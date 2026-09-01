Sếp lớn FIFA khen ngợi ĐT Việt Nam, ấn tượng với màn "đi bão" ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2026

Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström dành nhiều lời khen cho ĐT Việt Nam, đồng thời đặc biệt ấn tượng trước không khí ăn mừng cuồng nhiệt của NHM sau chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström vừa gửi thư cảm ơn tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sau chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam trong hai ngày 26 và 27/8.

Trong thư, lãnh đạo FIFA không chỉ đánh giá cao công tác đón tiếp và tổ chức của bóng đá Việt Nam mà còn dành những lời chúc mừng đặc biệt tới ĐT Việt Nam sau khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026.

FIFA ấn tượng với màn trình diễn của ĐT Việt Nam

Theo ông Mattias Grafström, chuyến thăm Việt Nam mang lại cho đoàn FIFA nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Ông đặc biệt đánh giá cao sự chuyên nghiệp, tận tụy của VFF cũng như công tác tổ chức được triển khai bài bản trong suốt chuyến công tác.

Đáng chú ý, Tổng thư ký FIFA đã gửi lời chúc mừng tới VFF, ban huấn luyện và toàn thể ĐT Việt Nam về chiến thắng trong trận chung kết ASEAN Cup 2026.

"Cho phép tôi nhân đây cũng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới LĐBĐVN, Ban huấn luyện và toàn thể Đội tuyển Quốc gia Việt Nam về chiến thắng đầy thuyết phục trong trận chung kết ASEAN Cup 2026 vừa qua. Các cầu thủ đã cống hiến cho người hâm mộ một màn trình diễn mãn nhãn với lối chơi kỹ thuật, giàu bản sắc và tinh thần chiến đấu kiên cường. Chiến thắng ấy hoàn toàn xứng đáng và là minh chứng rõ rệt cho sự đầu tư nghiêm túc, công sức khổ luyện cũng như quyết tâm vươn tầm châu lục".

Đây cũng là sự ghi nhận đáng chú ý từ một trong những lãnh đạo cấp cao nhất của FIFA đối với hành trình phát triển của bóng đá Việt Nam.

Tại ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đặc biệt, chiến thắng trước Thái Lan ở trận chung kết càng tạo nên dấu ấn khi đội bóng của HLV Kim Sang-sik giành lợi thế lớn với chiến thắng 2-0 trên sân khách, trước khi hoàn tất nhiệm vụ sau trận lượt về (2-2) tại Mỹ Đình.

Thành công này giúp bóng đá Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu tại Đông Nam Á, đồng thời tạo thêm động lực hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở đấu trường châu Á.

"Đi bão" sau chức vô địch gây ấn tượng mạnh

Không chỉ dành lời khen cho đội tuyển, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström còn đặc biệt ấn tượng với tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam.

Theo ông, niềm đam mê cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam đã thực sự chạm tới trái tim của các thành viên trong đoàn FIFA. Không khí ăn mừng chiến thắng tràn ngập trên các tuyến phố, tạo nên một hình ảnh đặc biệt về sức sống của bóng đá tại Việt Nam.

Những hình ảnh người hâm mộ đổ xuống đường ăn mừng chức vô địch, mang theo cờ đỏ sao vàng, tạo nên bầu không khí sôi động sau trận chung kết đã trở thành một trong những điểm nhấn của ASEAN Cup 2026.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (phải) và Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn. Ảnh FIFA

Với lãnh đạo FIFA, đây không đơn thuần là màn ăn mừng một danh hiệu. Sức hút của bóng đá và cách người dân Việt Nam cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng cho thấy bóng đá đang đóng vai trò đặc biệt trong việc kết nối cộng đồng.

Ông Mattias Grafström cho rằng chính những khoảnh khắc như vậy một lần nữa cho thấy sức mạnh kết nối và khả năng lan tỏa mạnh mẽ của bóng đá.

Đáng chú ý, Tổng thư ký FIFA cũng đánh giá cao những bước phát triển về cơ sở vật chất và đào tạo trẻ của Việt Nam. Trong chuyến công tác, đoàn FIFA đã tới khảo sát Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và Khu liên hợp thể thao PVF.

Theo ông Mattias Grafström, cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị cùng tầm nhìn phát triển mà PVF đang xây dựng thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc hình thành nền tảng bóng đá đạt tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời có thể trở thành hình mẫu cho khu vực Đông Nam Á.

Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström (phải) và Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn. Ảnh FIFA

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký Mattias Grafström diễn ra đúng thời điểm bóng đá Việt Nam đang có nhiều tín hiệu tích cực. Hai lãnh đạo cấp cao của FIFA đã trực tiếp dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tại sân Mỹ Đình, chứng kiến ĐT Việt Nam đăng quang.

Sau chuyến đi, ông Mattias Grafström bày tỏ mong muốn sớm trở lại Việt Nam và tiếp tục hợp tác với VFF trong những dự án phát triển bóng đá dài hạn. Mục tiêu không chỉ hướng tới sự phát triển của bóng đá Việt Nam mà còn đóng góp cho sự thịnh vượng chung của bóng đá Đông Nam Á.

Những đánh giá từ lãnh đạo FIFA vì thế không chỉ là lời chúc mừng dành cho một chức vô địch, mà còn cho thấy hình ảnh bóng đá Việt Nam đang ngày càng được chú ý trên trường quốc tế.