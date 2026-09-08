Chung một ý chí, cùng một niềm tự hào, Revive Thể Thao tiếp sức tuyển thủ Việt Nam tại ASIAD 20

Revive chính thức trở thành nhà tài trợ đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Thương hiệu tự hào mang đến Revive Thể Thao - dòng sản phẩm chuyên sâu dành riêng cho vận động viên cùng những hỗ trợ thiết thực, kết nối nguồn cổ vũ từ hàng triệu người hâm mộ, tiếp thêm động lực cho các tuyển thủ trước thềm thi đấu.

Sáng 7/9 tại Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam và Công ty cổ phần Thương mại và Nội dung số Việt (Vietcontent) đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Theo đó, Revive – thương hiệu nước uống thể thao thuộc Suntory PepsiCo Việt Nam chính thức trở thành nhà tài trợ đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tổ chức năm 2026 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản.

Lễ ký kết đánh dấu cột mốc Revive Thể Thao chính thức đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, chung sức tiếp lửa tinh thần và tiếp sức các tuyển thủ trước thềm ASIAD 20.

Lễ ký kết diễn ra khi các tuyển thủ TTVN đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước ngày xuất quân. ASIAD 20 kéo dài từ ngày 19/9 đến 4/10, với một số môn thi đấu khởi tranh từ ngày 10/9. Đoàn Việt Nam tham dự với 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn, đặt mục tiêu giành từ 4 đến 6 huy chương vàng.

Thông qua hoạt động hợp tác, Revive cam kết đồng hành cùng thể thao Việt Nam bằng những hỗ trợ thiết thực cho VĐV, đồng thời kết nối tinh thần cổ vũ từ người hâm mộ, tiếp thêm động lực cho các tuyển thủ trước hành trình tranh tài ở ASIAD 20.

Đoàn Thể thao Việt Nam ghi nhận và trân trọng sự đồng hành của Revive Thể Thao trên hành trình chinh phục ASIAD 20.

Tại Lễ ký kết, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh: "Sự đồng hành của các doanh nghiệp cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, trong đó có Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam với thương hiệu Revive, không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực về thể chất mà còn là nguồn khích lệ tinh thần quý báu đối với các VĐV. Tôi hy vọng những tình cảm và nguồn tiếp sức này sẽ giúp các VĐV thêm vững tin, không ngừng nỗ lực, phát huy ý chí, quyết tâm và tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo".

Revive Thể Thao: Dòng sản phẩm chuyên sâu cho vận động viên

Phía sau những khoảnh khắc bùng nổ trên sân đấu là hàng nghìn giờ tập luyện, những buổi tập đẫm mồ hôi và quá trình bền bỉ vượt qua giới hạn của mỗi VĐV. Với cường độ vận động cao, việc bù nước, bổ sung khoáng chất và duy trì nền tảng thể lực trở thành một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho tập luyện và thi đấu.

Từ sự thấu hiểu nhu cầu này, Revive tự hào mang đến Revive Thể Thao - dòng sản phẩm chuyên sâu dành riêng cho VĐV chuyên nghiệp. Với công thức ưu việt, được VĐV chuyên nghiệp lựa chọn, sản phẩm hỗ trợ bù nước và bổ sung khoáng chất trong quá trình vận động, góp phần giúp các tuyển thủ duy trì trạng thái thể chất tối ưu cho tập luyện và tranh tài.

Revive Thể Thao được phát triển từ những nhu cầu đặc thù của quá trình vận động cường độ cao, hỗ trợ các tuyển thủ duy trì thể lực tối ưu cho tập luyện và thi đấu.

Tiếp sức tinh thần từ hàng triệu người hâm mộ

Song song với sự tiếp sức về thể chất, Revive Thể Thao triển khai chiến dịch "Triệu lời đồng hành tiếp sức", kêu gọi người hâm mộ trên cả nước gửi lời chúc và động viên tới Đoàn Thể thao Việt Nam. Những lời cổ vũ ấy được kỳ vọng trở thành nguồn động lực tinh thần để các tuyển thủ thêm vững tin trước mỗi cuộc tranh tài, cảm nhận rõ phía sau mình luôn có sự dõi theo và tiếp lửa của người hâm mộ nước nhà. Hành trình tại ASIAD 20 vì thế không chỉ là nỗ lực của từng VĐV, mà còn mang theo niềm tin, sự đoàn kết và kỳ vọng chung hướng về màu cờ sắc áo.

Các vận động viên Việt Nam sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục ASIAD 20, với sự tiếp sức từ Revive Thể Thao và người hâm mộ cả nước.

Bà Cao Vũ Hồng Nhung – Giám đốc cấp cao, Tiếp thị & phát triển thị trường miền Bắc Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam chia sẻ: "Revive mong muốn đồng hành với các VĐV không chỉ ở thời điểm thi đấu mà trong cả hành trình phía sau thành tích. Nếu Revive Thể thao góp phần tiếp sức về thể chất trong quá trình vận động, thì chiến dịch ‘Triệu lời đồng hành tiếp sức’ là cách chúng tôi kết nối nguồn năng lượng tinh thần từ người hâm mộ đến các vận động viên. Chúng tôi kỳ vọng sự đồng hành này sẽ tiếp thêm động lực để các tuyển thủ tự tin bước vào từng cuộc tranh tài tại ASIAD 20".

Revive Thể Thao cam kết hỗ trợ từ sức mạnh thể chất đến tinh thần để các VĐV có thể hướng tới phong độ đỉnh cao khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia.

Từ Hà Nội đến Aichi-Nagoya, phía trước các tuyển thủ Việt Nam là những ngày tranh tài đòi hỏi bản lĩnh, ý chí và quyết tâm cao nhất. Lễ ký kết ngày 7/9 đánh dấu một chặng đồng hành mới của Revive tại ASIAD 20, đồng thời tiếp nối cam kết lâu dài với thể thao nước nhà: sát cánh và hỗ trợ toàn diện cho các VĐV, từ việc chăm sóc thể chất đến tiếp thêm động lực tinh thần, để họ vững tin thi đấu và chinh phục những giới hạn mới, hướng tới những thành tích đáng tự hào.