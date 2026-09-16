Danh tính 5 người tử vong trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định danh tính 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở phường Tây Hồ (Hà Nội), trong đó có 4 người lớn và 1 trẻ nhỏ.

Phía bên ngoài ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.

Liên quan đến vụ cháy nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, cơ quan chức năng xác định danh tính 5 người tử vong là: Ông H.M.T (SN 1960, chủ nhà) và vợ là bà L.T.K (SN 1961, vợ ông T); H.P.L (SN 2020, cháu nội ông T); ông Đ.M.T (SN 1960) và vợ là bà Đ.T.L (SN 1962).

Ngoài ra, 4 nạn nhân bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Trong đó, anh H.M.T (SN 1989) bỏng hai tay, khó thở, ngạt khói; chị L.T.T (SN 1994, vợ anh H.M.T) và con nhỏ 6 tuổi bị thương và ảnh hưởng bởi khói.

Như tin đã đưa, khoảng 1h50 ngày 16/9, người dân phát hiện đám cháy xảy ra tại căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường.

Cảnh sát khám nghiệm bên trong ngôi nhà.

Khi tiếp cận căn nhà, lực lượng chức năng xác định 4 người đã thoát ra ngoài, trong khi vẫn còn người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy lập tức chỉ đạo triển khai lực lượng trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng để tiếp cận từng tầng, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, các mũi chữa cháy được triển khai nhằm khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Đến khoảng 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Lực lượng chức năng phong tỏa phía bên ngoài ngôi nhà.

Sau vụ việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả.

Cơ quan chức năng cũng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.