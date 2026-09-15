Mánh khoé của diễn viên Kiều Thanh

Liên quan vụ bắt diễn viên Kiều Thanh, đến nay, cơ quan chức năng đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan vụ việc.

Theo điều tra trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, Công an phường Yên Hòa, Hà Nội phát hiện Nguyễn Thị Đông (47 tuổi) có biểu hiện thường xuyên bán cóng - dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy - cho các đối tượng nghiện.

Ngày 19/7, trinh sát xác định Đông đang mang hàng đi giao cho khách tại khu vực đường Trần Duy Hưng nên tổ chức bắt giữ. Lực lượng chức năng thu 10 bộ cóng thủy tinh, sau đó khám xét nơi ở và phát hiện thêm 781 dụng cụ tương tự.

Ảnh: CACC

Từ đầu mối này, Công an mở rộng điều tra xác định lần ngược nguồn sản xuất, người bán, người mua và những nhóm có dấu hiệu sử dụng, mua bán ma túy.

Theo tài liệu điều tra, Đào Thị Thanh Hằng (60 tuổi), người làm nghề chế tác thủy tinh, được cho là đã sản xuất số lượng lớn cóng sau khi nhận mẫu từ Trần Thị Thu Hương (61 tuổi). Sản phẩm sau đó được chuyển cho Hương và Đông bán lại cho người sử dụng ma túy với giá cao hơn nhiều lần.

Từ mắt xích tưởng như chỉ liên quan việc mua bán dụng cụ, cảnh sát tiếp tục lần ra nhiều nhóm đối tượng. Gần 100 người liên quan bị phát hiện, tang vật thu giữ gồm gần 7kg methamphetamine, hơn 1kg ketamine, gần 83g MDMA, gần 117g heroin cùng súng và đạn. Trong danh sách những người bị điều tra, cái tên gây chú ý là diễn viên Kiều Thanh.

Kiều Thanh (45 tuổi) từng nổi tiếng với vai Trà “Cave” trong bộ phim Phía trước là bầu trời và được phong danh hiệu NSƯT năm 2015. Tuy nhiên, theo tài liệu của cơ quan công an, nữ diễn viên bị xác định liên quan hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Để tiếp cận Kiều Thanh, lực lượng chức năng phải lần theo một người khác là Trịnh Minh Hải (42 tuổi), chị dâu đồng thời giữ vai trò người cùng ăn ở, giúp việc cho nữ diễn viên.

Kiều Thanh sử dụng tài khoản Zalo của Hải để đặt mua cóng từ Nguyễn Thị Đông. Khoảng 0h45 ngày 27/7, khi Hải ra ngoài nhận hàng, trinh sát lập tức ập đến bắt quả tang.

Cùng thời điểm, Trịnh Kim Cương (56 tuổi), chồng Kiều Thanh, đang ở trong nhà với vợ. Thấy Hải đi lâu chưa trở lại, Cương mở cửa ra ngoài tìm thì bị công an khống chế.

Ngay lập tức, cảnh sát đã ập vào kiểm tra căn nhà, phát hiện Kiều Thanh và chồng có dấu hiệu vừa sử dụng ma tuý. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ điện thoại, đĩa có tinh thể màu trắng, túi nilon dính tinh thể, các loại ống hút, bình hút tự tạo và cóng thủy tinh cùng nhiều đồ vật liên quan.

Công an cho biết Kiều Thanh sử dụng số Zalo của chị dâu để trao đổi với khách. Trịnh Minh Hải vừa nhận ma túy, vừa nhiều lần mang đi giao cho người mua. Khi chuyển ma túy cho Hải, Kiều Thanh cũng không trực tiếp đưa tận tay mà bị cáo buộc để hàng trong cốp xe máy điện rồi hướng dẫn Hải đến lấy.

Quá trình điều tra, công an đủ tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi của Kiều Thanh nên khởi tố, bắt giam.