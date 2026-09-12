Tất cả các cá nhân trong danh sách sau đây cần chú ý thông tin về tạm hoãn xuất cảnh từ cơ quan Thuế.

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Ngày 10/9, Thuế tỉnh Vĩnh Long đã đăng tải loạt Thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với một số cá nhân.

Tất cả các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh này đều áp dụng đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nguyên nhân đến từ việc doanh nghiệp đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Danh sách được tổng hợp từ các Thông báo được Thuế cơ sở tỉnh Vĩnh Long đăng tải vào ngày 10/9 như sau:

STT Tên người bị tạm hoãn xuất cảnh Tên tổ chức cá nhân là người đại diện theo pháp luật Thời gian tạm hoãn xuất cảnh 1 Trương Nguyễn Thuỷ Tiên

Công ty TNHH Thương mại Kinh doanh Đầu tư Thuỷ Ngọc

Từ ngày 10/9/2026 2 Nguyễn Thanh Tình

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Bến Tre Từ ngày 10/9/2026 3 Lư Sanh Võ

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thăng Long Từ ngày 10/9/2026 4 Lê Hoàng Dũng

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ In ấn Quảng cáo và Xây dựng Hòa Thuận

Từ ngày 10/9/2026

Theo cơ quan Thuế, để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế nợ để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp tại thời điểm tra cứu dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh, hoặc người nộp thuế được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế từ ngày 1/7

Nghị định 252/2026/NĐ-CP đã quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Quản lý thuế 2025. Trong đó, văn bản đã xác định cụ thể 05 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Thứ nhất, đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, việc tạm hoãn xuất cảnh sẽ được áp dụng nếu số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Thứ hai, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Trường hợp thứ ba liên quan đến cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Đối với cá nhân là người nước ngoài, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng nếu cá nhân đó có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Cuối cùng, quy định này cũng áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam mà vẫn còn nợ thuế quá thời hạn nộp theo quy định và chưa hoàn thành nghĩa vụ.