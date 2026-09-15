Thi công metro số 2, TPHCM đảo lộn lộ trình nhiều tuyến huyết mạch

Từ 16/9, TPHCM điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm để phục vụ thi công nhà ga ST9 (ga Bà Quẹo) thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM cho biết đơn vị đã có phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực đường Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm nhằm phục vụ thi công nhà ga ST9 (ga Bà Quẹo), thuộc dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TPHCM (tuyến Bến Thành - Tham Lương).

Từ 16/9, tại khu vực nhà ga ST9 trên đường Trường Chinh sẽ rào chắn một phần lòng đường để phục vụ thi công. Các phương tiện vẫn được phép lưu thông qua khu vực này, song Sở Xây dựng khuyến khích phương tiện đi từ nút giao An Sương về trung tâm thành phố lựa chọn các lộ trình thay thế nhằm hạn chế ùn tắc.

Cụ thể, phương tiện có thể đi theo lộ trình 1: Trường Chinh - Chế Lan Viên - Nguyễn Hữu Dật - Lê Trọng Tấn - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh.

Lộ trình 2: Trường Chinh - Hồ Đắc Di - Huỳnh Văn Gấm - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh.

Đường Trường Chinh có mật độ phương tiện lưu thông đông đúc, thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Ảnh: Hữu Huy.

Cùng với việc rào chắn một phần đường Trường Chinh, Sở Xây dựng cũng tổ chức hạn chế ô tô trên một số hướng lưu thông. Trên đường Tân Kỳ Tân Quý, ô tô bị cấm lưu thông theo hướng từ đường Cộng Hòa đến đường Lê Trọng Tấn.

Trên đường Huỳnh Văn Gấm, ô tô bị cấm lưu thông theo hướng từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến đường Hồ Đắc Di.

Sở Xây dựng lưu ý người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực thi công cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông và hệ thống báo hiệu trên đường.

Trước đó vào cuối tháng 8, Sở Xây dựng TPHCM cũng thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công ga ST2 (ga Tao Đàn) và ga ST7 (ga Bảy Hiền) thuộc tuyến metro số 2.

Phương án này được đưa ra trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM và ý kiến thống nhất của các đơn vị chức năng liên quan.

Đối với ga ST2 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, việc thi công được chia thành 5 giai đoạn. Trong các giai đoạn đầu, nhà thầu sẽ tổ chức đường tránh, thi công tường vây, sàn tạm và kết cấu chính nhà ga, đồng thời duy trì một phần mặt đường cho phương tiện lưu thông.

Ở giai đoạn đầu, phạm vi chiếm dụng mặt đường khoảng 21,9x310,5 m, phần đường dành cho xe lưu thông rộng tối thiểu 8,5-9 m và tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Bến Thành đi Tham Lương. Các giai đoạn tiếp theo có phạm vi chiếm dụng từ khoảng 15,6 m đến 24,6 m, tùy hạng mục thi công.

Để phục vụ thi công ga ST2, đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng Nguyễn Du - Nguyễn Thị Minh Khai. Phương tiện được hướng dẫn theo lộ trình thay thế Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa cũng tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa. Trong khi đó, đường Sương Nguyệt Ánh và Bùi Thị Xuân được tổ chức lưu thông hai chiều.

Thời gian thi công dự kiến tại ga ST2 là 1.219 ngày.

Đối với ga ST7 (ga Bảy Hiền), phạm vi thi công liên quan đến cả đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Trường Chinh, được triển khai qua 5 giai đoạn.

Trong giai đoạn đầu, trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phạm vi chiếm dụng khoảng 22,3x179,6 m, phần đường dành cho xe lưu thông rộng tối thiểu 8 m. Trên đường Trường Chinh, phạm vi chiếm dụng khoảng 26x201,4 m, phần đường dành cho xe lưu thông rộng tối thiểu 13 m.

Các giai đoạn tiếp theo tiếp tục thi công tường vây, sàn tạm, đường tránh và kết cấu chính nhà ga. Phần đường dành cho xe lưu thông trên các tuyến được duy trì ở mức tối thiểu 7,5 m trong nhiều giai đoạn, với phương án tổ chức giao thông một chiều phù hợp từng thời điểm.

Tại giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ, phương tiện từ Trường Chinh chỉ được rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng qua Cách Mạng Tháng Tám. Phương tiện từ Cách Mạng Tháng Tám bắt buộc rẽ phải vào Hoàng Văn Thụ.

Thời gian thi công dự kiến tại ga ST7 là 1.257 ngày.