Cuộc sống của Duy Mạnh và ái nữ cựu chủ tịch CLB Sài Gòn ở Mỹ

Duy Mạnh cùng vợ - Quỳnh Anh đang bước vào những ngày hồi phục sau cuộc phẫu thuật chấn thương của tuyển thủ này.

Ca phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối của Duy Mạnh tại Mỹ đã diễn ra thành công. Sau khi trải qua ca phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối thành công tại Mỹ, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã chia sẻ những dòng tâm sự đầy xúc động. Giữa thời điểm phải đối mặt với khoảng nghỉ dài trong sự nghiệp, ngôi sao của đội tuyển Việt Nam khẳng định điều hạnh phúc nhất đối với anh là luôn có sự đồng hành của bà xã Quỳnh Anh và các con.

Duy Mạnh đang nỗ lực phục hồi (Ảnh: FBNV)

Thừa nhận đây sẽ là một "khoảng khó khăn nữa trong sự nghiệp", nhưng Duy Mạnh khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để sớm tái xuất sân cỏ. Đồng hành cùng anh trong chuyến đi xa lần này là bà xã Quỳnh Anh.

Tại nơi xứ người, Quỳnh Anh - ái nữ của ông Giang Đông, cựu chủ tịch CLB Sài Gòn không chỉ tận tụy chăm sóc chồng mà còn tranh thủ sắp xếp công việc cá nhân. Cô cho biết tình hình sức khỏe của Duy Mạnh đã ổn định và anh vẫn giữ tinh thần siêng năng, tích cực. Hai vợ chồng Duy Mạnh hiện tại đang sinh hoạt trong một khách sạn thuộc khuôn viên của bệnh viện để tiện cho quá trình phục hồi. Quỳnh Anh hàng ngày ngoài hỗ trợ chồng di chuyển, vệ sinh cá nhân còn livestream bán hàng và chuẩn bị đồ ăn cho chồng.

Quỳnh Anh ở bên chăm sóc chồng (Ảnh: TTNV)

Bữa ăn của Duy Mạnh được Quỳnh Anh đi mua và chuẩn bị (Ảnh: TTNV)

Ảnh: TTNV

Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, Duy Mạnh sẽ cần từ 6 đến 9 tháng để phục hồi hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc anh nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong phần lớn mùa giải 2026/2027, bỏ lỡ chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 và có thể cả Asian Cup 2027. Đây không phải lần đầu tiên trung vệ sinh năm 1996 phải đối mặt với chấn thương nặng. Năm 2020, anh từng trải qua ca phẫu thuật đứt dây chằng đầu gối tại Singapore và mất gần một năm kiên trì phục hồi trước khi trở lại đỉnh cao phong độ.

Dù chặng đường trở lại với sân cỏ phía trước còn rất dài và nhiều thử thách, nhưng với bản lĩnh của một cầu thủ dạn dày kinh nghiệm cùng điểm tựa gia đình vững chắc, người hâm mộ tin tưởng Đỗ Duy Mạnh sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.