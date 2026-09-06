Khởi tranh môn bóng rổ Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ VI

Sáng 6/9, môn Bóng rổ thuộc Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 chính thức khởi tranh với Vòng Chung kết toàn quốc NUC Basketball 2026 tại Nhà học Thể dục Thể thao Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM.

Môn Bóng rổ thuộc Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 chính thức khởi tranh từ sáng nay. Từ 122 đội bóng với hơn 1.800 vận động viên tham dự vòng loại, 14 đội xuất sắc nhất đã hội tụ để tranh chức vô địch ở hai nội dung nam và nữ.

Vòng Chung kết toàn quốc diễn ra từ ngày 6 đến 11/9, quy tụ 8 đội nam và 6 đội nữ. Đây là những đại diện đã vượt qua các cuộc cạnh tranh tại vòng loại khu vực để góp mặt ở sân chơi cao nhất của môn Bóng rổ trong khuôn khổ Đại hội năm nay.

Khai mạc môn bóng rổ Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 (Ảnh: BTC)

Bảng đấu hấp dẫn, nhiều cuộc đối đầu đáng chờ đợi

Ở nội dung nam, bảng B được đánh giá là tâm điểm của Vòng Chung kết khi quy tụ Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH), Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) và Đại học Hoa Sen (HSU).

Sự góp mặt của bốn đội bóng giàu tính cạnh tranh khiến mỗi trận đấu tại bảng B đều có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành hai tấm vé vào bán kết. Đáng chú ý là màn tái ngộ giữa UTC và UTH, tạo nên trận derby Giao thông Vận tải tại Vòng Chung kết toàn quốc NUC Basketball 2026.

Trong khi đó, bảng A có sự góp mặt của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (DSU), Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội (HUPES) và đội chủ nhà Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM (HCMUT).

Các đội bước vào thi đấu (Ảnh: BTC)

Ở nội dung nữ, 6 đội được chia thành hai bảng. Bảng C gồm Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU), Đại học Hoa Sen và HUPES; bảng D có Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), RMIT Việt Nam và Trường Đại học Ngoại thương (FTU).

Tại bảng D, cuộc đối đầu giữa UEH và RMIT được chờ đợi khi hai đội đã có nhiều lần chạm trán trong thời gian qua. RMIT bước vào Vòng Chung kết với vị trí á quân khu vực miền Nam, trong khi UEH là nhà vô địch khu vực. Việc hai đội tiếp tục gặp nhau ngay từ vòng bảng hứa hẹn tạo nên một trong những điểm nóng của nội dung nữ.

Theo điều lệ, hai đội có thành tích tốt nhất tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Vì vậy, ngay từ ngày khai mạc, các đội đều phải hướng tới kết quả tốt nhất nếu không muốn sớm bị đẩy vào thế bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Bước tiến mới trong hành trình lan tỏa bóng rổ sinh viên

Không chỉ mở rộng về số lượng đội bóng tham dự, NUC Basketball 2026 còn cho thấy sự phát triển của bóng rổ sinh viên ở khía cạnh tổ chức và truyền thông. Từ những sân đấu của các trường đại học, hình ảnh và câu chuyện của các vận động viên sinh viên đang ngày càng được đưa đến gần hơn với công chúng.

Tại Vòng Chung kết năm nay, các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV6, đồng thời livestream trên Fanpage Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc, Fanpage Bóng rổ TV và kênh YouTube Bóng rổ TV. NUC Basketball 2026 được tổ chức với sự phối hợp của Vụ Giáo dục Thể chất – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần Thể thao Giải trí Max Sports (MSE), Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent) cùng đơn vị đăng cai Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM.