Hai lần Messi chia tay ĐT Argentina: Từ những giọt nước mắt tủi nhục năm 2016 đến loạt danh hiệu lẫy lừng sau 10 năm huy hoàng

10 năm trước, Messi tuyên bố “sự nghiệp ĐT Argentina đã kết thúc với tôi” trong nước mắt sau một trận chung kết thất bại. Đến năm 2026, anh một lần nữa nói lời chia tay Albiceleste, nhưng là sự bình thản của một huyền thoại đã đi trọn hành trình.

Ngày 31/8/2026, bóng đá Argentina chứng kiến một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất khi Messi chính thức xác nhận giã từ ĐTQG. Trong lá thư viết tay gửi người hâm mộ, đội trưởng Albiceleste thừa nhận quyết định ấy khiến trái tim anh đau đớn, nhưng anh hiểu đã đến lúc phải dừng lại.

“Tôi đã cống hiến hết mình, giờ không còn gì để trao đi nữa”, Messi viết. Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để khép lại hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ với màu áo xanh trắng.

Ít ai ngờ rằng đúng 10 năm trước, Messi cũng từng nói lời chia tay đội tuyển. Khi ấy, cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Một bên là sự tuyệt vọng của người vừa đánh mất giấc mơ vô địch, bên kia là sự thanh thản của cầu thủ đã chạm tới mọi đỉnh cao.

Năm 2016: “Sự nghiệp ĐT Argentina đã kết thúc với tôi”

Rạng sáng 27/6/2016 tại sân MetLife, New Jersey, Argentina thất bại trước Chile trong trận chung kết Copa América Centenario sau loạt sút luân lưu. Messi là một trong những cầu thủ đá hỏng quả 11 m và hình ảnh anh cúi đầu trong nước mắt trở thành khoảnh khắc ám ảnh với người hâm mộ.

Đó đã là trận chung kết lớn thứ ba liên tiếp Messi cùng Argentina thất bại, sau World Cup 2014 và Copa América 2015. Những năm tháng ấy, anh thường xuyên trở thành tâm điểm của mọi lời chỉ trích mỗi khi Albiceleste không thể bước lên bục cao nhất.

Trong cuộc phỏng vấn ngay sau trận đấu, Messi buột miệng nói: “Sự nghiệp ĐT Argentina đã kết thúc với tôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng điều đó không dành cho tôi”. Đó không phải một lời tuyên bố được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nó giống như sự vỡ òa của một cầu thủ đã chiến đấu đến giới hạn nhưng vẫn không thể chạm tay vào chiếc cúp mà anh khao khát nhất.

Messi chia tay ĐT Quốc gia sau thất bại trong trận chung kết năm 2016. (Ảnh: EFE/DAVID FERNÁNDEZ)

Cả Argentina khi ấy lập tức lên tiếng giữ chân đội trưởng. Những tấm băng rôn với dòng chữ “No te vayas, Lio” - Đừng đi, Lio - xuất hiện trên khắp các khán đài và đường phố. Người hâm mộ không muốn chứng kiến cái kết ấy.

Và Messi đã trở lại. Chỉ vài tháng sau, anh tiếp tục khoác áo ĐT Argentina trong trận gặp Uruguay tại vòng loại World Cup và ghi bàn mang về chiến thắng 1-0. Lời chia tay năm 2016 cuối cùng chỉ trở thành một khoảng lặng trong hành trình còn dang dở.

Một tập thể mới đã thay đổi số phận của Messi

Điều xảy ra sau đó đã viết nên một trong những chương đẹp nhất lịch sử bóng đá Argentina. Dưới thời HLV Lionel Scaloni, Messi không còn phải đơn độc gánh vác mọi kỳ vọng. Argentina dần trở thành một tập thể gắn kết, nơi những cầu thủ trẻ sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm và tạo nên một đội bóng vận hành vì tập thể thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thiên tài mang áo số 10.

Bước ngoặt lớn nhất đến tại Copa América 2021. Trên sân Maracanã, Messi cuối cùng cũng nâng cao danh hiệu đầu tiên cùng ĐTQG sau biết bao năm chờ đợi. Chiếc cúp ấy không chỉ giải tỏa áp lực đè nặng lên vai anh mà còn mở ra một thời kỳ vàng son cho Albiceleste.

Lionel Messi và danh hiệu đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia. (Ảnh: EFE/ Natacha Pisarenko POOL)

Sau Copa América 2021 là chức vô địch Finalissima, rồi đỉnh cao World Cup 2022 tại Qatar và tiếp tục là Copa América 2024. Chỉ trong vài năm, Messi cùng Argentina giành liên tiếp bốn danh hiệu lớn, biến những ký ức đau buồn thành quá khứ. Người từng bị nghi ngờ vì không thể vô địch cùng đội tuyển cuối cùng lại trở thành biểu tượng của giai đoạn thành công nhất lịch sử Albiceleste.

Lionel Messi trở thành Nhà vô địch thế giới tại World Cup Qatar 2022. (Ảnh: EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL)

Năm 2026: Không còn là sự bỏ cuộc mà là một lời khép lại

World Cup 2026 được xem như chương cuối cùng trong hành trình của Messi với ĐT Argentina. Anh tiếp tục dẫn dắt đội tuyển tiến vào trận chung kết, khép lại giải đấu với 8 bàn thắng và 4 kiến tạo, trước khi Argentina nhận thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận tranh ngôi vô địch.

Dù không thể kết thúc bằng thêm một chiếc Cúp vàng, cảm xúc của Messi lần này hoàn toàn khác với New Jersey năm nào. Trong lá thư gửi người hâm mộ, anh không nhắc đến sự thất vọng hay những điều mình chưa đạt được. Messi lựa chọn nói về hành trình đã qua, về tình yêu dành cho màu áo Argentina và về cảm giác bình yên khi biết mình đã trao đi tất cả.

“Tôi yêu, đã yêu và sẽ luôn yêu việc được khoác áo ĐT Argentina. Tôi đã cống hiến hết mình, giờ không còn gì để trao đi nữa. Phía sau còn có những cầu thủ trẻ tuyệt vời, những người xứng đáng có cơ hội”, đội trưởng Albiceleste chia sẻ. Đó là lời chia tay của một người không còn mang trên vai áp lực phải chứng minh bản thân. Messi rời đội tuyển khi đã hoàn thành mọi giấc mơ mà cậu bé năm nào từng theo đuổi.

Năm 2026, Messi giã từ ĐT Argentina sau khi đã có đủ mọi danh hiệu (Ảnh: EFA)

Giữa hai lời chia tay là 10 năm và một cuộc cách mạng

Nếu đặt hai thời điểm cạnh nhau, sự khác biệt hiện lên rất rõ. Năm 2016, Messi nói lời chia tay vì cảm giác bất lực trước những thất bại liên tiếp. Anh ra đi trong nước mắt bởi chiếc cúp cùng Argentina vẫn là điều xa xỉ.

Năm 2026, anh một lần nữa nói lời tạm biệt nhưng với tư thế của nhà vô địch thế giới, người từng nâng cao Copa América, Finalissima và trở thành cầu thủ sở hữu nhiều lần ra sân cũng như bàn thắng nhất lịch sử ĐT Argentina.

Một bên là “ĐT Argentina đã kết thúc với tôi”, một bên là “Tôi đã cống hiến hết mình”. Chỉ khác vài câu chữ nhưng phản chiếu hai giai đoạn hoàn toàn đối lập trong cuộc đời Messi. Mười năm ấy không chỉ đem đến bốn danh hiệu. Đó còn là quãng thời gian thay đổi cách người Argentina nhìn Messi và cũng thay đổi cách Messi nhìn chính hành trình của mình.

Lần này, người hâm mộ vẫn buồn khi phải chia tay biểu tượng lớn nhất của bóng đá Argentina. Nhưng thay vì tuyệt vọng níu kéo như năm 2016, điều còn lại nhiều hơn cả là sự biết ơn dành cho một cầu thủ đã biến những giấc mơ dang dở thành một kỷ nguyên huy hoàng trong lịch sử Albiceleste.