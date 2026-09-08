Lộ diện đội hình pickleball Việt Nam tham dự MLP Asia 2026

3 VĐV Việt Nam sẽ tham gia tranh tại tại Giải Pickleball Chuyên nghiệp Châu Á (MLP Asia 2026).

Sáu đội tuyển tranh tài tại mùa giải Giải Pickleball Chuyên nghiệp Châu Á (MLP Asia 2026) đã chính thức công bố danh sách. Theo quy định, mỗi đội bóng bắt buộc phải tuyển chọn ba tay vợt nội địa, đảm bảo có tối thiểu một nam và một nữ để hoàn thiện bộ khung ban đầu cùng các đội trưởng được chỉ định.

Tại danh sách vừa công bố, đội tuyển Viet Panthers đại diện Việt Nam đã chính thức lộ diện bộ ba trụ cột gồm Đỗ Minh Quân (giữ vai trò đội trưởng), Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh cũng đã hoàn tất lực lượng nội địa với những cái tên đáng chú ý như Lingwei Kong (đội trưởng Dragon Warriors), Hong Kit Wong (đội trưởng Hong Kong Canons), Jimmy Liong (đội trưởng Malayan Stripes), Kim Saraza (đội trưởng Manila Helios) và Yuta Funemizu (đội trưởng Team Tokyo).

Vinh Hiển, Minh Quân và Sophia Huỳnh Trần tham dự giải đấu (Ảnh: MLP)

Ngay sau khi ổn định lực lượng trong nước, chặng đường tiếp theo của các đội bóng sẽ tìm kiếm các tay vợt quốc tế. Tại đây, sáu đội sẽ bước vào cuộc chiêu mộ ba mảnh ghép quốc tế còn lại, hoàn thiện đội hình sáu người. Buổi phát sóng trực tiếp sự kiện chiêu mộ đội hình sẽ diễn ra vào ngày 14/9.

Khi bộ khung nhân sự hoàn chỉnh được thiết lập, mùa giải MLP Asia 2026 sẽ chính thức bùng nổ từ ngày 13/11 tại Nhật Bản. Lần đầu tiên cập bến Châu Á, giải đấu hứa hẹn mang đến bầu không khí cuồng nhiệt theo thể thức đồng đội nam nữ kết hợp giàu tính đối kháng. Mùa giải quy tụ sáu đại diện đến từ Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Mỗi đội sẽ lần lượt đóng vai trò chủ nhà, đối đầu trực tiếp với hai đối thủ liên tiếp trong một đêm thi đấu.

Sau ba tuần tranh tài nảy lửa ở vòng bảng, bốn đội tuyển có thành tích tốt nhất sẽ giành vé bước vào vòng loại trực tiếp. Các trận Bán kết sẽ diễn ra vào ngày 11/12, trước khi trận chung kết Super Saturday diễn ra vào ngày 12/12 để tìm ra nhà vô địch lịch sử đầu tiên của pickleball châu Á.