Đội tuyển Việt Nam chinh phục ngôi Á quân Heineken Pickleball World Cup 2026

Khép lại hành trình tranh tài trên sân nhà tại Đà Nẵng, đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành ngôi Á quân Heineken Pickleball World Cup 2026 sau màn thi đấu ngang tài ngang sức với đội tuyển Mỹ trong trận chung kết.

Một dấu ấn đầy tự hào của Pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Hòa chung cảm xúc của trận chung kết, Heineken cùng hàng nghìn người hâm mộ đã tạo nên những khoảnh khắc ăn mừng sôi động, nơi tinh thần thể thao, niềm vui chiến thắng và những kết nối mới cùng được lan tỏa.

Đội tuyển Việt Nam và Mỹ cống hiến màn tranh tài hấp dẫn trong trận chung kết Heineken Pickleball World Cup 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cung Thể thao Tiên Sơn như vỡ òa trong những cung bậc cảm xúc trước màn tranh tài giành ngôi vô địch đầy kịch tính của đội tuyển Mỹ và Việt Nam. Trận chung kết khép lại bằng chiến thắng vô địch của đội tuyển Mỹ, đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành ngôi Á quân với tỉ số 0 - 4.

Đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành ngôi Á quân trên sân nhà (Ảnh: Ban tổ chức)

Ngôi vị Á quân là dấu ấn tự hào đối với Pickleball Việt Nam, khi các vận động viên đã vượt qua hàng loạt các đại diện xuất sắc đến từ nhiều quốc gia và tiến sâu vào trận đấu cuối cùng của giải đấu, khẳng định vị thế của pickleball Việt Nam trên sân chơi quốc tế.

Người hâm mộ cùng chia sẻ niềm vui trong ngày chung kết. (Nguồn: Ban tổ chức)

Heineken Pickleball World Cup 2026 khép lại đầy đáng nhớ, niềm vui không chỉ dành cho đội tuyển chiến thắng mà còn lan tỏa đến những vận động viên, người hâm mộ đã đồng hành cùng giải đấu xuyên suốt hành trình. Những cái cụng ly, những lời chúc mừng và khoảnh khắc cùng nhau chia sẻ tinh thần thể thao, biến niềm vui trên sân đấu thành một trải nghiệm kết nối tất cả mọi người.

Các vận động viên và người hâm mộ cùng cheers mừng những khoảnh khắc đáng nhớ của trận chung kết với Heineken® 0.0 êm mượt sảng khoái, 0,0% độ cồn. (Nguồn: Ban tổ chức)

Trong vai trò Nhà tài trợ danh xưng, Heineken® góp phần nâng tầm trải nghiệm tại Heineken Pickleball World Cup 2026, tạo nên không gian sôi động để vận động viên và người hâm mộ hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của một giải đấu mang tầm quốc tế. Từ khu triển lãm Heineken Pickleball World Cup, Heineken Fun Zone, Heineken Bar đến Heineken Photo Corner, mỗi điểm chạm mở ra những cách tận hưởng khác nhau – từ khám phá, vui chơi, cheers Heineken 0.0 êm mượt sảng khoái, 0,0% độ cồn đến lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Qua đó, Heineken cùng người hâm mộ tạo nên một hành trình trải nghiệm trọn vẹn, nơi những người cùng chung đam mê có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và kết nối, lan tỏa tinh thần "Từ Fan Thành Bạn" xuyên suốt giải đấu.

Một mùa giải sôi động đã khép lại, nhưng dư âm về không khí hào hứng, về những tình bạn được hình thành giữa các vận động viên và người hâm mộ trong nước và quốc tế vẫn còn hiện diện khắp thành phố biển Đà Nẵng. Bên cạnh đó, việc đăng cai Heineken Pickleball World Cup 2026 thể hiện sự tin tưởng của các tổ chức thể thao và cộng đồng quốc tế đối với Đà Nẵng. Thông qua giải đấu, hình ảnh tích cực về Đà Nẵng được lan tỏa một cách chân thực và thuyết phục nhất.