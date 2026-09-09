Cuộc đua Quả bóng vàng 2026: Messi được đề cử, Ronaldo bị gạch tên

Ronaldo bị gạch tên khỏi đề cử Quả bóng Vàng 2026.

Tâm điểm của làng túc cầu thế giới lại một lần nữa hướng về cuộc đua giành Quả bóng Vàng (Ballon D’or). Tạp chí France Football vừa chính thức công bố danh sách đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng. Sự chú ý tiếp tục đổ dồn vào sự xuất hiện của Lionel Messi, trong khi kình địch lâu năm Cristiano Ronaldo vắng mặt trong danh sách 30 ứng viên xuất sắc nhất năm nay.

Việc siêu sao sinh năm 1987 góp mặt trong danh sách rút gọn không gây quá nhiều bất ngờ cho giới chuyên môn. Tại kỳ World Cup 2026, Lionel Messi đã thể hiện phong độ chói sáng khi đóng góp 8 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo, giữ vai trò thủ lĩnh đưa đội tuyển Argentina tiến thẳng vào trận chung kết và chỉ chịu thất bại sát nút 0-1 trước Tây Ban Nha sau hai hiệp phụ. Với 8 lần đăng quang trong quá khứ, chân sút người Argentina hiện vẫn nắm giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu về số danh hiệu QBV. Ở chiều ngược lại, Cristiano Ronaldo – chủ nhân của 5 Quả bóng vàng đã không có tên trong danh sách đề cử năm nay.

Cạnh tranh cùng Messi ở hạng mục Cầu thủ nam xuất sắc nhất là hàng loạt tên tuổi hàng đầu thế giới hiện nay. Danh sách quy tụ các ngôi sao như Erling Haaland, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Rodri, Bruno Fernandes, Harry Kane hay Vinicius Junior. Đáng chú ý, gương mặt gây bất ngờ nhất trong danh sách 30 người là Julian Quinones – tiền đạo của tuyển Mexico đã có màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026.

Nếu Messi giành QBV, anh sẽ thống trị trọn vẹn những kỷ lục quan trọng nhất của giải thưởng Ballon d'Or. Trước đó, siêu sao người Argentina đã thiết lập kỷ lục khó tin khi giành tới 8 Quả bóng Vàng (vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023), bỏ xa người xếp thứ hai là Ronaldo với 5 lần đăng quang.