Việt Nam sắp có một siêu công trình VIP quy mô 8.500 m2, do kiến trúc sư người Ý thiết kế

Công trình đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thiện vào tháng 3/2027.

Theo thông tin từ Sun Group, phần mái nhà ga VIP sân bay Phú Quốc đã dần hiện rõ hình dáng cá đại bàng biển. Công trình hiện đạt khoảng 80% tiến độ phần thô, trong đó kết cấu thép mái đã hoàn thành hơn 90%, hướng tới mốc hoàn thiện vào tháng 3/2027.

Theo kế hoạch, phần xây, trát dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 10/2026, trong khi toàn bộ phần mái được đặt mục tiêu hoàn tất trong tháng 9. Sau đó, công trình sẽ tập trung hoàn thiện nội thất, hệ thống kỹ thuật và lắp đặt thiết bị vận hành, hướng tới hoàn thành vào tháng 3/2027, trước Hội nghị APEC 2027.

Để bảo đảm tiến độ, công trường duy trì 400-500 lao động mỗi ngày, tổ chức thi công nhiều hạng mục song song và phối hợp các nhà thầu theo ca nhằm duy trì nhịp thi công liên tục.

Công trường nằm sát biển nên chịu tác động đồng thời của nắng gắt, gió mạnh và độ ẩm cao, đặt ra yêu cầu cao đối với cả vật liệu, thiết bị và nhân lực. Kế hoạch thi công được điều chỉnh theo điều kiện thực tế từng ngày, trong khi các yêu cầu về an toàn tại những vị trí làm việc trên cao được kiểm soát nghiêm ngặt.

Nhà ga VIP có diện tích khoảng 8.500 m2, do kiến trúc sư người Ý Marco Casamonti thiết kế. Phần nội thất được thực hiện bởi Aedas Interiors (Singapore), đơn vị trực thuộc Aedas – tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch.

Theo phương án khai thác, nhà ga có thể phục vụ một chuyến bay A320 với khoảng 185-230 hành khách hoặc một chuyến chuyên cơ cùng đoàn tháp tùng tối đa 300 người. Đây cũng là nơi dự kiến đón tiếp các nguyên thủ quốc gia trong APEC 2027 và phục vụ các sự kiện quan trọng của Phú Quốc trong tương lai.

Về kiến trúc, nhà ga được lấy cảm hứng từ hình dáng của cá đại bàng biển – biểu tượng cho tự do và sức mạnh bền bỉ. Hình dáng này được thể hiện rõ nhất ở phần mái thép đang dần hoàn thiện.

Trong phương án vận hành, Changi Airports International tham gia tư vấn mô hình quản lý, khai thác, hướng tới mô hình “sân bay điểm đến”.

Nhà ga VIP là hạng mục quan trọng trong dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đầu tư nâng cấp với tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, nhà ga được đầu tư với công suất 24 triệu hành khách mỗi năm và hướng tới quy mô 50 triệu hành khách mỗi năm trong dài hạn.

Theo phương án được duyệt, sân bay sẽ đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO, cho phép tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 747, Boeing 787 và Airbus A350.

Hạ tầng đường băng gồm mở rộng đường cất hạ cánh số 1 lên 3.500m và xây mới đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m. Hệ thống sân đỗ cũng được mở rộng lên hơn 120 vị trí, trong đó có 71 vị trí kết nối trực tiếp với ống lồng.