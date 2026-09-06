Thua 1-3 U20 Iran, U20 Việt Nam phải xuống hạng, nguy cơ vắng mặt ở VCK U20 châu Á đến năm 2031

U20 Việt Nam xuống hạng, đối mặt nguy cơ vắng mặt ở VCK U20 châu Á đến năm 2031.

Thi đấu trên sân nhà tại chiến dịch Vòng loại U20 châu Á 2027, đội tuyển U20 Việt Nam đã trải qua một giải đấu thất vọng khi toàn thua cả 3 trận. Thất bại 1-3 trước U20 Iran ở lượt trận cuối tối 6/9 không chỉ khép lại hy vọng giành vé dự vòng chung kết năm sau, mà còn để lại những hệ lụy kéo dài nhiều năm đối với bóng đá trẻ Việt Nam.

Bước vào trận đấu quyết định với U20 Iran, đoàn quân của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chủ động nhập cuộc nỗ lực nhằm nhen nhóm cơ hội đi tiếp. Những tình huống hãm thành của Văn Bách hay Công Hậu đã gây không ít sóng gió cho hàng thủ đối phương. Sự cố gắng của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 40, khi Quốc Khánh xâm nhập vòng cấm và dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.

U20 Iran giành chiến thắng chung cuộc

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của U20 Việt Nam nhanh chóng bị đánh mất ngay đầu hiệp 2. Từ một pha ném biên bên cánh phải, hàng thủ áo đỏ xử lý thiếu dứt khoát, tạo điều kiện để Arian dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho U20 Iran. Tâm lý căng thẳng khiến các cầu thủ chủ nhà liên tiếp mắc sai lầm ở khoảng thời gian sau đó. Phút 63, thủ thành Hoa Xuân Tín phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Mahan Beheshti nâng tỷ số lên 2-1 trên chấm 11m. Đến phút bù giờ, U20 Iran tiếp tục được hưởng quả phạt đền thứ hai và Zadeh Attar thực hiện thành công, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1.

U20 Việt Nam gặp khó trước đối thủ mạnh ở vòng loại U20 châu Á

Thất bại này đánh dấu trận thua thứ ba liên tiếp của U20 Việt Nam tại giải, sau hai trận thua trước U20 Triều Tiên và U20 Palestine. Với kết quả đáng thất vọng này, U20 Việt Nam phải rơi xuống phân hạng Development Phase - nhóm đấu dành cho các đội tuyển có thành tích yếu tại châu lục.

Hậu quả của việc xuống hạng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các lứa cầu thủ kế cận. Tại chiến dịch Vòng loại U20 châu Á 2029, U20 Việt Nam sẽ không được thi đấu ở vòng loại chính thức mà buộc phải tham dự Development Phase để cạnh tranh suất thăng hạng cho chu kỳ kế tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc sớm nhất phải đến năm 2031, bóng đá trẻ Việt Nam mới có cơ hội hiện diện trở lại tại Vòng chung kết U20 châu Á.