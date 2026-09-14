Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền và rút tiền như sau

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền giao dịch qua các tài khoản này đều có chung dấu hiệu bất thường của hoạt động rửa tiền.

Hàng nghìn tỷ đồng được chuyển và rút liên tục cả ngày lẫn đêm qua tài khoản "ảo"

Ngày 13/9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 97 bị can trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng và rửa tiền cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia.

Các bị can bị truy tố về hàng loạt tội danh gồm: Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Rửa tiền; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, nhóm bị can cầm đầu tại Việt Nam gồm Trang Quang Trung, Bùi Trọng Tấn, Lê Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Hoàng Min, Lê Hữu Nghĩa dù biết rõ các đối tượng tại Campuchia thu mua tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật như đánh bạc, lừa đảo và rửa tiền nhưng vẫn liên tục tìm cách thu gom.

Nhóm này đã mua bán thành công hơn 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân.

Sau đó, khi cơ quan chức năng Việt Nam siết chặt quy định xác thực sinh trắc học đối với tài khoản cá nhân, các đối tượng bên Campuchia chuyển sang yêu cầu thu gom tài khoản doanh nghiệp.

Để đáp ứng nhu cầu này, các bị can đã làm giả hồ sơ để đăng ký thành lập khoảng 670 doanh nghiệp "ma" không có hoạt động kinh doanh thực tế rồi mở tài khoản đứng tên công ty nhằm che giấu nguồn gốc và quá trình di chuyển của dòng tiền phạm pháp.

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền giao dịch qua các tài khoản này đều có chung dấu hiệu bất thường của hoạt động rửa tiền: tần suất giao dịch lớn liên tục cả ngày lẫn đêm, không ghi rõ nội dung chuyển tiền, tiền chuyển vào lập tức bị rút đi hoặc chuyển tiếp và không duy trì số dư.

Trong đó, các tài khoản cá nhân có thời điểm phát sinh giao dịch tới gần 1.000 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng. Đáng chú ý, tổng lượng tiền giao dịch qua hệ thống tài khoản của các doanh nghiệp "ma" đã lên tới hơn 67.905 tỷ đồng, cùng hàng chục triệu ngoại tệ gồm hơn 43,58 triệu USD, 1,46 triệu EUR và 1,01 triệu CAD.

Trong quá trình vận hành, nhóm bị can tại Việt Nam giữ liên lạc chặt chẽ với các đối tượng ở Campuchia qua mạng xã hội Telegram để theo dõi hoạt động của hệ thống tài khoản. Mỗi khi tài khoản gặp sự cố bị khóa ứng dụng ngân hàng hoặc người đứng tên tự ý rút tiền, nhóm ở Việt Nam sẵn sàng đưa người đi mở lại dịch vụ hoặc tổ chức thu hồi lại tiền.

Đặc biệt, các bị can còn chủ động phát tín hiệu cảnh báo cho phía Campuchia dừng chuyển tiền khi phát hiện tài khoản bị công an tra soát. Điển hình như ngày 5/5/2023, bị can Lê Hữu Nghĩa đã trực tiếp nhắn tin báo cho đối tượng "K Jackie" ở Campuchia dừng chuyển tiền vào danh sách các tài khoản đang bị điều tra để tránh bị phong tỏa tài sản.

Không vì lợi ích trước mắt mà giao tài khoản ngân hàng cho người khác

Cơ quan Công an khuyến cáo mọi người tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, thông tin đăng nhập, mã OTP, SIM điện thoại hoặc các thông tin bảo mật liên quan đến tài khoản; không mở tài khoản ngân hàng hộ người khác hoặc nhận tiền, chuyển tiền theo yêu cầu của người không rõ lai lịch, nguồn gốc; không vì lợi ích trước mắt vài trăm nghìn hoặc vài triệu đồng mà giao tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng.

Mỗi tài khoản ngân hàng đều gắn với danh tính của một cá nhân hoặc tổ chức. Đừng vì lợi ích trước mắt mà trao tài khoản của mình cho người khác sử dụng, bởi tài khoản tưởng như "cho thuê kiếm tiền" có thể trở thành phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội và khiến chính chủ tài khoản phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Về chế tài xử lý, theo quy định hiện hành, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm, cụ thể như sau:

Đồng thời, tại Điều 291, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, khung hình phạt có thể phạt tiền từ 20 triệu đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm tùy theo mức độ.

Trường hợp tài khoản đó dùng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động tội phạm, chủ tài khoản có thể bị truy tố về tội "rửa tiền" hoặc "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trường hợp đã cho người khác mượn tài khoản ngân hàng hoặc nghi ngờ bị lợi dụng, người dân cần nhanh chóng khóa tài khoản ngân hàng, thông báo với ngân hàng tạm ngừng giao dịch và đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo, phối hợp làm rõ.