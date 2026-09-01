Tâm sự buồn của mẹ Messi ngày con trai giã từ ĐT Argentina

Sau hơn 20 năm gắn bó với ĐT Argentina, Messi chính thức nói lời chia tay ĐT Argentina. Mẹ của siêu sao 39 tuổi không giấu được niềm xúc động, vừa buồn vì một hành trình khép lại, vừa tự hào khi chứng kiến anh hoàn thành những giấc mơ lớn nhất.

Thông báo của Messi tuyên bố giã từ ĐT Argentina nhanh chóng tạo ra làn sóng cảm xúc mạnh mẽ. Với người hâm mộ, đây là dấu chấm hết cho một trong những hành trình đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá. Còn với gia đình Messi, quyết định ấy lại mang một ý nghĩa đặc biệt hơn sau hơn hai thập kỷ chứng kiến anh sống cùng những thăng trầm của màu áo Albiceleste.

Mẹ Messi, bà Celia Cuccittini, đã bật khóc khi nói về quyết định của con trai trong cuộc trò chuyện với MC Adrián Pallares trên chương trình Intrusos. "Tôi đang đọc tin tức và vẫn tiếp tục khóc. Dù chúng tôi đã biết chuyện này từ trước, cả gia đình đều rất buồn, nhưng điều quan trọng nhất là con trai được hạnh phúc”, Celia chia sẻ.

Messi và mẹ - bà Celia Cuccittini (Ảnh: IGNV)

Đằng sau sự buồn bã ấy là niềm tự hào của một người mẹ đã chứng kiến gần như toàn bộ hành trình của con trai trong màu áo Argentina. Từ những năm tháng đầu tiên, những thất bại đau đớn cho tới khi Messi cuối cùng chạm tay vào Copa América, Finalissima và đặc biệt là chức vô địch World Cup 2022.

Celia cũng nhắc tới người chồng quá cố Jorge Messi. Theo bà, ông từng nhiều lần nói về việc sẽ làm gì khi Messi không còn thi đấu. “Bố nó luôn nói: ‘Tôi sẽ làm gì khi con trai không còn thi đấu nữa?’. Và rồi mọi chuyện xảy ra cùng lúc, thật không thể tin được”, mẹ Messi nói.

Những lời chia sẻ ấy càng khiến khoảnh khắc trở nên xúc động khi gia đình Messi vừa trải qua sự ra đi của Jorge Messi. Trong lá thư chia tay, chính Lionel Messi cũng thừa nhận sự mất mát của cha khiến anh càng chắc chắn hơn với quyết định đã đưa ra.

Antonela tự hào khi các con được chứng kiến hành trình của bố

Nếu Celia Cuccittini bật khóc vì con trai khép lại hành trình với đội tuyển, Antonela Roccuzzo lại lựa chọn gửi tới chồng một tâm thư đầy tự hào. Bà xã Messi nhắc lại những năm tháng đã cùng anh đi qua, từ những ngày hạnh phúc đến những thời điểm khó khăn nhất.

“Em tự hào biết bao khi được nhìn anh khép lại chặng đường này theo cách như vậy. Đã có rất nhiều năm tháng, rất nhiều khoảnh khắc, rất nhiều niềm vui và cả những cú ngã đau đớn. Em đã nhìn anh đau khổ, gục ngã rồi đứng dậy. Em đã nhìn anh tiếp tục khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn và luôn cố gắng thêm một lần nữa”, Antonela viết.

Với Antonela, điều đặc biệt nhất không chỉ nằm ở những danh hiệu Messi giành được, mà còn ở việc ba người con của họ đã lớn lên cùng câu chuyện ấy. Các con Messi đã tận mắt chứng kiến bố chiến đấu cho những điều mình tin tưởng, chứng kiến anh thất bại rồi trở lại và cuối cùng được đứng bên cạnh anh trong khoảnh khắc Argentina nâng cao chức vô địch World Cup.

“Có một điều trong toàn bộ câu chuyện này khiến em xúc động đặc biệt: đó là các con của chúng ta đã lớn lên khi được chứng kiến tất cả. Chúng đã nhìn thấy bố chiến đấu vì điều mình mong muốn, không bỏ cuộc và tiếp tục tin tưởng cho đến phút cuối cùng”, Antonela chia sẻ.

“Và rồi các con cũng có mặt ở đó để chứng kiến bố đạt được tất cả và nâng cao chiếc Cúp Thế giới”. Antonela cho rằng có thể phải nhiều năm nữa các con mới hiểu hết tầm vóc sự nghiệp của cha mình. “Có lẽ một ngày nào đó, các con sẽ thực sự hiểu câu chuyện của bố lớn lao đến nhường nào. Còn hôm nay, các con đơn giản chỉ tự hào về bố. Và em tự hào về anh".

Ảnh: IGNV

Messi: “Tôi đã cống hiến hết mình, giờ không còn gì để trao đi nữa”

Trong lá thư chia tay, Messi thừa nhận quyết định rời ĐT Argentina là điều khiến anh đau lòng, nhưng cũng hiểu rằng thời điểm ấy đã đến. “Đó là một quyết định khiến trái tim tôi đau đớn và đến giờ vẫn còn đau, nhưng tôi hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp”, Messi viết.

Siêu sao Argentina khẳng định anh luôn cống hiến tất cả cho màu áo Albiceleste, không chỉ trong những năm đội tuyển liên tiếp giành danh hiệu mà từ rất lâu trước đó. “Tôi luôn chiến đấu và dốc hết sức mình vì chiếc áo này, để mang lại niềm vui cho các bạn và khiến các bạn tự hào khi là người Argentina thông qua bóng đá”.

Messi cũng thừa nhận chặng đường đang dần đi tới hồi kết và anh không còn đủ sức để tiếp tục cống hiến như trước. "Tôi yêu, đã yêu và sẽ luôn yêu việc được khoác áo ĐT Argentina. Tôi đã cống hiến hết mình, giờ tôi không còn gì để trao đi nữa. Bên cạnh đó, phía sau còn có những cầu thủ trẻ tuyệt vời, những người xứng đáng có cơ hội”.

Sau 20 năm, Messi sẽ không còn đứng trên sân với tư cách người khoác áo số 10 của Argentina. Anh sẽ chuyển sang vị trí của một người hâm mộ, tiếp tục dõi theo và cổ vũ đội tuyển từ bên ngoài. Cuối bức thư, Messi gửi lời cảm ơn tới gia đình, các HLV, đồng đội và người hâm mộ đã đồng hành cùng anh trong suốt hành trình.

Đáng chú ý, Messi cho biết anh đã viết những dòng chia tay này từ ngày 21/7, chỉ hai ngày sau trận chung kết. Sau khi cha qua đời, anh càng chắc chắn hơn với lựa chọn của mình.

Ảnh: IGNV

Một hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ đã khép lại. Messi rời ĐT Argentina với những danh hiệu mà anh từng khao khát, với chiếc Cúp World Cup trong tay và với niềm tự hào của gia đình luôn ở phía sau. Với Celia, đó là nỗi buồn khi con trai dừng lại. Với Antonela, đó là niềm tự hào khi người bạn đời đã đi đến tận cùng giấc mơ. Còn với Messi, đó có lẽ là thời điểm để anh nói lời tạm biệt với màu áo mà anh từng yêu, đã yêu và sẽ luôn yêu.