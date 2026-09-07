Sau ca phẫu thuật chấn thương tại Mỹ, Duy Mạnh nói điều xúc động về vợ tiểu thư Hà thành

Sau ca phẫu thuật chấn thương, Duy Mạnh khiến người hâm mộ xúc động khi chia sẻ về điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong những lúc khó khăn: luôn có bà xã Quỳnh Anh và các con ở bên đồng hành.

Sau khi trải qua ca phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối tại Mỹ mới đây, trung vệ ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh xúc động với lời nhắn nhủ bà xã Quỳnh Anh và hai con nhỏ. Giữa lúc phải đối mặt với quãng nghỉ dài của sự nghiệp, nam cầu thủ cho biết điều hạnh phúc nhất là luôn có gia đình ở bên đồng hành.

Trong hình ảnh được Quỳnh Anh chia sẻ, Duy Mạnh nằm trên giường bệnh sau ca phẫu thuật. Nam cầu thủ mặc trang phục bệnh nhân, đội mũ trùm tóc, trên người vẫn gắn các thiết bị theo dõi. Gương mặt anh khá bình thản nhưng có phần mệt mỏi, đôi mắt nhắm lại nghỉ ngơi sau ca mổ. Sau khi phẫu thuật thành công, Duy Mạnh chia sẻ đầy tình cảm: “Dù thành công hay thất bại, luôn có vợ con đồng hành là điều hạnh phúc. Yêu vợ. Nhớ con".

Duy Mạnh hạnh phúc khi có gia đình luôn bên cạnh cùng anh vượt qua mọi khó khăn (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ ngắn gọn của trung vệ sinh năm 1996 nhanh chóng nhận được sự chú ý. Về phía Quỳnh Anh, dù sang Mỹ chăm chồng chữa chấn thương, cô nàng vẫn tranh thủ livestream bán hàng online khiến nhiều người quan tâm. Khi được hỏi về tình hình của Duy Mạnh, Quỳnh Anh trấn an fan bằng chia sẻ: "Anh Mạnh ok, anh Mạnh còn vừa mới đi nấu cơm, anh Mạnh rất là chăm chỉ".

Sau một hành trình dài gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp, Duy Mạnh đang phải tạm rời sân cỏ để bước vào một trong những giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp. Chấn thương sụn chêm đã khiến anh phải nghỉ thi đấu từ cuối tháng 4/2026. Dù được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và cùng toàn đội sang Hàn Quốc tập huấn trước FIFA ASEAN Cup 2026, tình trạng thể lực không đảm bảo khiến Duy Mạnh phải trở về CLB tiếp tục điều trị. Cuối cùng, anh lựa chọn sang Mỹ để phẫu thuật.

Ảnh: FBNV

Rạng sáng 5/9, Duy Mạnh thông báo ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Anh thừa nhận đây sẽ là “một khoảng khó khăn nữa” trong sự nghiệp nhưng khẳng định sẽ cố gắng để sớm vượt qua. Theo các thông tin mới nhất, trung vệ của Hà Nội FC cần khoảng 6-9 tháng hồi phục và nhiều khả năng vắng mặt phần lớn mùa giải 2026/27, đồng thời bỏ lỡ FIFA ASEAN Cup 2026 và nhiều khả năng cả Asian Cup 2027.

Trong hành trình điều trị chấn thương, bà xã Quỳnh Anh là người trực tiếp đồng hành cùng chồng sang Mỹ. Trước giờ lên đường, cô từng viết tâm thư, gọi đây là “một hành trình mới” và khẳng định sẽ cùng Duy Mạnh đối mặt với những thử thách phía trước. Trước khi hai vợ chồng khởi hành sang Mỹ, cặp đôi bịn rịn chia tay hai con nhỏ tại sân bay. Duy Mạnh ôm hôn, dặn dò các con trước khi trao hai bé cho người thân chăm sóc.

Đây cũng không phải lần đầu Duy Mạnh phải trải qua thử thách lớn vì chấn thương. Năm 2020, anh từng phẫu thuật đứt dây chằng đầu gối tại Singapore và mất gần một năm để trở lại. Sau đó, Duy Mạnh vẫn vươn lên trở thành một trong những trung vệ quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Lần này, con đường trở lại tiếp tục rất dài. Nhưng với Duy Mạnh, phía sau hành trình ấy vẫn có Quỳnh Anh và hai con nhỏ - những người mà anh gọi là niềm hạnh phúc dù sự nghiệp đang ở lúc thành công hay khó khăn nhất.