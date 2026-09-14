Nhận cuộc gọi từ các đầu số "024" sau, người dùng tài khoản ngân hàng cần nghe máy ngay

Trường hợp cần xác minh thông tin liên quan đến giao dịch chuyển tiền, ngân hàng sẽ liên hệ khách hàng thông qua các số điện thoại sau.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) thông báo sẽ thực hiện xác minh thông tin đối với một số giao dịch nhận tiền chuyển khoản từ nước ngoài, nhằm tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền và góp phần đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng.

Theo TPBank, tùy thuộc vào tính chất giao dịch và những thông tin cần làm rõ, ngân hàng có thể xác minh với khách hàng qua điện thoại hoặc yêu cầu khách hàng trực tiếp đến quầy để cung cấp thêm thông tin, hồ sơ, chứng từ liên quan.

Với hình thức xác minh qua điện thoại, TPBank cho biết có thể liên hệ khách hàng thông qua các số 024 7300 8668, 024 3768 3683 và 024 7307 3683. Nội dung và phương thức xác minh sẽ được ngân hàng hướng dẫn cụ thể tùy từng trường hợp. Các cuộc gọi xác minh qua điện thoại được TPBank ghi âm và lưu trữ theo quy định.

Đối với khách hàng cá nhân, khi được yêu cầu xác minh, khách hàng cần phối hợp cung cấp các thông tin liên quan đến khoản tiền nhận từ nước ngoài như mục đích nhận tiền, thông tin định danh của cá nhân hoặc tổ chức chuyển tiền, mối quan hệ với người chuyển tiền và các thông tin khác theo yêu cầu của ngân hàng.

Đáng chú ý, nếu thông tin cung cấp không đầy đủ, không nhất quán, giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ hoặc mục đích nhận tiền không phù hợp với quy định pháp luật, TPBank có thể tạm thời chưa thực hiện giải tỏa khoản tiền đã ghi Có. Khách hàng khi đó có thể được yêu cầu đến điểm giao dịch để bổ sung thông tin hoặc hồ sơ xác minh.

Trường hợp khách hàng không cung cấp được thông tin, hồ sơ phù hợp theo quy định, khoản tiền sẽ tiếp tục bị phong tỏa. TPBank sẽ thông báo và hướng dẫn phương án xử lý khoản tiền theo quy định và quy trình của ngân hàng.

Cảnh giác với cuộc gọi giả danh ngân hàng

Thời gian qua, tình trạng giả danh ngân hàng để gọi điện cho khách hàng vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều kịch bản như thông báo tài khoản có giao dịch bất thường, yêu cầu xác minh thông tin, hỗ trợ mở khóa tài khoản hoặc xử lý một khoản tiền đang bị treo, phong tỏa.

Lợi dụng tâm lý lo lắng của khách hàng, các đối tượng có thể yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP, mật khẩu hoặc thực hiện một số thao tác trên ứng dụng ngân hàng. Một số trường hợp còn gửi đường link hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng để đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Do đó, khi nhận được cuộc gọi liên quan đến tài khoản hoặc giao dịch ngân hàng, khách hàng cần cảnh giác, không cung cấp mã OTP, mật khẩu và thông tin bảo mật, không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người gọi và không thực hiện chuyển tiền để "xác minh" hay "mở khóa" tài khoản.

Trong trường hợp cần xác nhận thông tin, khách hàng nên chủ động liên hệ ngân hàng thông qua số điện thoại, ứng dụng hoặc các kênh chính thức của ngân hàng để kiểm tra trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào.