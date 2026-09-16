Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Các nạn nhân là họ hàng, 2 người quen đến ở nhờ trong thời gian chữa bệnh

Theo đại diện tổ dân phố, gia đình các nạn nhân đã sinh sống tại căn nhà trên từ lâu. Trong số 5 người tử vong có hai ông bà và một người cháu. Hai nạn nhân còn lại là người quen, đến ở nhờ trong thời gian đi chữa bệnh.

Đến hơn 9h ngày 16/9, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa nghiêm ngặt khu vực trước căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội – nơi xảy ra vụ cháy vào rạng sáng cùng ngày khiến 5 người tử vong.

Lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt phía ngoài lối vào căn nhà.

Trao đổi với phóng viên, một người hàng xóm sống ngay sát hiện trường cho biết bà vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc.

Theo lời kể, khoảng rạng sáng 16/9, bà phát hiện căn nhà bên cạnh xảy ra cháy. Ngọn lửa tỏa ra sức nóng lớn đến mức khiến kính tại tầng 2 và tầng 3 của nhà bà bị nổ, các mảnh kính văng tung tóe.

Trong lúc hoảng loạn, một số người bên trong căn nhà bị cháy đã tìm cách trèo sang mái của một cơ sở kinh doanh bia hơi nằm liền kề để thoát ra ngoài.

“Sau khi thoát được ra ngoài, họ hô hoán, thông báo cho mọi người biết để đến hỗ trợ”, người phụ nữ kể lại.

Nhiều người dân xung quanh cũng nhanh chóng mang bình chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lớn, việc khống chế ban đầu không đạt hiệu quả.

“Một lúc sau, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt và nhanh chóng dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, tôi không nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng đến như vậy”, nhân chứng chia sẻ.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Theo đại diện tổ dân phố, gia đình các nạn nhân đã sinh sống tại căn nhà trên từ lâu. Trong số 5 người tử vong có hai ông bà và một người cháu. Hai nạn nhân còn lại là người quen, đến ở nhờ trong thời gian đi chữa bệnh.

Trước đó, khoảng 1h50 ngày 16/9, người dân phát hiện đám cháy xảy ra tại căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường.

Khi tiếp cận căn nhà, lực lượng chức năng xác định 4 người đã thoát ra ngoài, trong khi vẫn còn người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy lập tức chỉ đạo triển khai lực lượng trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng để tiếp cận từng tầng, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, các mũi chữa cháy được triển khai nhằm khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Đến khoảng 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Sau vụ việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả.

Cơ quan chức năng cũng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.