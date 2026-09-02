Đẳng cấp không thể bàn cãi: Lý Hoàng Nam giành vé vào 3 trận chung kết, biến Pickleball World Cup thành sân khấu của riêng mình

Lý Hoàng Nam góp mặt ở chung kết của cả 3 nội dung anh tham gia tranh tài tại Pickleball World Cup 2026 gồm: Đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ.

Từ đơn nam đến đôi nam rồi đôi nam nữ, Lý Hoàng Nam đang thực sự tạo nên một hành trình đặc biệt tại Pickleball World Cup 2026. Chỉ trong vài ngày thi đấu, tay vợt Việt Nam đã lần lượt ghi tên mình vào cả 3 trận chung kết, trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của giải đấu trên sân nhà.

Mới nhất, Hoàng Nam cùng Roos Van Reek xuất sắc vượt qua Eunggwon Kim/Mihae Kwon với tỷ số 2-0, lần lượt 15-11 và 15-10 ở bán kết đôi nam nữ. Chiến thắng này chính thức hoàn tất “hat-trick” chung kết cho Hoàng Nam tại World Cup năm nay.

Ảnh: Kamito

(Ảnh: Pickleball World Cup 2026)

(Ảnh: Pickleball World Cup 2026)

Trước đó, anh đã có mặt ở trận tranh chức vô địch đơn nam sau khi vượt qua những đối thủ đáng gờm trên hành trình tiến vào vòng cuối. Ở nội dung đôi nam, Hoàng Nam cũng cùng Robert Huy tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước Quang Dương/Harsh Mehta với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chung kết. Như vậy, chỉ trong một kỳ World Cup, Lý Hoàng Nam sẽ lần lượt góp mặt ở cả ba trận đấu quan trọng nhất của ba nội dung: đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ.

Đơn cũng đánh, đôi cũng chiến, mixed cũng vào chung kết

Điểm đặc biệt trong hành trình của Hoàng Nam không chỉ nằm ở số lượng trận chung kết mà còn ở việc anh phải liên tục chuyển đổi giữa các nội dung. Ở đơn nam, tay vợt từng là số 1 Việt Nam tiếp tục cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu và sự thích nghi với pickleball. Đây là nội dung đòi hỏi anh phải tự mình xử lý toàn bộ những tình huống trên sân, từ phòng thủ, chuyển trạng thái cho tới những pha tấn công quyết định.

Lý Hoàng Nam vào chung kết đơn nam (Ảnh: Pickleball World Cup 2026)

Lý Hoàng nam cùng Robert Huy vào chung kết đôi nam (Ảnh: Kamito)

Sang đôi nam, Hoàng Nam lại phải phối hợp với Robert Huy. Bộ đôi Việt Nam từng bị Quang Dương/Harsh Mehta dẫn trước 15-11 ở set đầu tại bán kết, nhưng sau đó thắng ngược 15-11 và 15-12 để hoàn tất màn lội ngược dòng 2-1. Đến đôi nam nữ, Hoàng Nam tiếp tục đứng chung với Roos Van Reek. Và lần này, cặp đôi không để đối thủ có cơ hội kéo trận đấu sang set quyết định, thắng thẳng 2-0 với các tỷ số 15-11 và 15-10.

Ba nội dung, 2 người đồng đội khác nhau, những yêu cầu chiến thuật cũng hoàn toàn khác biệt nhưng Hoàng Nam vẫn liên tục xuất hiện ở những vòng đấu cuối. Đó chính là điều khiến hành trình của anh tại World Cup năm nay trở nên đặc biệt.

Lần thứ ba Hoàng Nam chạm ngưỡng “3 trận chung kết” trong một giải

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Hoàng Nam tạo nên hành trình thi đấu dày đặc như vậy. Trong năm 2026, anh từng góp mặt ở cả ba trận chung kết đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ tại các giải pickleball quốc tế ở châu Á. Tại Michelob ULTRA - châu Á mở rộng hồi tháng 6, Hoàng Nam cũng đi tới cả ba trận tranh chức vô địch.

Đến AOPC 2026 vào tháng 7, kịch bản một lần nữa lặp lại. Hoàng Nam tiếp tục góp mặt ở cả ba trận chung kết và thậm chí giành cú đúp chức vô địch ở đơn nam và đôi nam nữ. Giờ đây, tại Pickleball World Cup 2026, anh tiếp tục hoàn tất “bộ ba” ấy.

Điều đó cho thấy khả năng thi đấu đa nội dung của Hoàng Nam không còn là một khoảnh khắc nhất thời. Anh đang dần trở thành một trong những VĐV có khả năng duy trì phong độ ổn định xuyên suốt một giải đấu, bất kể phải thay đổi nội dung hay người đánh cặp.

Pickleball World Cup 2026 đang diễn ra tại Đà Nẵng, trong một kỳ World Cup đặc biệt khi giải lần đầu tiên được tổ chức tại châu Á. Sân chơi quy tụ đông đảo VĐV quốc tế và những gương mặt chất lượng của pickleball thế giới. Trong bối cảnh đó, việc một tay vợt Việt Nam xuất hiện ở cả ba trận chung kết nội dung Pro càng trở nên đáng chú ý.

Lý Hoàng Nam không còn đơn thuần được nhắc đến với tư cách cựu số 1 quần vợt Việt Nam chuyển sang pickleball. Những màn trình diễn liên tiếp tại các giải đấu lớn đang giúp anh xây dựng một vị thế riêng trong môn thể thao mới.

Và tại World Cup lần này, câu chuyện ấy đang được đẩy lên một cấp độ khác. Đơn nam có Hoàng Nam. Đôi nam có Hoàng Nam. Đôi nam nữ cũng có Hoàng Nam. Ba trận chung kết, ba hành trình khác nhau, nhưng cùng chung một cái tên.