Tin vui cho những ai có ý định mua nhà, đất trước 01/3/2027

Nếu bỏ qua, người dân có thể bỏ lỡ quyền lợi lên đến cả chục triệu đồng.

Căn cứ quy định tại Điều 1 Thông tư 117/2026/TT-BTC và Phụ lục III kèm theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số, từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/02/2027, công dân Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện sẽ được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Cụ thể, điều kiện để công dân Việt Nam được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bao gồm:

- Có tài khoản định danh điện tử mức độ 2

- Thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế

- Đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng

- Đã tích hợp đủ 05 loại thông tin cơ bản trên ứng dụng VNeID, bao gồm: Giấy khai sinh; Thông tin Thẻ ngân hàng/Tài khoản thanh toán/Ví điện tử/Tài khoản Tiền di động; Thông tin Tài khoản an sinh xã hội; Thông tin số thuê bao di động; Sổ sức khỏe điện tử.

Mức giảm lệ phí trước bạ tối đa là bao nhiêu?

Hiện nay, mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP là 0,5%.

Với chính sách giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ theo Thông tư 117/2026/TT-BTC, người nhận chuyển nhượng nhà, đất đáp ứng đủ điều kiện sẽ được tính lệ phí trước bạ theo mức: 0,5% × 90% = 0,45%.

Như vậy, thay vì phải nộp lệ phí trước bạ theo mức 0,5%, người mua, nhận chuyển nhượng nhà, đất đủ điều kiện chỉ phải nộp theo mức 0,45% trong thời gian chính sách được áp dụng.

Ví dụ: Với nhà, đất có giá tính lệ phí trước bạ là 02 tỷ đồng, mức lệ phí trước bạ theo mức thông thường là 10 triệu đồng. Nếu đủ điều kiện hưởng ưu đãi, số tiền phải nộp còn 09 triệu đồng, tiết kiệm 01 triệu đồng.

Theo Nghị quyết 66.22, chính sách giảm lệ phí trước bạ nêu trên chỉ áp dụng 01 lần duy nhất trong 01 năm , mức giảm tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ).

Mức lương cơ sở đang áp dụng ở thời điểm hiện tại là 2,53 triệu đồng/tháng theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP. Theo đó, mức giảm lệ phí trước bạ tối đa là 2,53 x 5 = 12,65 triệu đồng.

Lưu ý: trường hợp công dân vừa được hưởng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí theo Thông tư 117/2026/TT-BTC, vừa được hưởng chính sách khuyến khích theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì được áp dụng mức ưu đãi cao nhất (theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 117).