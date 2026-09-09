Cầu thủ bị nghi hạ độc sát hại đồng đội vì ghen tuông, bị bắt ngay trước thềm đám cưới

Nghi án cầu thủ đầu độc đồng đội tử vong ở Đức.

Mới đây, cảnh sát Đức đã tiến hành bắt giữ Marius (35 tuổi), cầu thủ thuộc câu lạc bộ nghiệp dư TuS Rockenberg. Nghi phạm bị cáo buộc đã lén đưa chất độc vào cơ thể đồng đội của mình là Philipp (30 tuổi) trong chuyến dã ngoại tổng kết mùa giải 2025 của đội bóng tại thành phố Dresden.

Sự việc bắt đầu từ mùa hè năm ngoái khi Philipp có biểu hiện kiệt sức bất thường ngay sau chuyến đi. Khi trở về nhà, tình trạng sức khỏe của anh biến chuyển xấu rất nhanh, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu gấp. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nạn nhân đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 16/6/2025. Ban đầu, người thân cho rằng nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm do dùng món cá trong chuyến dã ngoại. Tuy nhiên, nghi vấn đặt ra là toàn bộ các thành viên khác trong đội bóng đều hoàn toàn khỏe mạnh.

Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó kết luận Philipp tử vong do suy đa tạng nhiễm khuẩn bắt nguồn từ việc nhiễm chất độc. Vào cuộc điều tra, các công tố viên nhanh chóng đưa Marius vào tầm ngắm. Đến đầu tháng 9 vừa qua, cơ quan chức năng đã quyết định bắt giữ cầu thủ này.

Marius (áo xanh) nghi vấn hạ độc đồng đội (Ảnh: The Sun)

Theo Công tố viên cấp cao Thomas Hauburger, đây nhiều khả năng là một hành vi trả thù cá nhân. Các nhân chứng tại địa phương cho biết mâu thuẫn giữa hai cầu thủ có thể xuất phát từ chuyện tình cảm liên quan đến một người phụ nữ. Đáng chú ý, Marius bị bắt chỉ khoảng hai tuần trước thời điểm anh này dự kiến tổ chức lễ cưới.

Vụ việc đã gây rúng động toàn bộ câu lạc bộ TuS Rockenberg. Đại diện ban lãnh đạo đội bóng bày tỏ sự bàng hoàng, bối rối trước thông tin trên, đồng thời tuyên bố đặt trọn niềm tin vào quá trình điều tra của cơ quan pháp luật nhằm sớm đưa sự thật ra ánh sáng.