Bắt giữ Nguyễn Thị Hoài SN 1982

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ trong lòng bàn tay trái của đối tượng số tiền 2.960.000 đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 15/9/2026 cho biết vừa kịp thời bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại phường Phúc Yên.

Theo đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12/9/2026, tại khu vực trước số nhà 238 đường Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố 3 Trưng Trắc, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, Công an phường Phúc Yên đã kịp thời phối hợp với người dân truy đuổi, bắt giữ đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chị Nguyễn Thị H., sinh năm 1984, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, đang bán hàng hoa quả tại địa điểm trên thì phát hiện một phụ nữ lấy số tiền Việt Nam đồng chị để trên ghế nhựa.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoài - Ảnh: Công an Phú Thọ

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, đối tượng điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 29LD-404.xx bỏ chạy. Phát hiện sự việc, chị H. tri hô và đuổi theo. Đúng thời điểm này, Tổ công tác Công an phường Phúc Yên đang làm nhiệm vụ tại khu vực đã nhanh chóng phối hợp với chị H. truy đuổi, bắt giữ đối tượng.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ trong lòng bàn tay trái của đối tượng số tiền 2.960.000 đồng (Hai triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Nguyễn Thị Hoài, sinh năm 1982, trú tại thôn Mỹ Ninh, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội và thừa nhận đã lấy trộm số tiền trên của chị Hương, sau đó điều khiển xe mô tô bỏ chạy thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hoài để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.