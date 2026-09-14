Lập hồ sơ khống vay 500 nghìn USD, cựu Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thành Công lĩnh 15 năm tù

Tạo dựng các hợp đồng mua bán hàng hóa trị giá hơn 16,5 tỷ đồng để vay 500 nghìn USD rồi chiếm đoạt, Hoàng Quân Việt, cựu Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thành Công, bị tuyên phạt 15 năm tù.

Ngày 14/9, TAND thành phố Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Quân Việt (SN 1987, trú phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh), cựu Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thành Công, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Hoàng Quân Việt (SN 1987, trú phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh), cựu Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thành Công tại tòa. Ảnh TTXVN.

Theo cáo trạng, Công ty CP Phát triển nhà Thành Công được thành lập năm 2018, đăng ký kinh doanh bất động sản, máy móc, phụ tùng và linh kiện điện tử. Tuy nhiên, doanh nghiệp này thực tế không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm 2022, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Việt liên hệ với Công ty TNHH Velotrade Vietnam để vay vốn tín chấp. Do Công ty Thành Công chưa phát sinh giao dịch, Việt làm giả hai bộ hồ sơ mua bán phụ tùng ô tô, máy xúc, máy gạt với Công ty CP Hoa Sơn và Công ty CP Vân Đồn Đ&T. Tổng giá trị hàng hóa thể hiện trong các hồ sơ khống là hơn 16,5 tỷ đồng.

Thông qua những hồ sơ này, Việt tạo dựng niềm tin về hoạt động và năng lực tài chính của Công ty Thành Công, khiến Công ty Velotrade đồng ý ký hai hợp đồng cho vay với tổng số tiền 500 nghìn USD.

Trong tháng 10 và tháng 11/2022, phía cho vay giải ngân 500 nghìn USD, tương đương hơn 12,1 tỷ đồng, vào tài khoản Công ty Thành Công.

Sau khi nhận tiền, Việt hủy các hóa đơn giá trị gia tăng đã xuất nhằm xóa dấu vết, đồng thời chuyển tiền qua nhiều tài khoản để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Việt sau đó không thanh toán khoản vay theo thỏa thuận.

Ngày 26/2/2025, đại diện Công ty Velotrade gửi đơn tố giác tới cơ quan điều tra. Kết quả xác minh xác định các tài liệu, chữ ký và con dấu trong hồ sơ vay vốn đều được làm giả.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Việt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của tổ chức. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

TAND thành phố Quảng Ninh tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.