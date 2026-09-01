Đẳng cấp: Lý Hoàng Nam và Robert Huy ngược dòng ngoạn mục đánh bại đội của Quang Dương, giành vé vào chung kết Pickleball World Cup 2026

Nhập cuộc không tốt và để thua set đầu, Lý Hoàng Nam cùng Robert Huy vẫn thể hiện bản lĩnh đúng lúc để ngược dòng đánh bại Quang Dương và Harsh Mehta, qua đó giành quyền vào chung kết đôi nam Pickleball World Cup 2026.

Trong trận bán kết đôi nam Pickleball World Cup 2026, Lý Hoàng Nam và Robert Huy gặp Quang Dương - Harsh Mehta trong một màn so tài được đánh giá cao về tính cạnh tranh. Bộ đôi Việt Nam khởi đầu chưa thuận lợi khi để đối thủ giành chiến thắng 15-11 ở set đầu tiên.

Bị đẩy vào thế phải thắng cả hai set còn lại, Hoàng Nam và Robert Huy không để áp lực ảnh hưởng đến lối chơi. Hai tay vợt duy trì sự tập trung, từng bước lấy lại thế trận và đáp trả bằng chiến thắng 15-10 trong set 2, đưa trận đấu về thế cân bằng. Set quyết định tiếp tục diễn ra căng thẳng khi đôi bên giằng co từng điểm số. Tuy nhiên, Hoàng Nam và Robert Huy cho thấy sự lì lợm ở những thời điểm quan trọng. Bộ đôi Việt Nam giữ được sự ổn định và khép lại set 3 với chiến thắng 15-12.

Ảnh: Kamito

Chung cuộc, Lý Hoàng Nam và Robert Huy thắng Quang Dương - Harsh Mehta với tỷ số 2-1, sau ba set lần lượt là 11-15, 15-10 và 15-12.

Màn ngược dòng này cho thấy khả năng giữ sự tập trung và bản lĩnh thi đấu của Hoàng Nam cùng Robert Huy. Sau khi bị dẫn trước, cả hai không nóng vội mà từng bước điều chỉnh để đưa trận đấu trở lại quỹ đạo. Đáng chú ý, đây là một dấu ấn khác của Lý Hoàng Nam trong hành trình chinh phục bộ môn pickleball. Tay vợt từng giữ vị trí số một Việt Nam ở quần vợt đang tạo được dấu ấn vững chắc ở bộ môn mới, trong khi Robert Huy cũng có kinh nghiệm thi đấu tại các giải pickleball chuyên nghiệp.

Ảnh: Kamito

Ảnh: BTC

Với chiến thắng trước Quang Dương - Harsh Mehta, Hoàng Nam và Robert Huy chính thức ghi tên vào chung kết đôi nam Pickleball World Cup 2026 gặp Jack Munro - Richard Livornese Jr.. Từ một set thua và thế trận khó khăn, bộ đôi Việt Nam đã thắng liền hai set để tiến thêm một bước tới danh hiệu ngay tại giải đấu tổ chức trên sân nhà.