Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 chính thức công bố: 10 ngày, loạt trải nghiệm từ Hoàng Thành Thăng Long đến Bát Tràng, tháng 9 này Hà Nội có gì?

Điểm hẹn đáng mong chờ đã "lộ diện".

Festival Thăng Long - Hà Nội bước sang năm thứ 2 tổ chức với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”. Sau thành công của mùa đầu tiên vào năm 2025, sự kiện tiếp tục mở rộng quy mô và đưa các hoạt động đến nhiều không gian văn hóa, di sản của Thủ đô, từ Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến Bát Tràng, Bảo tàng Hà Nội và khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Diễn ra từ ngày 11/9 đến 20/9/2026, Festival không chỉ tiếp tục kể câu chuyện về di sản Thăng Long - Hà Nội, mà còn đưa những giá trị truyền thống vào nhiều hình thức gần hơn với đời sống: công nghệ trình diễn, âm nhạc trẻ, thời trang, nghệ thuật đương đại và các hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng. Festival Thăng Long - Hà Nội cũng hướng đến việc trở thành một điểm hẹn văn hóa thường niên, nơi di sản tiếp tục được kết nối, sáng tạo và lan tỏa.

Ngày 20/8, họp báo công bố Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hé lộ nhiều thông tin đáng chú ý về chuỗi hoạt động của sự kiện năm nay.

Toàn cảnh họp báo công bố Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Festival Thăng Long - Hà Nội được kỳ vọng mở rộng sức lan tỏa của thương hiệu văn hóa Thủ đô

Phát biểu tại họp báo, bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - khẳng định: "Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ hai năm 2026 tiếp tục lấy di sản làm nền tảng, nhưng nhấn mạnh hơn vào quá trình di sản được trao truyền, sáng tạo và lan tỏa đến công chúng. Với chủ đề 'Dòng chảy di sản - Heritage Flow', Festival đặt di sản trong một dòng chảy liên tục của quá khứ, hiện tại và tương lai".

Mục tiêu xa hơn nữa là xây dựng lễ hội thành một thương hiệu văn hóa thường niên, không chỉ mở rộng về quy mô không gian mà còn thúc đẩy sự tham gia trực tiếp của cộng đồng để phát triển công nghiệp văn hóa.

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 có 4 điểm nhấn chính, gồm: đưa di sản đến công chúng bằng những hình thức mới; mở rộng không gian tổ chức thành hành trình trải nghiệm tại nhiều địa điểm của Hà Nội; tăng cường giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế; đồng thời khuyến khích cộng đồng, nghệ nhân, nghệ sĩ và các lực lượng sáng tạo trực tiếp tham gia vào việc gìn giữ, phát huy và lan tỏa di sản.

Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bà Ánh Mai cũng cho biết nếu Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất đặt những viên gạch đầu tiên để hình thành một sự kiện văn hóa thường niên của Thủ đô, Festival lần thứ hai được kỳ vọng tiếp tục củng cố thương hiệu, nâng cao chất lượng và mở rộng sức lan tỏa của sự kiện.

Ban tổ chức kỳ vọng Festival tiếp tục thu hút người dân, du khách và tạo thêm những trải nghiệm văn hóa chất lượng, qua đó quảng bá hình ảnh một Hà Nội giàu truyền thống, giàu bản sắc nhưng đồng thời năng động, sáng tạo và hội nhập.

“Thông qua việc kết nối di sản với nghệ thuật, sáng tạo, du lịch và các hoạt động văn hóa đương đại, Festival góp phần phát huy giá trị di sản, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và từng bước xây dựng thương hiệu văn hóa của Thủ đô, phù hợp với định hướng xây dựng Hà Nội trở thành Thành phố Sáng tạo của UNESCO” - bà Ánh Mai nói.

3 chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long trong 3 đêm liên tiếp

20h ngày 11/9, chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long với quy mô khoảng 5.000 đại biểu và khách mời trong nước, quốc tế.

Không gian di sản này sẽ trở thành một phần của trải nghiệm trình diễn, với ca, múa, nhạc kết hợp cùng 3D mapping, thực tế ảo tăng cường (AR), sàn xoay và các hiệu ứng sân khấu. Điểm đáng chú ý nằm ở cách công nghệ được đưa vào để kể những câu chuyện văn hóa, lịch sử theo một ngôn ngữ gần hơn với khán giả hôm nay. Đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết công nghệ không chỉ nhằm tạo hiệu ứng thị giác mà được sử dụng như một phương tiện kể chuyện, giúp những lớp văn hóa vốn khó tiếp cận trở nên trực quan hơn.

Phương châm của chương trình là “Liên tục - Thích nghi - Kết nối”. Các đoàn nghệ thuật đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ sẽ cùng tham gia với các đoàn trong nước đến từ Điện Biên, Đắk Lắk, Huế và TP.HCM.

Tối 12/9, Hoàng Thành Thăng Long tiếp tục là điểm hẹn của chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế “Thăng Long - Hà Nội, nhịp cầu di sản”. Âm nhạc, múa và các loại hình nghệ thuật Việt Nam sẽ đặt cạnh những màu sắc văn hóa quốc tế, tạo ra một không gian giao lưu thay vì chỉ giới thiệu di sản theo một chiều.

Đến tối 13/9, không gian Hoàng Thành Thăng Long chuyển sang nhịp của âm nhạc trẻ với chương trình “MOVE Fest - Chuyến tàu tiếp nối tinh hoa”. Hình ảnh chuyến tàu được chọn làm concept xuyên suốt chuỗi hoạt động từ ngày 11 đến 13/9, với ý tưởng di sản vẫn tiếp tục chuyển động qua các thế hệ. Festival dự kiến thu hút khoảng 250.000 lượt khách tham quan trong thời gian diễn ra các hoạt động.

Việc dành hẳn một chương trình nhạc trẻ cho Festival cũng cho thấy hướng tiếp cận rõ ràng hơn với khán giả trẻ. Di sản ở đây không chỉ được kể lại bằng tư liệu hay trưng bày, mà được đưa vào âm nhạc và trải nghiệm đương đại, để người trẻ có thể bước vào không gian ấy bằng cách quen thuộc hơn.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang giới thiệu về chương trình nghệ thuật tại Hoàng Thành Thăng Long và các địa điểm khác trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Một Festival, nhiều điểm chạm với di sản

Không chỉ các hoạt động ở Hoàng Thành Thăng Long, trong 10 ngày diễn ra, mỗi địa điểm của Festival sẽ mang một trải nghiệm khác nhau.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ ngày 11 đến 20/9 sẽ diễn ra các hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm tinh hoa làng nghề và trình diễn nghệ thuật. Những giá trị truyền thống được tiếp cận qua các hình thức trực quan hơn, thay vì chỉ đứng sau tủ kính hay những bảng thông tin dài.

Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm HĐ VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám chia sẻ các hoạt động tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Trong khi đó, Bảo tàng Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi triển lãm, trải nghiệm và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể từ ngày 11/9 đến hết năm 2026. Hoạt động có sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, các câu lạc bộ, trường đào tạo và những không gian sáng tạo, mở rộng cơ hội để công chúng trực tiếp tìm hiểu và thực hành các giá trị văn hóa truyền thống.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Giám đốc Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội giới thiệu các hoạt động tại Bảo tàng Hà Nội

Ngày 19/9, Bát Tràng sẽ có chương trình trình diễn nghệ thuật Thanh âm Gốm, dự kiến tổ chức từ 2 đến 3 suất. Gốm vốn quen thuộc với vai trò một sản phẩm thủ công sẽ được khai thác ở một góc khác: âm thanh. Chất liệu gốm và các nhạc cụ gốm trở thành phần quan trọng của màn trình diễn, tạo ra cuộc gặp giữa làng nghề truyền thống và nghệ thuật đương đại. Đây cũng là một trong những ví dụ rõ nhất cho tinh thần Festival muốn thử những cách kể mới về các giá trị cũ.

Chiều ngày 19/9, từ 16h30 đến 18h, sân khấu tại Tượng đài Cảm tử sẽ diễn ra đêm thời trang “Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi”, quy mô khoảng 1.000 đại biểu.

Các nhà thiết kế Hà Duy, Cao Minh Tiến và Adrian Anh Tuấn sẽ cùng đưa những chất liệu gắn với Hà Nội như lụa, mây tre và sản phẩm thủ công vào ngôn ngữ thời trang đương đại. Bộ sưu tập được xây dựng từ câu chuyện kết nối giữa quá khứ và hiện tại, tìm điểm giao giữa những hình ảnh tưởng như thuộc về hai nhịp sống khác nhau.

Ngày 20/9, Festival khép lại tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với chương trình bế mạc lúc 20h. Sân khấu được thiết kế theo hình tượng “ga sáng tạo mở”, tái hiện một không gian nhà ga ngay giữa quảng trường. Ba phần nghệ thuật gồm “Khởi nguồn di sản - Dòng chảy tinh hoa”, “Đánh thức cảm hứng sáng tạo ngàn năm văn hiến” và “Thành phố Hà Nội - Thủ đô sáng tạo” sẽ nối tiếp nhau trong đêm cuối.

Đi qua Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng rồi trở về khu vực trung tâm thành phố, Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 giống một hành trình trải nghiệm hơn là một sự kiện chỉ diễn ra tại một sân khấu. Mỗi địa điểm giữ một câu chuyện riêng: nơi di sản gặp công nghệ, nơi làng nghề tạo ra âm thanh, nơi chất liệu thủ công bước vào thời trang.

“Dòng chảy di sản - Heritage Flow” cũng nằm ở chính cách những không gian quen thuộc của Hà Nội được sử dụng trong Festival năm nay: không thay đổi bản thân di sản, mà thay đổi cách công chúng bước vào và tương tác với nó.

Một số hình ảnh khác tại họp báo công bố Festival Thăng Long - Hà Nội 2026:

Bà Ánh Mai hồi đáp câu hỏi của các đơn vị báo chí, truyền thông

Hoa hậu Ngọc Hân