Dù hồ sơ điều tra chứa nhiều cuộc trò chuyện liên quan đến Agüero, phía cựu tiền đạo Argentina đưa ra lời giải thích khác. Các đại diện của Kun xác nhận với Clarín rằng Agüero, trong vai trò doanh nhân, thực sự “đã nhận được những lời đề nghị” được nhắc đến trong hồ sơ.

Tuy nhiên, theo phía Agüero, sau khi tìm hiểu những người đưa ra đề nghị, tất cả các dự án đã bị từ chối và không có thương vụ nào được triển khai. “Những lời đề nghị này đã bị từ chối và sau đó không còn liên hệ nào nữa” với những người hiện đang bị truy tố trong vụ án, đại diện của Kun cho biết.

Chi tiết này khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý hơn: hồ sơ của cơ quan tư pháp cho thấy các nghi phạm liên tục bàn bạc về việc hợp tác với Agüero, nhưng phía cựu cầu thủ khẳng định những lời đề nghị cuối cùng không đi đến đâu.

Ảnh: Getty

Liên quan tới cả Copa Potrero

Cuộc điều tra cũng phát hiện những cuộc điện thoại bị theo dõi giữa Ramos và Anzalone. Nội dung các cuộc trao đổi được cho là cho thấy những nghi phạm có liên quan tới công tác hậu cần của Copa Potrero, giải bóng đá phong trào do chính Agüero tổ chức.

Việc kiểm tra thêm những chiếc điện thoại khác của nhóm còn phát hiện các cuộc trò chuyện có từ năm 2023, đề cập đến những kế hoạch kinh doanh bất động sản và thương mại giữa Anzalone, một số nhân vật trong giới bóng đá và những mối quan hệ xung quanh Agüero.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của tên Agüero trong hồ sơ cần được phân biệt với việc cựu cầu thủ bị xác định là thành viên của tổ chức tội phạm. Theo phản hồi từ phía Kun được La Política Online dẫn lại, anh chỉ nhận được những lời đề nghị kinh doanh, sau đó đã tìm hiểu đối tác và từ chối toàn bộ.

Ảnh: Getty

Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, những gì đang được cơ quan tư pháp Argentina làm rõ là mối liên hệ giữa các nghi phạm với Agüero và cách họ tìm cách sử dụng danh tiếng của cựu tiền đạo trong các kế hoạch kinh doanh. Những tài liệu được thu giữ cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị khá nhiều bước cho dự án “KRÜ TICKETS”, nhưng điều đó không đồng nghĩa thương vụ đã thực sự được triển khai hay Agüero tham gia vào hoạt động phạm pháp của nhóm.