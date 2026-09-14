Ông Nguyễn Đăng Quang 'rời' danh sách tỷ phú USD của Forbes

Cập nhật mới nhất theo thời gian thực, doanh nhân Nguyễn Đăng Quang không còn nằm trong danh sách tỷ phú USD do Forbes ghi nhận.

Cập nhật lúc 2h15 ngày 14/9/2026 (giờ miền Đông nước Mỹ), ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Masan (Masan Group, MCK: MSN), không còn xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD được Forbes ghi nhận.

Như vậy, tài sản của doanh nhân Nguyễn Đăng Quang đã giảm xuống dưới 1 tỷ USD. Khối tài sản của Chủ tịch Masan Group giảm trong bối cảnh liên tục giảm trong thời gian gần đây. Cập nhật lúc 2h30 ngày 14/9/2026, cổ phiếu MSN ở mức 66.100 đồng/cổ phiếu, giảm 400 đồng, tương ứng 0,6% so với giá chốt phiên trước đó.

7 doanh nhân Việt Nam lọt danh sách tỷ phú USD của Forbes. Ảnh chụp màn hình

Sau khi ông Nguyễn Đăng Quang "rời" danh sách, Việt Nam hiện còn 7 tỷ phú USD được Forbes ghi nhận. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng- Chủ tịch Vingroup, vẫn dẫn dầu với khối tài sản ròng 37,1 tỷ USD, xếp thứ 59 trên thế giới.

Vingroup còn có 2 đại diện khác là Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Thu Hương (4,2 tỷ USD) và Phó Chủ tịch Phạm Thúy Hằng (3 tỷ USD). Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của Vingroup, bà Phạm Thu Hương sở hữu hơn 341,2 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,4% vốn. Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng nắm hơn 228,3 triệu cổ phiếu (2,942%).

Trong danh sách 7 tỷ phú USD nói trên, 2 doanh nhân có tổng giá trị tài sản ròng thực tế tăng là Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh (2,2 tỷ USD, tăng 0,8%) và Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng (1,2 tỷ USD, tăng 0,85%).