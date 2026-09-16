Khẩn trương khắc phục vụ cháy nghiêm trọng làm 5 người tử vong tại phường Tây Hồ

Khoảng 2h06' ngày 16-9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà số 2B, ngõ 2B Văn Cao, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc. Ảnh: Công an thành phố

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng và phương tiện chữa cháy gồm 1 xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và khu vực số 14 nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với chính quyền và công an phường Tây Hồ tổ chức chữa cháy và cứu nạn. Cùng lúc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH.

Các lực lượng khẩn trương chữa cháy. Ảnh: Công an thành phố

Khu vực cháy là tầng nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m2/tầng. Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng xác định có 04 người đã thoát nạn ra ngoài tuy nhiên vẫn còn người mắc kẹt bên trong. Công tác cứu nạn vẫn đang tích cực được triển khai chia làm nhiều mũi để tiếp cận sâu.

Đến khoảng 02h30', đám cháy cơ bản đã được khống chế, ngăn cháy lan và đến 02h45’ đã dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 nạn nhân tử vong.

Vụ việc khiến 5 người tử vong. Ảnh: Công an thành phố.

Giám đốc Công an Thành phố đang chỉ đạo lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vào sáng sớm 16-9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy. Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời, cần tập trung điều tra, xác định danh tính cụ thể các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.