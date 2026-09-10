Bùi Tiến Dũng tiễn vợ mẫu tây và con trai về nhà ngoại, nhan sắc mẹ vợ trẻ đẹp gây chú ý

Thủ môn Bùi Tiến Dũng tiễn mẹ vợ cùng vợ con về Ukraine.

Mới đây, trên trang cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh cùng gia đình nhỏ tại sân bay. Nam cầu thủ đưa bà xã Dianka Zakhidova, con trai Danil cùng mẹ vợ làm thủ tục chuyến bay trở về Ukraine thăm quê ngoại.

Đi kèm khoảnh khắc sum họp đông đủ tại ga đi quốc tế, Bùi Tiến Dũng gửi lời nhắn nhủ thân thương: "Danil và mẹ về ngoại chơi vui vẻ nhé". Phía dưới bài viết, nàng WAG người Ukraine nhanh chóng đáp lời ông xã: "Don't miss us too much. We'll be back soon!" ( Tạm dịch - Đừng nhớ chúng em quá nhé. Chúng em sẽ sớm trở lại thôi!). Bên cạnh sự quyến luyến của hai vợ chồng, nhan sắc "hack tuổi" của mẹ ruột Dianka ở ngưỡng tuổi U50 cũng trở thành tâm điểm khen ngợi của cộng đồng mạng nhờ gu ăn mặc cá tính, vóc dáng thon gọn chẳng kém cạnh con gái siêu mẫu.

Tiến Dũng tiễn gia đình vợ, vợ con về Ukraine (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống làm dâu Việt Nam của "búp bê sống" Ukraine

Dianka Zakhidova (sinh năm 2000) và Bùi Tiến Dũng công khai tình cảm từ năm 2020 trước khi chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022. Sau hơn 4 năm gắn bó và làm dâu tại Việt Nam, nữ người mẫu sinh năm 2000 nhận được nhiều cảm tình bởi sự hòa nhập nhanh chóng với văn hóa bản địa cùng lối sống giản dị, tình cảm.

Dù có sự khác biệt về ngôn ngữ và phong tục, Dianka luôn nỗ lực gắn kết với gia đình chồng. Cô thường xuyên cùng Bùi Tiến Dũng về quê nhà Thanh Hóa vào các dịp lễ, Tết hay những khoảng thời gian nghỉ thi đấu. Bé Danil cũng được bố mẹ định hướng nuôi dạy trong môi trường đa ngôn ngữ, tiếp xúc tự nhiên với cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Gia đình nhà ngoại thường xuyên sang Việt Nam thăm vợ chồng Tiến Dũng (Ảnh: FBNV)

Gia đình nhỏ hạnh phúc của cặp đôi (Ảnh: FBNV)

Hôn nhân viên mãn và sự đồng hành bền bỉ

Về phía Bùi Tiến Dũng, nam thủ môn nổi tiếng là người chồng cưng chiều vợ và chu đáo với gia đình. Anh luôn chủ động chia sẻ việc nhà, chăm sóc con nhỏ để bà xã có không gian duy trì đam mê nghệ thuật. Nhờ sự ủng hộ tuyệt đối từ chồng, Dianka vẫn tự tin tái xuất trên các sàn diễn thời trang lớn và giữ vững phong độ nhan sắc sau khi lên chức mẹ bỉm sữa.

Ngược lại, Dianka cũng chính là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Bùi Tiến Dũng qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong sự nghiệp quần đùi áo số. Cô thường xuyên có mặt trên khán đài để tiếp lửa cho chồng trong các trận đấu V.League. Cuộc sống hôn nhân kín tiếng, luôn tràn ngập những cử chỉ lãng mạn và sự thấu hiểu chân thành giúp cặp đôi ngày càng gắn kết và nhận được sự yêu mến.