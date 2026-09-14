Sạt lở 100m bờ kè, uy hiếp khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Mưa lớn kéo dài khiến khoảng 100m bờ kè tại khu vực bãi đỗ xe dọc Quốc lộ 12A, gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện.

Chiều 14/9, đại diện Văn phòng Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị) cho biết, các lực lượng chức năng đang triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tại khu vực xảy ra sạt lở.

Hàng loạt container nằm cheo leo bên mép vực.

Mưa lớn những ngày qua khiến mái kè tại khu vực bãi đỗ xe nhập, dọc Quốc lộ 12A thuộc trung tâm Cửa khẩu quốc tế Cha Lo bị sạt lở nghiêm trọng.

Qua kiểm tra ban đầu, đoạn kè bị sạt dài khoảng 100m, nằm tại bãi kiểm hóa của Công ty Ninh Phát. Đáng chú ý, vị trí xảy ra sự cố đang được sử dụng để tập kết, đậu đỗ phương tiện và hàng hóa. Trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khu vực này có nguy cơ sạt lở thêm, đe dọa an toàn người, phương tiện và tài sản.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã kiểm tra hiện trường, di dời phương tiện, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời tài sản, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Lực lượng chức năng đồng thời dựng cảnh báo, khoanh vùng khu vực sạt lở và hạn chế người, phương tiện tiếp cận để phòng ngừa sự cố.

Hiện, Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan theo dõi diễn biến sạt lở, triển khai các phương án bảo đảm an toàn.