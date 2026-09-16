Sun Group sắp hoàn thành 1 công trình "lớn bậc nhất Việt Nam": Sàn rộng hơn 54.000m2, gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, bao quanh có 50 trụ cột mang truyền thuyết đặc biệt của người Việt

Công trình là một trong những dự án trọng điểm đang được Sun Group gấp rút triển khai.

Những ngày đầu tháng 9/2026, Nhà biểu diễn đa năng APEC tại Phú Quốc bước vào cao điểm lắp dựng hệ cột bao quanh khối nhà hát. Trên công trường, từng cấu kiện kích thước lớn được cẩu lên, căn chỉnh trước khi cố định vào vị trí, tạo nên những đường cong vươn cao quanh công trình.

Theo cập nhật tiến độ mới nhất, nhà hát được khởi công từ quý IV/2025, có diện tích mái 17.250 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 54.680 m2, gồm 6 tầng nổi và một tầng hầm. Công trình có sức chứa 4.030 chỗ, dự kiến phục vụ lễ khai mạc, bế mạc APEC 2027 cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện.

Đây cũng là một trong những công trình quan trọng trong quần thể hạ tầng mới đang được xây dựng để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Cổng thông tin Đặc khu Phú Quốc cho biết cụm công trình hội nghị, biểu diễn đang được định hướng không chỉ phục vụ APEC mà còn trở thành tổ hợp văn hóa - sự kiện có khả năng vận hành lâu dài sau sự kiện.

Nhà hát APEC tại Phú Quốc đang dần thành hình (Ảnh Chủ đầu tư)

50 cột kể câu chuyện “Con Rồng cháu Tiên”

Điểm đặc biệt của Nhà biểu diễn đa năng APEC không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở câu chuyện văn hóa được đưa vào kiến trúc.

Khối nhà hát được thiết kế theo dạng tròn, tượng trưng cho Trời. Công trình nằm cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm mang hình khối vuông, tượng trưng cho Đất. Cách bố trí này gợi nhắc quan niệm “Trời tròn - Đất vuông” trong văn hóa phương Đông.

Bao quanh nhà hát là 50 cột trụ. Chủ đầu tư cho biết, con số này là hình ảnh ẩn dụ cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển trong truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”. Hình dáng các cột vươn cao, nối tiếp nhau quanh công trình đồng thời gợi liên tưởng đến những hàng tre, lũy tre quen thuộc trong không gian làng quê Việt Nam.

Lớp mặt đứng được lấy cảm hứng từ vảy rồng, trong khi bên trong, khán phòng trung tâm được đặt tên Khán phòng Lạc Long Quân với 4.030 chỗ ngồi. Các họa tiết vảy rồng tiếp tục xuất hiện trên những mảng tường, còn hệ trần xếp lớp gợi nhịp mái ngói truyền thống.

Nhà hát với thiết kế mang truyền thuyết đặc biệt của người Việt (Ảnh Chủ đầu tư)

Không gian tầng một lại sử dụng hình ảnh ngọc trai Phú Quốc làm cảm hứng, với các mái vòm, bề mặt sáng và hiệu ứng gợi sắc xà cừ. Tại những khu lounge, câu chuyện chuyển sang hình ảnh làng quê, làng chài Việt Nam thông qua dáng mái gợi mái tranh, vật liệu đan và các bề mặt gỗ.

Nhà hát hơn 4.000 chỗ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện

Cập nhật mới nhất cho thấy, gần 30 trong tổng số 50 cột đã được lắp đặt. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, hệ cột được kỳ vọng hoàn thiện đồng bộ trong thời gian ngắn sau đó.

Nhiều hạng mục kết cấu chính cũng đã tiến sát đích. Khoảng 98% kết cấu bê tông cốt thép đã được thi công; hệ giàn và khung đỡ mái của khối nhà hát hình tròn với tổng khối lượng khoảng 3.000 tấn cũng đã hoàn tất lắp dựng. Mục tiêu của dự án là khép kín mặt ngoài trong quý IV/2026, còn phần nội thất dự kiến hoàn thành ngày 31/3/2027.

Với 4.030 chỗ, quy mô khán phòng thuộc nhóm lớn đối với một công trình biểu diễn. Sun Group từng giới thiệu đây là nhà hát thuộc nhóm quy mô lớn tại châu Á. Để hình dung, Dolby Theatre tại Mỹ - địa điểm quen thuộc của lễ trao giải Oscar - có khoảng 3.400 chỗ ngồi, thấp hơn sức chứa dự kiến của nhà hát tại Phú Quốc.

Khán phòng còn có sân khấu rộng khoảng 30 m, cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và trang thiết bị được định hướng phục vụ các chương trình nghệ thuật, hòa nhạc cũng như sự kiện văn hóa quy mô quốc tế.

Gần 30 cột trong số tổng 50 cột đã được lắp đặt tại nhà hát APEC (Ảnh Chủ đầu tư)

Không chỉ được xây cho APEC 2027

Nhà biểu diễn đa năng là một mắt xích trong hệ thống hạ tầng đang được kiến tạo tại Phú Quốc trước APEC 2027. Theo tài liệu dự án, quần thể này sẽ kết nối với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mở rộng, đại lộ ĐT.975, tuyến đường sắt đô thị LRT cùng hệ thống nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí trong khu vực.

Chính phủ cũng xác định các công trình phục vụ APEC 2027 cần đồng thời đáp ứng hai mục tiêu: phục vụ thành công sự kiện quốc tế và tạo ra giá trị phát triển lâu dài cho Phú Quốc, theo định hướng “đầu tư không hối tiếc”.

Bởi vậy, sau APEC 2027, Nhà biểu diễn đa năng dự kiến không đóng lại vai trò của mình. Công trình được định hướng tiếp tục vận hành như một trung tâm nghệ thuật và sự kiện mới của đảo Ngọc, có khả năng tổ chức liên hoan phim, đại nhạc hội, chương trình biểu diễn và những sự kiện văn hóa quy mô lớn.