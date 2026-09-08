Cầu thủ U20 Việt Nam dự World Cup giải nghệ ở tuổi 28, chuyển sang thi đấu pickleball

Tống Anh Tỷ giải nghệ ở tuổi 28.

Từng cùng U20 Việt Nam làm nên lịch sử khi góp mặt tại VCK U20 World Cup 2017, tiền vệ Tống Anh Tỷ đã bất ngờ quyết định khép lại sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 29. Bước ra khỏi sân cỏ chuyên nghiệp, cựu cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Bình Dương lựa chọn ngã rẽ mới khi chuyển sang thi đấu bộ môn pickleball.

Tuyển thủ U20 Việt Nam giờ đi thi đấu pickleball

Tống Anh Tỷ sinh năm 1997, thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và từng được HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao nhờ lối chơi bền bỉ. Mốc son đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh là tấm vé tham dự VCK U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Dù trải qua các trận giao hữu tiền giải đấu với U20 Argentina hay U20 Vanuatu, tiền vệ này sau đó lại không có cơ hội ra sân trực tiếp tại chiến dịch chính thức trên đất Hàn.

Trở về từ sân chơi thế giới, Anh Tỷ đôn lên đội một CLB Bình Dương và gắn bó từ tháng 1/2016 đến đầu năm 2025. Qua 78 lần ra sân tại V.League với 3 bàn thắng và 5 đường kiến tạo, dấu ấn của anh tại môi trường bóng đá đỉnh cao vẫn dừng lại ở mức khá khiêm tốn. Đến giữa mùa giải 2024/25, anh chuyển sang khoác áo CLB Bình Phước tại giải Hạng Nhất trước khi quyết định treo giày sau khi mùa giải kết thúc.

Khép lại chặng đường bóng đá chuyên nghiệp ở độ tuổi sung sức, Tống Anh Tỷ bắt đầu hành trình mới với bộ môn pickleball. Nhờ nền tảng thể lực và tư duy vận động của một vận động viên chuyên nghiệp, cựu tiền vệ U20 Việt Nam tiếp thu bộ môn mới rất nhanh chóng. Sau gần một năm tập luyện và chinh chiến tại các giải đấu phong trào, anh đã liên tiếp gặt hái nhiều thành tích ấn tượng. Ngoài ra, cựu cầu thủ còn kinh doanh các mặt hàng thể thao để duy trì cuộc sống.