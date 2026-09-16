Bầu trời TPHCM mờ đục

Bầu trời TPHCM nhiều mây, mờ đục, tầm nhìn xa giảm. Một số điểm quan trắc ghi nhận chất lượng không khí ở mức “kém”.

Sáng 16/9, nhiều khu vực tại TPHCM ghi nhận bầu trời nhiều mây, không khí ẩm và khá mù. Các công trình cao tầng ở xa bị che mờ, thành phố phủ một lớp không khí trắng đục.

Tình trạng này cũng xuất hiện trong hai ngày 14 và 15/9. Từ sáng đến đầu giờ chiều, bầu trời TPHCM nhiều thời điểm mờ đục, tầm nhìn xa giảm, đặc biệt tại những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn.

Chị Nguyễn Thanh Hương (phường Linh Xuân) cho biết sáng sớm đưa con đi học, chị nhận thấy bầu trời khá đục, các tòa nhà cao tầng nhìn từ xa bị mờ.

“Bầu không khí khá khó chịu. Tôi phải đeo khẩu trang, quàng khăn kín hơn mọi khi vì lo bị cảm”, chị Hương nói.

Nhiều khu vực tại phường Lái Thiêu (TPHCM) chìm trong mờ sương sáng 16/9. Ảnh: Anh Nhàn.

Theo ứng dụng quan trắc không khí AirVisual của IQAir, sáng 16/9, chất lượng không khí tại TPHCM ở mức 164 AQI, thuộc nhóm không lành mạnh.

Trong khi đó, dữ liệu trên cổng thông tin quan trắc môi trường của Cục Môi trường lúc 8h ngày 16/9 cho thấy tại trạm quan trắc khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường (số 200 đường Lý Chính Thắng), chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức 123, thuộc nhóm kém.

Tại điểm quan trắc trên đường Lê Hữu Kiều, khu vực ngã ba Lê Hữu Kiều và Trương Văn Bang (phường Bình Trưng), AQI ở mức 114, cũng thuộc nhóm “kém”.

Theo phân loại chất lượng không khí, ở mức “kém”, những người nhạy cảm có thể gặp các vấn đề về sức khỏe, trong khi người bình thường ít bị ảnh hưởng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/9, Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại TPHCM, nhiệt độ trong ngày dao động 24-34 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo từ ngày 17 đến 20/9, TPHCM có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn có thể gây ngập tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đường Phạm Ngọc Thạch (phường Xuân Hòa) bị bao phủ bởi sương mù. Ảnh: Anh Nhàn.

Đáng chú ý, mưa lớn trong những ngày tới có khả năng kết hợp với triều cường. Dự báo trên sông Sài Gòn, đỉnh triều cao nhất trong ngày ở mức trên báo động I đến báo động II và khả năng duy trì đến hết ngày 16-17/9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Người dân tại các khu vực thường xuyên ngập cần chủ động theo dõi diễn biến mưa, triều cường để có phương án di chuyển và bảo vệ tài sản.